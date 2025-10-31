Почему в сталинские времена ходили дома в обуви, а в хрущевские начали разуваться

Так уж сложилось, что времена правления И. В. Сталина и Н. С. Хрущева кардинально отличались друг от друга, несмотря на то, что страна была одна и та же – Союз Советских Социалистических Республик. Естественно, привычки, порядки, образ жизни людей в разные периоды отличался. Например, хождение по дому в обуви и без нее.
1. В чем разница двух эпох СССР
Времена правления И. В. Сталина и Н. С. Хрущева кардинально отличались друг от друга / Фото: velarix.net
При Сталине шло создание практически той же Российской империи, хотя и под иными лозунгами. Когда к власти пришел Хрущев, было принято решение уравнять высшие слои общества с простыми людьми. На промышленном уровне стали производить не только военную технику и оружие, но и товары массового потребления.
Изменившийся подход к организации жизни населения, широкомасштабное строительство жилых домов повлекли за собой значительные перемены, они заключались не только в проведении ХХ съезда партии / Фото: russiainphoto.ru
Изменившийся подход к организации жизни населения, широкомасштабное строительство жилых домов повлекли за собой значительные перемены. Они заключались не только в проведении ХХ съезда партии и периода реабилитации. Начал меняться и повседневный быт советского человека. «Сталинки» и «хрущевки» – это абсолютно разные вещи. Соответственно, и мебель потребовалась абсолютно другая. Да и химическая промышленность начала активно развиваться. Стали изготавливать иные материалы, стремительно завоевавшие свое значимое место в быту.
2. А что с обувью в доме
То, что при правлении Сталина в домах ходили в обуви, является подтвержденным историческим фактом / Фото: ustaliy.ru
То, что при правлении Сталина в домах ходили в обуви, является подтвержденным историческим фактом. Разуваться начали только в последние несколько лет правления Хрущева и первые годы после прихода на пост главы государства Брежнева. На то были свои причины.
В 40-50-х годах прошлого столетия в Советском Союзе изготавливали огромное количество резиновых галош / Фото: vk.com
В сороковых-пятидесятых годах прошлого столетия в Советском Союзе изготавливали огромное количество резиновых галош. Это было большое разнообразие моделей и фасонов. Дело в том, что тогда галоши практически всегда надевали на другую обувь, например, туфли, ботинки. Когда люди приходили к кому-то в гости, то галоши оставляли в прихожей, а в комнату проходили в чистых туфлях или иной обуви.
Галоши практически всегда надевали на другую обувь, например, туфли, ботинки, поэтому обувь оставалась чистой / Фото: news.21.by
Со временем менялось все, и подход к изготовлению обуви тоже менялся. Те же ботинки начали производить на более прочной, надежной подошве, которая не промокала при соприкосновении с влагой. Постепенно галоши стали не так востребованы. Но страна развивалась, строительство шло, грязь на улицах никуда не исчезла, как и пыль. Конечно же, никому не хотелось, чтобы гости в грязной пыльной обуви топали по чистому полу их жилища, ведь галоши уже никто не носил.
По приходу с улицы люди начали разуваться, оставлять свою обувь в прихожей, а затем проходить прямо в носках или комнатных тапочках дальше вглубь квартиры / Фото: club.season.ru
В связи с этим, по приходу с улицы люди начали разуваться, оставлять свою обувь в прихожей, а затем проходить прямо в носках или комнатных тапочках дальше вглубь квартиры. В данном случае описывается быт горожан, так как деревенский образ жизни кардинально отличался от городского. В селе всегда были собственные законы и порядки.
