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7 самых отвратительных автомобилей, ставших невероятно знаменитыми


Самые лучшие самые худшие автомобили в кино.

Самые лучшие самые худшие автомобили в кино.


Случается, что вещь, казалось бы, ничем не примечательная, удостаивается куда большего внимания, чем можно было ожидать. Особенно это заметно на некоторых моделях автомобилей, которые приобрели популярность благодаря кинематографу. Удивительно, что дизайн многих из них откровенно отталкивающий. Но именно в этом их прелесть.



1. GMC Vandura как A-Team Van




Тот самый фургон.

Тот самый фургон.



Автомобиль GMC Vandura был создан в 1983 году и выглядит, как микроавтобус для самых мрачных парней. Эта машина, помимо всех своих прочих многочисленных достоинств, известна тем, что запомнилась по кинофильму о «солдатах удачи» - «Команда А».

2. Cadillac Miller-Meteor как Ectomobile


 




Реконструкция.

Реконструкция.



Старичок Cadillac Miller-Meteor производства 1959 года получил всемирную популярность после того, как его использовали при создании фильма «Охотники за приведеньями». Там машина называлась Ectomobile и была
адаптирована под нужды борцов с потусторонними опасностями.

3. British Leyland Mini 1000 как Mr. Bean’s Mini


 




Со вкусом британского юмора.

Со вкусом британского юмора.



Автомобиль British Leyland Mini 1000 от 1976 года производства в «народе» более известен, как Mr. Bean’s Mini, ведь именно на нем разъезжал Мистер Бин, персонаж известного британского комика Роуэн Аткинсон. Более нелепой машины найти было просто невозможно, даже для комедийного персонажа.

4. Ford Econoline как Mutt-Mobile


 




Не для тех, кто умнее тупого.

Не для тех, кто умнее тупого.



Грузовик Ford Econoline 1984 года производства также не нуждается в излишнем представлении для тех, кто рос на фильмах этого периода. Безусловно в машине-собаке, известной также как Mutt-Mobile, все узнали транспортное средство главных героев из комедийной ленты «Тупой и еще тупее».

5. AMC Pacer


 




Экономичный тюнинг из Голливуда.

Экономичный тюнинг из Голливуда.



Автомобиль AMC Pacer 1977 года и был автомобилем AMC Pacer в эксцентричной и весьма остроумной комедии «Мир Уэйна». Впрочем, представленная версия автомобиля в фильме отличалась весьма неудачной попыткой сделать эту «серую мышку» более брутальной и стильной для привлечения внимания окружающих.

6. Flintmobile как э… Flintmobile


 




Полностью вымышленный автомобиль.

Полностью вымышленный автомобиль.



К сожалению, выпуск этих автомобилей был ограничен в виду того, что Flintmobile - исключительно вымышленный вид транспорта. Несколько образцов транспорта семейки Флинтстоунов из одноименного мультипликационного сериала было создано для парков развлечений и выставочных галерей.

7. Pontiac Aztek


 




С этой машиной будет тяжело.

С этой машиной будет тяжело.



Автомобиль Pontiac Aztek 2004 года производства по праву считается одним из худших в истории автомобильной промышленности. Однако, благодаря ныне популярному телесериалу «Во все тяжкие» этот автомобиль стал одним из самых популярных.

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