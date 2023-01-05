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10 фактов о фильмах ужасов, впечатляющих не меньше, чем сами фильмы

Эти фильмы, ставшие классикой жанра, и так способны напугать любого, но вы не знали о настоящих фактах, прячущихся в их тени…

1. Звонок


10 фактов о фильмах ужасов, впечатляющих не меньше, чем сами фильмы


Прототипом одной из героинь ленты, Шидзуко Ямамуры, стала реально существовавшая Шидзуко Мифуне, родившаяся в 1886 году и, по слухам, обладавшая даром ясновидения. В 1910 году ее провозгласили шарлатанкой, а год спустя она покончила с собой, прыгнув в кратер вулкана.

2. Техасская резня бензопилой


2

Человеческий скелет, напугавший многих в конце фильма — не подделка. Он настоящий, купленный в Индии.

3. Сияние


3

Шелли Дюваль, игравшая жену главного героя, была вынуждна постоянно поддерживать состояние истерии, так что в конце концов у неё кончились все слёзы. Для решения этой проблемы ей пришлось постоянно пить воду.

4. Дракула


10 фактов о фильмах ужасов, впечатляющих не меньше, чем сами фильмы

Гэри Олдмэн, игравший роль Дракулы, чувствовал себя недостаточно страшным во время съёмок сцены, где он превращается в летучую мышь. Поэтому режиссёр посоветовал ему шептать страшные вещи на уши другим актёрам. Судя по выражению их лиц в сцене, Олдмэну удалось хорошенько напугать своих партнёров.

5. Кошмар на улице Вязов


10 фактов о фильмах ужасов, впечатляющих не меньше, чем сами фильмы

Во время проб этого фильма Роберт Инглунд, сыгравший Фредди Круюгера, сильно порезался перчаткой с лезвиями и залил всё вокруг своей кровью. Наверное, поэтому его немедленно взяли на эту роль.

6. Кэндимен


10 фактов о фильмах ужасов, впечатляющих не меньше, чем сами фильмы

Во время съёмок сцены с пчёлами, вылезающими изо рта Тони Тодда, использовались настоящие живые насекомые. Каким-то чудом они не пролезли к нему в горло, хотя единственной защитой актёра была боксёрская капа.

7. Зловещие мертвецы


10 фактов о фильмах ужасов, впечатляющих не меньше, чем сами фильмы

В сцене, где персонажи накуриваются марихуаной, впервые слушая кассету в заброшенном домике, актёры накурились по-настоящему и творили ужасные бесчинства, из-за чего позже эту сцену пришлось переснять.

8. Полтергейст


10 фактов о фильмах ужасов, впечатляющих не меньше, чем сами фильмы

Семилетняя Хезер О’Рурк, девочка, похожая на ангелочка, вынесла все съёмки очень мужественно, однако сцена, в которой ветряная мельница задувала игрушки в шкаф, так сильно напугала её, что Спилбергу пришлось взять её на руки и пообещать, что этот ужас не повторится с ней снова.

9. Интервью с вампиром


10 фактов о фильмах ужасов, впечатляющих не меньше, чем сами фильмы

Чтобы вены актёров художественно выпирали из-под кожи, их заставляли висеть вниз головой в течение по меньшей мере получаса, пока гримёры накладывали грим. Настоящие летучие мыши!

10. Паранормальное явление


10 фактов о фильмах ужасов, впечатляющих не меньше, чем сами фильмы

Стивен Спилберг, большой поклонник этого фильма, смотрел его впервые ночью у себя дома и до того напугался, что был вынужден прервать просмотр и досмотреть на следующий день днём.

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10 фактов о фильмах ужасов, впечатляющих не меньше, чем сами фильмы

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10 фактов о фильмах ужасов, впечатляющих не меньше, чем сами фильмыПодписаться на мой Instagram
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