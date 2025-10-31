Почему в сталинские времена ходили дома в обуви, а в хрущевские начали разуваться

1. В чем разница двух эпох СССР

Времена правления И. В. Сталина и Н. С. Хрущева кардинально отличались друг от друга / Фото: velarix.net

Изменившийся подход к организации жизни населения, широкомасштабное строительство жилых домов повлекли за собой значительные перемены, они заключались не только в проведении ХХ съезда партии / Фото: russiainphoto.ru

2. А что с обувью в доме

То, что при правлении Сталина в домах ходили в обуви, является подтвержденным историческим фактом / Фото: ustaliy.ru

В 40-50-х годах прошлого столетия в Советском Союзе изготавливали огромное количество резиновых галош / Фото: vk.com

Галоши практически всегда надевали на другую обувь, например, туфли, ботинки, поэтому обувь оставалась чистой / Фото: news.21.by

По приходу с улицы люди начали разуваться, оставлять свою обувь в прихожей, а затем проходить прямо в носках или комнатных тапочках дальше вглубь квартиры / Фото: club.season.ru