Как посреди горного озера Италии появилась старинная колокольня

Каменная колокольня, среди глубоководного озера Резия в живописнейшем районе Италии, туристов приводит в замешательство, а у местных жителей вызывает ностальгию и восхищение, ведь она находится в воде более чем 70 лет. Старинный архитектурный объект, возведенный в XIV веке, давно оброс легендами, а то что он оказался в воде и вовсе превратило в особенное место, привлекающее любителей всего таинственного и неизведанного.
Единственная достопримечательность, оставшаяся после затопления старинной коммуны более 70 лет назад (о. Резия, Италия). | Фото: postfactum.info.
Долина Валь Веноста в регионе Трентино-Альто-Адидже славится удивительной красоты природой, присущей Доломитовым Альпам, является главной притягательной силой и уникальной достопримечательностью – старинной башней среди водной глади горного озера. Ею оказалась Колокольня Курона (ранее входила в архитектурный комплекс церкви Святой Екатерины Александрийской), которая вот уже 70 лет вызывает повышенный интерес путешествующих, ведь не везде можно увидеть такое странное соседство.
Живописная природа манит миллионы путешественников (о. Резия, Италия). | Фото: italian-traditions.com.
Примечательно: В былые времена нетронутая природа и величественные горы притягивали людей не для прогулок, здесь образовывались небольшие поселения, со своим укладом жизни и многовековыми традициями. Как показывают исследования, в этом регионе еще на заре нового тысячелетия первыми появились кельты, затем их сменили другие народы (древние римляне, германцы), которые в XIV и построили каменную церковь с высокой колокольней, а также добротные жилые дома.
Коммуна Курон-Веноста до затопления (Италия). | Фото: travelask.ru.
Главным архитектурным достоянием, сохранившимся с той эпохи, является романская колокольня, которая в середине прошлого века оказалась под угрозой разрушения, поскольку была затоплена водами искусственного озера, появившегося в результате человеческой деятельности. Можно сказать, что научно-технический прогресс стал причиной того, что древняя коммуна Курон-Веноста (итал. Curon Venosta, нем. Graun im Vinschgau) и еще несколько населенных пунктов (деревни Решен, Граун) оказались под толщей воды, объединенных природных озер – Резия, Курон и Сан-Валентино-алла-Мута.
Одна из деревень, которая в 1950 году окажется под толстым слоем воды (Италия). | Фото: travelask.ru.
Объединенное озеро Резия стало самым большим водохранилищем Альп, расположенном выше 1 тыс. метров над уровнем моря. | Фото: italian-traditions.com.
Началом конца истории древнего поселения стало стремление новой власти расширить производственные мощности военной промышленности, которой требовалось электроэнергии. Для этих целей в 1920 г. Джозеф Дуил (Josef Duile) разработал проект строительства гидроэлектростанции, предусматривающий понижение уровня воды в самом большом горном озере. Планировалось с помощью дамб перенаправлять воду в местную реку Rio Carlino, которая бы и крутила турбины.
Изначально задействовать прилегающие территории не собирались, поэтому местные жители не были против строительства мощной гидроэлектростанции. Но пока дело дошло до реализации проекта, он был изменен на более рациональный (как тогда представлялось). Для увеличения производительности предусматривалось объединение трех озер и реки, что, в свою очередь, потребовало затопление огромной территории площадью 677 га (из них около 470 га плодородных сельхозугодий), в которую входили и населенные пункты.
Чтобы отреставрировать колокольню, пришлось частично спустить воду (о. Резия, Италия).
В июле 1939 года началась реализация проекта и уже никто у местных жителей не спрашивал их мнения. Пагубный процесс строительства прекратился из-за начала Второй мировой войны, что вселило надежду на сохранение родных мест, но после ее окончания работы были продолжены. За 5 послевоенных лет удалось построить нужные гидротехнические объекты и на месте живописной долины со старинными архитектурными сооружениями красовалось огромное озеро с максимальной глубиной 22 метра.
Искусственное озеро объемом 120 млн куб. метров стало самым большим водоемом в провинции, поверхность площади составляет 6,7 кв. км, при этом оно является самым большим озером, расположенным в Альпах на высоте более 1 тыс. метров над уровнем моря.
Спустя 50 лет, старожилы смогли увидеть остатки своих домов (о. Резия, Италия).
По сведениям редакции Novate.ru, людей заранее эвакуировали, выплатив им более чем скромную компенсацию, которая никак не покрывала расходы и не давала возможность начать все сначала. По этой причине большая часть семей (общее количество составило 165 домовладений, около 2 тыс. человек) вынуждена была покинуть родные места и уехать в другие города и даже страны.
На более высоком склоне построили новую коммуну (Новая Курон-Веноста, Италия).
Все, что осталось от старого населенного пункта Курон-Веносты — это, выходящая из озера Решен, вершина одинокой колокольни бывшей церкви Святой Екатерины Александрийской (Santa Caterina d’Alessandria). Новая же коммуна была построена на более высоком уровне, в ней поселилось лишь небольшое количество семей из прежних деревень, остальное население появилось лишь тогда, когда здесь построили горнолыжные курорты и организовали туристические маршруты.
В период восстановительных работ активизировались любопытные туристы и те, кто увлекается подобными артефактами. Сеть запестрила уникальными снимками, ведь до следующей реставрации устроить фотосессию на руинах точно не удастся. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что одинокая колокольня всегда привлекала внимание путешествующих, а их в этих краях предостаточно.
Старинная колокольня посреди огромного озера стала главной туристической достопримечательностью (о. Резия, Италия). | Фото: euhosti.blogspot.com.
Зимой до колокольни можно добраться по льду и в прямом смысле слова прикоснуться к истории (о. Резия, Италия). | Фото: melodie-del-mar.livejournal.com.
Помимо развлечений на горных склонах гостям новой коммуны предложат: кайтсерфинг, прогулки на каноэ и байдарках, рыбалку, скандинавскую ходьбу, роллерблейдинг, велопрогулки, запустить воздушного змея, гонки вокруг озера. А вот зимой, по замерзшей поверхности озера, любители истории смогут даже прогуляться к колокольне. Им конечно же, поведают местную легенду, которая гласит, что в морозные ночи здесь можно услышать звон колоколов, хотя их на звоннице точно нет. Оказывается перед запуском ГЭС и затопление территории все колокола были сняты.
