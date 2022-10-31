Бури в объективе

В то время, как большинство людей убегает от бури и торнадо, этот человек, наоборот, бежит навстречу к ним. Фотограф из Феникса часто проезжает по нескольку сотен километров в день, встретиться с ураганом лицом к лицу.







Радуга и молния во время бури в штате Аризона, 28 июля 2017. (Фото Mike Olbinski):





На Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии тропические циклоны называются тайфунами, а в Северной и Южной Америке — ураганами. (Фото Mike Olbinski):



Принято считать, согласно шкале Бофорта, что шторм переходит в ураган при скорости ветра более 117 км/ч (или 30 м/c). (Фото Mike Olbinski):



Буря в Большом Каньоне. (Фото Mike Olbinski):



Шторм в Техасе. (Фото Mike Olbinski):



Силу торнадо измеряют по шкале Фудзита-Пирсона, разработанная доктором Теодором Фудзита для классификации торнадо, основывается на степени причиненного ветром ущерба. Сначала сила торнадо в городе Мур, штат Оклахома была оценена как F4 по шкале Фудзита-Пирсона, но затем мощности торнадо была присвоена высшее значение — F5:



А этот торнадо в штате Оклахома — F4. (Фото Mike Olbinski):



Первое упоминание о смерче в России относится к 1406 году. Троицкая летопись сообщает, что под Нижним Новгородом «вихорь страшен зело» поднял в воздух упряжку вместе с лошадью и человеком и унёс так далеко, что они стали «невидимы бысть». На следующий день телегу и мёртвую лошадь нашли висящими на дереве по другую сторону Волги, а человек пропал без вести.

Буря в Аризоне. (Фото Mike Olbinski):В апреле 1965 года над США одновременно возникли 37 различных по мощности торнадо, высотой до 10 км и в диаметре около 2 км, со скоростью ветра до 300 км в час. Эти вихри произвели громадные разрушения в шести штатах. Число погибших превысило 250 человек, а 2500 получили ранения.Молнии на шоссе. (Фото Mike Olbinski):Суперъячейка — разновидность грозового облака, характеризующаяся наличием вращающегося восходящего воздушного потока среднего масштаба. (Фото Mike Olbinski):Самая высокая скорость ветра на поверхности Земли была зарегистрирована во время смерча в США , пронёсшегося по территориям Оклахомы и Канзаса 3 мая 1999 года — 511 км/ч . Закат и молнии. (Фото Mike Olbinski):Самые крупные смерчи за всю историю наблюдений произошли в штате Оклахома Соединённых Штатов Америки во время серии торнадо во второй половине мая 2013 года. 20 мая ураган сформировался около южного пригорода Оклахома-Сити — городе Мур. Скорость ветра в нём достигла 322 км/ч, диаметр воронки — около 3 км (присвоена наивысшая категория EF5 по усовершенствованной шкале Фудзиты). Ещё более мощным оказался смерч, который прошёл по другому пригороду Оклахома-Сити — городку Эль-Рино, 31 мая 2013 года. Скорость ветра в нём достигала 485 км/ч при диаметре воронки , равном 4,2 км (категория EF5, как у торнадо в Муре). (Фото Mike Olbinski):Фотограф начал заниматься своим хобби 10 лет назад. (Фото Mike Olbinski):Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)