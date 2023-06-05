Голландия или Нидерланды: Почему путают эти два понятия и что изменилось за последние годы

Почему сыр называют голландским, а не нидерландским, художников – «малыми голландцами», а остров в Санкт-Петербурге – «Новой Голландией»? Для большинства жителей Земли Голландия и Нидерланды – это слова-синонимы, но так ли это на самом деле? Не так – разница есть, и для многих жителей этой европейской страны она весьма принципиальна.
Какие термины использовали в прошлом?
Для русского уха привычнее «голландское», а не «нидерландское» - и это не случайно: слово прижилось после петровского Великого посольства 1697 года. Царь прибыл в Нидерланды – такое название носила страна – и одновременно в Голландию – так называлась самая развитая в техническом отношении часть этой страны.
Благодаря Петру Россия заговорила именно о Голландии
Задолго до визита русского правителя, еще в первом тысячелетии возникло Голландское графство, центром которого в XII веке стал город Харлем. Голландия, «древесная земля», была частью Священной Римской империи и располагалась на полуострове, земли которого были заболочены, поскольку находились ниже уровня моря.
Потом, в XV веке, Голландское графство перешло под контроль бургундского герцога. Это во многом способствовало развитию торговли и усилению флота. Позже хозяевами этих земель стали Габсбурги. Австрийцам порой приписывают и авторство термина «Нидерланды», или «нижние земли», хотя, по всей видимости, он возник гораздо раньше, еще при бургундских герцогах. Нижними землями в те времена называли территорию вблизи дельты рек Рейн, Маас и Шельда у побережья Северного моря. Впоследствии, начиная с 1549 года, именно такое название – «Нидерланды» – будет носить объединенная территория, включающая в себя 17 провинций и в их числе Голландию. Нидерланды на протяжении столетий будут предметом споров между разными правителями, побывают и республикой, и королевством, пока не получат наконец статуса конституционной монархии, которым располагают по сей день.
Самые развитые города страны находились на голландской земле
Экономический и культурный расцвет Нидерландов был тесно связан с голландскими городами, потому легко объяснить широкое распространение этого термина; Голландией страну называли далеко не только в России.
Почему Петр I предпочитал говорить о голландцах
Голландские земли с давних пор были самыми развитыми, самыми процветающими, самыми известными за пределами страны. Болотистые территории западной части Нидерландов успешно осваивались, осушались, там быстро росли города. А потому Петр I, чьей целью было познакомиться с лучшими достижениями европейской цивилизации, прибыл именно в Голландию. После возвращения в Россию и царь, и его окружение использовали это слово при описании страны.
Провинции на карте Нидерландов
Впрочем, в исторических летописях все же нашлась строчка для Королевства Голландия, правда, на весьма короткий срок. В 1806 году эта часть империи Наполеона была передана им под управление брата, Людовика Бонапарта, просуществовав четыре года, после чего император «свернул эксперимент» и присоединил все голландские земли к территории Франции. После распада империи, в 1815 году, появилось королевство Нидерландов.
В состав современных Нидерландов входят Северная Голландия и Южная Голландия – это две провинции из двенадцати. И по сей день они остаются самыми экономически развитыми и известными за пределами страны землями Нидерландов. Главный город Северной Голландии – Харлем, крупнейший – Амстердам. Южная Голландия – самая густонаселенная часть Нидерландов, здесь расположены города Роттердам, Гаага, Лейден и другие.
Традиционный голландский цвет - оранжевый. Но на флаге Нидерландов его нет
Помимо европейской территории, Нидерланды включают в себя и заморские земли: это острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба, расположенные в Карибском море. Но есть и еще более крупное образование – Королевство Нидерландов, союз стран, взаимоотношения между которыми урегулированы специальной Хартией. В него входят Нидерланды и несколько островов-государств - Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен.
Только ли в русском языке путают Голландию и Нидерланды?
Таким образом, Голландия в настоящее время – это, строго говоря, не страна, а административная единица на территории страны, провинция, обладающая собственной историей, культурным наследием. Это историческая область, сравнимая с Баварией в Германии или Лапландией в Финляндии. Говоря о государстве, было бы правильнее использовать термин «Нидерланды». И все же корректный термин пока проигрывает привычному – и не только в русском языке.
«Малые голландцы» - отдельное явление в европейской живописи
В английском языке есть даже два слова для обозначения чего-либо голландского: Holland и Dutch. Второе слово возникло еще в те незапамятные времена, когда существовал единый термин для всех, кого англичане относили к германским народам. Начиная с XVI века термин Dutch использовался уже только в отношении голландцев. Интересно, что слово за века своего существования оказалось встроенным во множество фразеологизмов – часто с негативным значением.
В других языках, например, в греческом, куда чаще используется название «Олландия», чем «Като-Хорес», то есть «нижние земли», «Нидерланды». Сами голландцы-нидерландцы до недавнего времени говорили и так, и этак, что, правда, задевало жителей тех же Фрисландии или Лимбурга, к голландцам себя не относящих, но являющихся полноправными нидерландцами.
Новая Голландия - остров в Санкт-Петербурге
А с 1 января 2020 года Нидерланды официально отказались от термина «Голландия» в официальных документах и названиях госучреждений, в работе учебных заведений, средств массовой информации и всех форм бизнеса. Таким образом предполагается изменить имидж государства и перенаправить туристические потоки, которые наполняли главным образом города голландских провинций, в предпандемийную эпоху уже не справлявшихся с наплывом иностранных гостей.
И порода собак носит название «голландская овчарка»
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