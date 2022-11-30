Как вырастить ананас из семян

Многие знают, что ананас можно теоретически вырастить из хохолка («султана», «короны»), то есть, зелёной шапочки сверху фрукта. На самом деле, с гораздо большей вероятностью у вас получится вырастить ананас из семян, которые находятся под кожурой — о чём знают далеко не многие!



Сначала вам нужно выбрать в магазине самый спелый ананас. Его кожура должна быть желтовато-коричневой, с минимальным количеством зелёного. «Хохолок» должен слегка крутиться. У выбранного ананаса отрежьте «султан», а сам фрукт разрежьте на дольки-круги толщиной 2-3 см.







И очистите кожуру немного с мякотью.







Под кожурой вы обнаружите семена. Соберите их. Выложите на бумажное полотенце, просушите, удалите остатки мякоти.







Один из способов выращивания ананаса заключается в замачивании семян, чтобы повысить всхожесть. Просто положите семена между двумя ватными дисками.







Поместите диски в небольшой контейнер, пролейте водой, но не сильно — только чтобы диски намокли. Плотно закройте крышку и оставьте в тёплом, светлом месте без прямых солнечных лучей примерно на 45 дней. Периодически проверяйте влажность.







Те семена, которые дали корешки, высадите в грунт.







Пролейте землю и завяжите пакетом. Оставьте в светлом помещении без сквозняков на 2 недели.

За это время семечко тронется в рост, и вы увидите первый листик ананаса!Вот так будет выглядеть «хохолок» нового ананаса через 6-7 месяцев.А через 10 месяцев он разовьётся в уже большое декоративное растение! И обязательно, рано или поздно, даст плод ананаса.