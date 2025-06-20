Почему в Германии нельзя ночевать на дачах

В Германии, как и у нас, тоже есть живописные пейзажи. К тому же, немцы не меньше нас любят проводить время на своих дачах. Но, наверняка, многие из вас не знали о том, что в этой стране достаточно много ограничений. Причём некоторые из них касаются дачных участков.
В стране есть много очаровательных коттеджей, которые носят загадочное название «Кляйнгартен».спокойствия. В отличие от российских дач, здесь существует немало правил, которые нужно соблюдать.
Немецкие дачные дома
Кляйнгартен - это небольшой участок, охватывающий площадь менее четырех соток. Обычно в середине участка располагается очаровательный дом. Именно здесь немцы могут отдохнуть от городской суеты. Эти коттеджи преимущественно арендованы, так как земля в Германии является очень дорогой. Но есть и исключения. Те, у кого достаточно средств, покупают их.
Оказывается, что в Германии дачные домики находятся не так далеко от города. Обычно они расположены на непригодной для строительства земле. Эти садоводческие товарищества обычно располагаются вдоль шумных дорог, где слышен гул железнодорожных путей или в других неудобных местах.
Здесь существуют строгие ограничения
Но не только этим отличаются немецкие дачные участки от наших. Мы привыкли приезжать на дачу летом не только для того, чтобы вырастить урожай. Многие приезжают, чтобы провести незабываемые выходные в окружении природы и просто насладиться свежим воздухом. В Германии же дела обстоят совершенно по-другому.инвентарём в определенные часы, ведь это можно помешать соседям. Также немцы не могут нанимать специалистов для того, чтобы они выполняли дачные работы.
Немцам нельзя продавать свой урожай
Кроме того, использовать участок нужно только для себя. Там запрещается выращивать овощи и фрукты для продажи. Кто бы мог подумать, но там существуют даже правила для выращивания деревьев. Оказывается, что они не должны достигать в высоту более 2,5 метра. В домики также нельзя проводить газ.Там разрешено только электрическое отопление. Немцам нельзя ставить туалет на своем участке, максимум — это биотуалет. А перед тем, как поставить теплицу или садовые ящики обязательно нужно обратиться с этим вопросом к руководству садового общества. В Германии также часто организовывают общественные работы. Явка на них обязательна. Ну и конечно же, слушать музыку, кричать и всячески мешать соседям тоже нельзя. Но самое удивительное это то, что в дачных домиках нельзя даже спать.
Деревья должны быть не выше 2,5 метра
Наверняка у многих возникает вопрос: почему? Неужели нельзя остаться хотя бы на одну ночь.. Давайте попробуем в этом разобраться. Оказывается, что на это есть свои причины. На самом деле, немецкое законодательство гласит, что там нельзя ночевать из соображений пожарной безопасности. Все дело в том, что дачные домики не оборудованы специальными датчиками, которые в случае возгорания могут оповестить об этом. И если что-то загорится, то хозяин может не услышать этого. Это может привести к очень печальным последствиям. Но вы спросите: а кто узнает о том, если всё-таки хозяин решит остаться у себя на участке? Ответ прост. За этим следит специальная садовая комиссия. Кроме того, за это полагается штраф.
Им запрещено нанимать работников
У немцев свой особенный отдых на даче. Если они хотят послушать музыку, то делают это исключительно в наушниках, чтобы не мешать другим. Кроме того, они могут спокойно выращивать свои цветочки и ходить босиком по утренней росе. В общем делать то, что не навредит окружающим. А если что-то пойдет не так, то бдительные соседи тут же сообщат об этом в полицию. Ведь даже несмотря на то, что вы можете дружить с ними и улыбаться друг-другу каждый день, они могут нажаловаться на вас. Но немцы не обижаются на это, ведь у них такой менталитет.
На российских дачах дела обстоят по-другому
А что касается наших дачных участков.. У нас все по-другому. Мы можем делать на них все, что хотим. Именно поэтому многие городские жители с радостью переезжают в посёлки и деревни. Ведь на дачах можно не только выращивать цветы, овощи и фрукты, но и хорошо отдохнуть. А если вспомнить наши застолья с шашлыком и горячительными напитками? Да никому даже в голову не придет расходиться в 9 часов вечера по домам и жаловаться на шумный отдых.
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