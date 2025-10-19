Касты и гарантированное жилье для офицеров: интересные факты об армии Индии

Индийская армия является одной из самых молодых на планете. Все потому, что Индия такой, какой мы привыкли ее видеть сегодня (в качестве единого и независимого государства), появилась относительно недавно. Только в 1950 году в доминионах Индии была принята конституция, которая провозгласила объединение и создание республики.
1. Кастовая система
Приверженность кастам считается формой коррупции. /Фото: w-dog.ru.
Еще со времен глубокой древности индийское общество имеет жесткую социальную стратификацию, которую не позволяют полностью преодолеть все социально-политические изменения, через которые прошла Индия за многие столетия. Хотя кастовая система в современной Индии формально и де-юре (официально касты отменены конституцией 1950 года) считается пережитком прошлого, де-факто она сохраняет свое действие. Как нельзя лучше это видно на примере армии, где кастовая система накладывает достаточно сильное влияние на возможности офицеров по продвижению по службе.
Хуже всего дела обстоят, когда случаются конфликты между выходцами из низшей касты «неприкасаемых» и высшей касты потомственных воинов «кшатрии». Высшее руководство пытается бороться с подобным должностным произволом, однако на низовом уровне касты все еще дают о себе знать. Приверженность кастовой системе среди офицеров расценивается в Индии как форма коррупции, за что по закону следует уголовное преследование.
2. Театральная экзотика
Армия Индии выглядит очень пышно и ярко. /Фото: stuffed-with-fun.blogspot.com.
Восток - дело тонкое. Даже если это не совсем тот «Восток». Чаще люди европейской цивилизации смотрят на индийскую армию с известной степенью иронии. Особенно, когда видят индийских солдат в парадной форме, которая больше напоминает карнавальные наряды: яркая, пышная, цветастая. Однако за всем этим «театром» не стоит забывать главного. Индийская армия третья в мире по численности. Сегодня в ней служит 1.5 млн человек. При этом Индия имеет колоссальный мобилизационный ресурс.
В рейтинге сильнейших армий планеты Индия стабильно стоит на четвертой позиции после США, России и Китая. Одновременно с этим страна является пятой в мире по размеру трат на армию – 60.5 млрд долларов в год. Наконец, Индия обладает ядерным оружием и средствами его доставки.
3. Общественный престиж
Настоящая элита общества. /Фото: news2.ru.
Чего греха таить – большая часть индийского общества живет крайне бедно. Сегодня в стране проживает более 1.3 млрд человек, значительная часть которых вынуждена прозябать за чертой бедности. Именно по этой причине воинская служба на сегодняшний день остается одним из наиболее действенных социальных лифтов. Многие из тех, кто уходит на службу в армию, мечтают пробиться в офицерский корпус – элиту армейскую и социальную. Если рядовой индиец в среднем зарабатывает 100 долларов в месяц, то зарплата даже младших офицеров может измеряться тысячами. А самое главное, чем привлекает офицерская служба – это гарантированное жилье, которое военнослужащий получает вместе с лейтенантскими погонами. В дальнейшем офицер имеет возможность перевести полученные от государства квадратные метры в личную собственность, приватизировать.
Есть и множество других социальных бонусов для офицеров. Например, многочисленные бонусы и скидки на некоторые товары в магазинах (местами до 50%). Офицеры получают возможность заочно учиться и получать второе образование.
4. Жесткий отбор
Попасть в армию хотят многие. /Фото: fb.ru.
Огромные конкурсы в Индии не только в офицерские училища. Хотя в стране действует положение о воинской повинности, служить берут не всех. Призывать людей фактически не имеет смысла, так как поток желающих год от года не сокращается. В том числе и в простые солдаты. Служить родине в азиатской стране можно с 16 лет. Молодых людей старше 25 лет на солдатскую службу в Индии не берут. На флот берут призывников от 15 и до 22 лет. При этом попасть даже самые «простецкие» войска может не каждый. Дело в том, что в Индии есть «некоторые» проблемы с системой образования. Поэтому чтобы попасть в кандидаты на службу, сначала следует пройти образовательный ценз.
Иными словами, призывник должен быть грамотным (уметь читать, писать, считать). После этого его ждет проверка физического здоровья, строгость которой определяется будущей должностью и родом войск, где призывник будет проходить службу. При наборе солдат комиссии отдают предпочтение деревенским парнями и девушкам, так как они обычно крепче физически и менее прихотливы в своих нуждах.
Те немногие из числа желающих, кто сможет попасть в солдаты остаются служить на 15 лет. Фактически служба в индийской армии – это полноценная работа. В строевых частях солдаты служат непосредственно в кадровых формированиях 10 лет, а оставшиеся 5 дослуживают в резерве являясь только на сборы или по тревоге. В технических частях солдаты служат в кадровых частях 12 лет и только 3 года служат в резерве. В технические части как правило отбирают 18-летних молодых людей с первоначальным техническим образованием.
5. Командиры-полиглоты
Младший командный состав - первая серьезная ступень. /Фото: m.gazeta.ru.
Младший командный состав в лице сержантов и старшин (прапорщиков) – это большой шаг в военной карьере для человека, который пошел в солдаты, а не в офицерский корпус. Стать сержантом или прапорщиком в Индии крайне не просто. Начать стоит с того, что военнослужащий должен владеть двумя государственными языками – хинди и английским. При этом при отборе отдается предпочтение тем кандидатам, которые владеют хотя бы одним или несколькими местными наречиями (в Индии их очень много). Все это имеет не только сугубо практический смысл, но в некотором роде является еще и традицией.
Младший командный состав Индии традиционно владеет несколькими языками еще со времен колониального периода, когда сержанты и старшины из местных жителей ходили главным образом в качестве помощников и переводчиков британских офицеров, которые чаще всего не знали не только диалектов, но и хинди.
