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Как вырастить ананас из семян

Многие знают, что ананас можно теоретически вырастить из хохолка («султана», «короны»), то есть, зелёной шапочки сверху фрукта. На самом деле, с гораздо большей вероятностью у вас получится вырастить ананас из семян, которые находятся под кожурой — о чём знают далеко не многие!

Сначала вам нужно выбрать в магазине самый спелый ананас. Его кожура должна быть желтовато-коричневой, с минимальным количеством зелёного. «Хохолок» должен слегка крутиться. У выбранного ананаса отрежьте «султан», а сам фрукт разрежьте на дольки-круги толщиной 2-3 см.

Как вырастить ананас из семян

И очистите кожуру немного с мякотью.

Как вырастить ананас из семян

Под кожурой вы обнаружите семена. Соберите их. Выложите на бумажное полотенце, просушите, удалите остатки мякоти.

Как вырастить ананас из семян

Один из способов выращивания ананаса заключается в замачивании семян, чтобы повысить всхожесть. Просто положите семена между двумя ватными дисками.

Как вырастить ананас из семян

Поместите диски в небольшой контейнер, пролейте водой, но не сильно — только чтобы диски намокли. Плотно закройте крышку и оставьте в тёплом, светлом месте без прямых солнечных лучей примерно на 45 дней. Периодически проверяйте влажность.

Как вырастить ананас из семян

Те семена, которые дали корешки, высадите в грунт.

Как вырастить ананас из семян

Пролейте землю и завяжите пакетом. Оставьте в светлом помещении без сквозняков на 2 недели.



Как вырастить ананас из семян

За это время семечко тронется в рост, и вы увидите первый листик ананаса!

Как вырастить ананас из семян

Вот так будет выглядеть «хохолок» нового ананаса через 6-7 месяцев.

Как вырастить ананас из семян

А через 10 месяцев он разовьётся в уже большое декоративное растение! И обязательно, рано или поздно, даст плод ананаса.

Как вырастить ананас из семян


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выращиваниеАнанас

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