5 классных лайфхаков для кухни

Большинство хозяек проводят очень много времени на кухне, поэтому лайфхаки, связанные с ней, всегда актуальны. Мы рассказываем, как высушить зелень в микроволновке, зачем хранить джинсы в морозилке, где использовать очистки от овощей. И это далеко не весь список полезностей из этой статьи. Погнали!



Лайфхак 1: Как быстро приготовить драники?

Лайфхак 2: Как высушить травы за пять минут?

Лайфхак 3: Как придать джинсам свежесть?

Лайфхак 4: Как увеличить время горения свечи?

Лайфхак 5: Как быстро помыть детские игрушки?

Лайфхак 6: Как продезинфицировать губки?

Драники в вафельнице получаются менее жирные.Любите драники, но не хотите их жарить в большом количестве масла? Тогда вместо традиционной сковороды используйте вафельницу. Здесь все предельно просто: сначала вам нужно сделать тесто по базовому рецепту, затем – смазать вафельницу растительным маслом с помощью кулинарной кисточки, и можно приступать к готовке. Выкладывайте тесто столовой ложкой, отмеряя количество в соответствии с размером вашей вафельницы.Выпекать драники нужно по 5-7 минут. Оптимальное время придется найти методом проб и ошибок – важно, чтобы они хорошо пропеклись, стали золотистыми с обеих сторон. Так как блюдо получится нежирным, смело можете подавать его с соусом на основе сметаны с добавлением чеснока и зелени. Более диетический вариант – греческий йогурт.Заверните зелень в бумажное полотенце.Оказывается, зелень можно сушить не только на подоконнике, но и в микроволновке. Получается гораздо быстрее и менее хлопотно. Но больше всего радует результат – после сушки зелень остается яркой, ароматной и невероятно вкусной.Рассказываем пошагово, что нужно делать:1. Подготовьте зелень. Тщательно промойте ее в миске с водой, удалите длинные стебли, а затем хорошо просушите – выложите на обычное кухонное полотенце и сверху «укройте» бумажным.2. Положите зелень в микроволновку. Возьмите плоскую тарелку, сверху – двойной кусок бумажного полотенца. Уложите зелень тонким слоем и укройте еще одним куском двойного бумажного полотенца.3. Высушите зелень. Поставьте тарелку с зеленью в микроволновку, выберите мощность 800 Вт и запустите таймер на 5 минут. Через три минуты проверьте, не подгорает ли она.4. Измельчите готовую зелень. Это можно сделать при помощи рук – просто разотрите травы в ладонях. После этого пересыпьте их в готовую емкость и уберите в кухонный шкафчик.Отправьте джинсы в морозилку вместо стиральной машиныЕсли вы неделю ходили на работу в одним и тех же джинсах, но никаких загрязнений на ткани нет, совсем необязательно отправлять их в стиральную машину. Все мы знаем, что от частых стирок джинсы выцветают, деформируются и становятся непригодными для носки. Именно поэтому опытные хозяйки рекомендуют периодически заменять стирку на заморозку. Низкие температуры помогают избавиться от бактерий и вернуть джинсам свежесть.Возьмите полиэтиленовый или зип-пакет, положите в него джинсы и отправьте в морозильную камеру. Важно, чтобы по соседству не было продуктов с интенсивными ароматами, например, рыбы. Оставьте брюки из денима на ночь, а утром достаньте, отогрейте до комнатной температуры и надевайте. Кстати, этот лайфхак поможет и в том случае, если вы затеяли стирку слишком поздно и боитесь, что джинсы не успеют высохнуть до утра. Тогда лучше вернуть им свежесть заморозкой.После заморозки свеча будет дольше горетьЛюбите зажигать свечи, когда ужинаете со второй половинкой, или у вас есть целая коллекция ароматических изделий, которые вы зажигаете на кухне либо в ванной? Тогда вам важно знать, как правильно хранить свечи, чтобы они не испортились и не уменьшилось время горения.Так, например, если держать изделие недалеко от плиты или радиатора отопления, то воск или парафин начнут постепенно плавиться. Не стоит хранить свечи и при низких температурах. Постоянное пребывание на неотапливаемом балконе или в холодильнике сделают их хрупкими.А вот ненадолго положить восковые изделия в морозилку можно. Чтобы материал не стал хрупким, важно соблюдать несколько нюансов. Во-первых, свечи не должны находиться в камере больше трех часов, а во-вторых, их туда нужно класть непосредственно перед использованием. В этом случае свечи хватит на дольше, так как она будет гореть в два раза медленнее.Пластиковые и резиновые игрушки можно мыть в посудомойке.А у вашего ребенка тоже гора игрушек, которые вы не успеваете стирать? Есть хорошая новость. Если в чистке нуждаются пластиковые и резиновые игрушки, их необязательно мыть вручную. Да-да, никаких ванн и тазиков – просто положите изделия в посудомоечную машину и запустите привычный режим. Горячая вода устранит плесень, микробы и бактерии, благодаря чему игрушки станут абсолютно безопасными.Обратите внимание: Если в игрушках есть отверстия, где может остаться вода, лучше не мыть их в посудомоечной машине. В этом случае у вас не получится извлечь ее оттуда и внутри со временем заведется плесень.Также в посудомойке можно помыть решетку газовой плиты и накладки на конфорки. Обычно мы откладываем уход за ними на потом, и в результате хватаемся за голову, когда видим, какое количество жира там скопилось. Советуем не доводить ситуацию до критического уровня, и регулярно мыть элементы плиты в посудомоечной машине. С застарелыми загрязнениями она, возможно, не справится, но проводить такую процедуру для профилактики можно.Положите губку в микроволновку.Все мы знаем, что губки для мытья посуды – настоящий рассадник микробов и бактерий, который нужно менять каждую неделю. Если же вы не планируете тратить на губки внушительную часть своей зарплаты, периодически дезинфицируйте их. Для этого положите изделие в микроволновку и прогрейте одну минуту на максимальной мощности. После этого губку можно будет использовать дальше.