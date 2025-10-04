Что за костюм из медной проволоки надевали советские солдаты на поле боя

1. Кратко о главном

Заграждения электрифицированного типа для сдерживания и поражения сил противника появились и активно стали использоваться еще в период русско-японской войны / Фото: Pinterest

2. Электричество в РККА во времена ВОВ

На практике электрифицированные заграждения стали использовать уже в самом начале ВОВ / Фото: warspot.ru

В военных донесениях указывается, что электричество дало хороший эффект, но были ли поражения током солдат немецкой армии, доподлинно неизвестно / Фото: warspot.ru

3. Как боролись с такими заграждениями

Преодолением финских электрифицированных препятствий занимались группы спецназначения, которые выполняли особую задачу – ликвидировали ДЗОТы и ДОТы противника / Фото: stena.ee

Спецкостюмы типа скафандра, полностью покрывающие тело за исключением лица, изготавливались из медной проволоки и имели специальную изолирующую подкладку / Фото: union.4bb.ru

В пособии В. Балуева, напечатанном в 1941 г. для военно-инженерных училищ, есть детальное описание такого костюма / Фото: adarka.ru

Наиболее эффективное средство для прорыва заграждений, подключенных к электрическому току, всегда был танк / Фото: infourok.ru

В плане безопасности для повреждения заграждений лучше всего подходил минометный или артиллерийский обстрел / Фото: art-apple.ru