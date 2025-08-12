Как посреди горного озера Италии появилась старинная колокольня







Единственная достопримечательность, оставшаяся после затопления старинной коммуны более 70 лет назад (о. Резия, Италия). | Фото: postfactum.info.

Живописная природа манит миллионы путешественников (о. Резия, Италия). | Фото: italian-traditions.com.

Коммуна Курон-Веноста до затопления (Италия). | Фото: travelask.ru.

Одна из деревень, которая в 1950 году окажется под толстым слоем воды (Италия). | Фото: travelask.ru.

Объединенное озеро Резия стало самым большим водохранилищем Альп, расположенном выше 1 тыс. метров над уровнем моря. | Фото: italian-traditions.com.

Чтобы отреставрировать колокольню, пришлось частично спустить воду (о. Резия, Италия).

Спустя 50 лет, старожилы смогли увидеть остатки своих домов (о. Резия, Италия).

На более высоком склоне построили новую коммуну (Новая Курон-Веноста, Италия).

Старинная колокольня посреди огромного озера стала главной туристической достопримечательностью (о. Резия, Италия). | Фото: euhosti.blogspot.com.

Зимой до колокольни можно добраться по льду и в прямом смысле слова прикоснуться к истории (о. Резия, Италия). | Фото: melodie-del-mar.livejournal.com.