Что за костюм из медной проволоки надевали советские солдаты на поле боя

Электрический ток в боевых условиях начали применять достаточно давно, и это обеспечивало определенный результат. Естественно, со временем стали появляться и средства, позволяющие обойти это препятствие и остаться в живых. Одним из них был проволочный костюм. Какой же принцип действия у этого необычного средства защиты?
1. Кратко о главном
Заграждения электрифицированного типа для сдерживания и поражения сил противника появились и активно стали использоваться еще в период русско-японской войны / Фото: Pinterest
Заграждения электрифицированного типа для сдерживания и поражения сил противника, а именно солдат, появились и активно стали использоваться еще в период русско-японской войны. Первый же относительно серьезный опыт был накоплен именно во времена Первой мировой войны. Армии всех стран, участвовавших в боевых действиях, повсеместно применяли заграждения из проволоки с подключенным к ним током. Двенадцатая русская армия на вооружении имела целых четыре станции (автомобильных), которые питали 50-километровую сеть.
В итоге в европейских армиях, во всех без исключения, занялись разработкой схем заграждений этого типа. Они имели как обычные, так и электрифицированные участки. Сначала шли отрезки, к которым ток не был подключен, затем с током. Таким образом вражеской разведке было значительно труднее выявить опасные зоны. Чтобы свои же солдаты могли пройти сквозь препятствие, имелись лабиринтовые, специальные проходы.
2. Электричество в РККА во времена ВОВ
На практике электрифицированные заграждения стали использовать уже в самом начале ВОВ / Фото: warspot.
Разработки этого типа имелись и в РККА. В тридцатые годы работы в данном направлении велись в трех институтах: ХЭТИ, ВЭТА и НИИТ. Непосредственно перед началом войны в течение нескольких лет некоторые укрепрайоны имели защиту этого типа. Питались заграждения от сетей местного значения. На практике электрифицированные заграждения стали использовать уже в самом начале ВОВ. Тогда в экстренном порядке инженерные части сооружали их вокруг столицы нашего государства и Ленинграда.
В военных донесениях указывается, что электричество дало хороший эффект, но были ли поражения током солдат немецкой армии, доподлинно неизвестно / Фото: warspot.ru
По рассказам ветеранов, заграждения из проволоки с подключенным к ним электрическим током, которые были установлены вокруг Москвы к осени 1941 г. (октябрь) в длину достигали приблизительно две сотни километров. Электричество к ним поступало от «Мосэнерго». В военных донесениях указывается, что электричество дало хороший эффект, но были ли поражения током солдат немецкой армии, доподлинно неизвестно. В документации немцев данные факты отсутствуют.
3. Как боролись с такими заграждениями
Преодолением финских электрифицированных препятствий занимались группы спецназначения, которые выполняли особую задачу – ликвидировали ДЗОТы и ДОТы противника / Фото: stena.ee
Что касается солдат РККА, то им пришлось познакомиться с боевой электрификацией финнов. Об этом факте рассказывали и те, кому пришлось воевать в советско-финскую войну. Преодолением финских электрифицированных препятствий занимались группы спецназначения, которые выполняли особую задачу – ликвидировали ДЗОТы и ДОТы противника.
Спецкостюмы типа скафандра, полностью покрывающие тело за исключением лица, изготавливались из медной проволоки и имели специальную изолирующую подкладку / Фото: union.4bb.ru
Один из членов такой группы впоследствии рассказывал, что у них были спецкостюмы типа скафандра, полностью покрывающие тело за исключением лица. Сделаны они были из медной проволоки и имели специальную подкладку, изолирующую. При сильных морозах в этом костюме можно было просто замерзнуть. Чтобы этого не произошло, люди работали поочередно. Сначала двигался осназовец в проволочном костюме, затем остальные члены группы, чтобы в случае, если к заграждению подключен ток, не сгореть заживо.
В пособии В. Балуева, напечатанном в 1941 г. для военно-инженерных училищ, есть детальное описание такого костюма / Фото: adarka.ru
В пособии В. Балуева, напечатанном в 1941 г. для военно-инженерных училищ, есть детальное описание такого костюма. Из него следует, что материалом для изготовления данного обмундирования являлась медная мелкоячеистая гибкая сетка. Это был комбинезон с капюшоном, выкроенный из цельного отреза сетки. Так как для ног и рук отверстий не было, надевали костюм через специальный разрез, находящийся у ворота. На область ступней и коленей нашивали второй слой сетки, но фосфористой. Так продлевали его эксплуатационный срок. Рукавицы были из другой сетки, сделанной из красной меди, которая была мягче и имела меньшее сопротивление. Чтобы обеспечить прочность, эту часть костюма делали двухслойной.
Наиболее эффективное средство для прорыва заграждений, подключенных к электрическому току, всегда был танк / Фото: infourok.ru
Облаченный в такую одежду, солдат подползал к заграждению и разрезал простыми ножницами проволоку. Но наиболее эффективное средство для прорыва заграждений, подключенных к электрическому току, всегда был танк. Для самих танкистов это опасным не было. Танк разрывал проволоку, заземлял ее, а на станции возникала перегрузка.
В плане безопасности для повреждения заграждений лучше всего подходил минометный или артиллерийский обстрел / Фото: art-apple.ru
В плане безопасности для повреждения заграждений лучше всего подходил минометный или артиллерийский обстрел. Правда, гарантировать, что сброшенная с опор на землю проволока полностью обесточена, никто не мог. В большинстве своем эти заграждения питались от нескольких кабелей. В связи с этим была дана рекомендация сначала отправлять группы солдат в описанных проволочных костюмах с ножницами в качестве основного инструмента.
