Почему средневековые замки штурмовали, а не обходили стороной

Средневековье неразрывно связывается у большинства людей с такими вещами, как крестовые походы, рыцари, инквизиция и, конечно же, замки. Много замков. История этого периода невероятно богата на осадные мероприятия. Достаточно сказать, что в 9 из 10 случаев средневековая война так или иначе сводилась к осаде, штурму или по крайней мере блокаде укреплений. Отсюда проистекает закономерный вопрос: зачем вообще штурмовать крепость, если ее можно просто обойти?
Все не так просто. |Фото: yandex.ua.
Примерно с века XIII главным и наиболее эффективным тактическим приемом, который приносил победу в сражении в большинстве случаев, был прием под названием «не вступать в сражение». Дело в том, что средневековая война в наше время излишне романтизирована. Конечно, действительно крупные сражения бывали, однако сражение – это именно что «сражение», не имеющее ничего общего с войной. Как это парадоксально не прозвучит. В представлении «правильного» средневекового военного война – это грабеж и осада.
Война - штука сложная. |Фото: yandex.by.
Почему же так? Для понимания вопроса зайти придется издалека. Во времена могучей и ужасной Римской Империи в Старом Свете существовало невероятно мощное централизованное государство с очень серьезной экономикой, которая позволяла содержать «тунеядцев» в лице профессиональных военных – людей важных и необходимых, но напрочь вырванных из хозяйственной деятельности. Рим мог потратить огромные богатства на постоянно содержание легионов, так они позволяли получить еще больше богатства за счет войны – захват новых территорий с ресурсами, пахотной землей и рабами.
Замок - это все не просто так. |Фото: yandex.by.
В Средние века все поменялось. Великого Рима больше не было, а вместе с ним не стало и той могучей экономической системы, которая позволяла бы содержать на постоянной основе большое количество профессиональных военных. Дворянин и рыцарь были представителями воинской аристократии – теми самыми профессиональными военными, однако в отличие от римских легионеров, они также были и объектом хозяйственной деятельности.
Замок - это опорная точка. |Фото: playground.ru.
Отрывать феодала от земли надолго, чтобы отправить его на войну, было нельзя. Во-первых, поместье само собой управлять не будет. Во-вторых, за ним нужно постоянно присматривать, чтобы «добрые» соседи и родственники в твое отсутствие не натворили дел. Сбор феодального войска всегда был крайне непростой задачей, так как по экономическим причинам многие феодалы крайне неохотно отрывались от родного угла. Во всех странах Европы действовали законы, в соответствии с которыми феодал был обязан служить определенное количество дней своему господину, после чего мог с чистой совестью покинуть войско.
Оставлять в тылу нельзя никак. |Фото: yandex.ru.
Из всего этого проистекает первая причина важности замков. В них всегда можно спрятаться и просто не дать твоему противнику шанса тебя победить! Звучит странно, но это действительно работало. Да, «добрый» сосед сможет ограбить твои земли, угонит часть людей к себе или продаст их в рабство, однако с тобой и с твоим войском он ничего сделать не сможет – достаточно отсидеться неделю-другую. После чего маятник средневековой войны качнется в обратную сторону. Войско врага просто рассыплется из-за невозможности продолжать службу, и тогда-то уже ты со своими рыцарями наведаешься в гости к фактически беззащитному обидчику. По этой причине замок нужно взять и зачистить или же вынудить всех, кто в нем оказался, перейти на службу к осаждающим.
Брать нужно обязательно. |Фото: yandex.ru.
Вторая причина, по которой необходимо было брать замки, прямо проистекает из первой. Да, можно прийти и начать грабить владения. Однако, до тех самых пор, пока замок с гарнизоном не взят, он будет представлять угрозу для войска. Даже 15-20 рыцарей, оставшихся в тылу, станут серьезной проблемой для армии вторжения, так как они будет постоянно нападать на караваны и лишать захватчиков снабжения. В результате войско просто начнет голодать, а наглые рыцари-партизаны будут при первом же «ахтунге» - убегать обратно в крепость и нахально посмеиваться с ее стен, демонстративно попивая пиво и закусывая его колбаской, украденной как раз в одном из караванов.
Это и была основная часть войны. ¦Фото: pinterest.ru.
Третья причина заключается в том, что если война перешла все-таки в ожесточенную фазу, то замок является отличной опорной точкой. В нем всегда можно перегруппироваться, из него удобно вести наблюдение, в нем можно пополнить запасы. Именно по этим причинам крепости приходилось постоянно штурмовать, блокировать или подкупать. Но оставлять у себя в тылу замок с сидящим в нем гарнизоном было крайне неблагоразумно.
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