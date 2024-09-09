Почему нижняя пуговица пиджака по этикету не застегивается

Мода – это одна из самых непостоянных вещей в мире. Она постоянно меняется и ничего плохого в этом нет. Какие-то модные веяния живут на протяжении месяцев или лет, а какие-то успешно держатся десятилетия. Иные вещи и вовсе могут существовать без изменений века. Одной из таких вещей как раз является мода на нижнюю пуговицу пиджака.
Дедушкой пиджака был сюртук. |Фото: istoria-mira.ru.
Существует множество «романтических» версий о том, почему мужчины не должны застегивать нижнюю пуговицу пиджака. Например, есть «британская» версия о том, что моду на расстегнутую нижнюю пуговицу ввел король Соединенного Королевства Эдуард VII. Якобы он не застегивал официальный костюм потому, что был полноват. Существует, например, и «американская» версия, которая гласит, что моду на расстёгнутую пуговицу ввели гангстеры из-за необходимости быстро выхватывать оружие (как это связано-то?!). На самом же деле все куда проще.
На все пуговицы застегиваются только двуоборотные фраки и пиджаки. |Фото: livejournal.com.
Итак, дедулей современного пиджака был сюртук, который носили мужчины во Франции XVII века. В XVIII веке сюртук несколько раз видоизменялся, однако концепция оставалась прежней. Классический костюм современного типа был изобретен в Великобритании в 1810-е годы английским светским львом и законодателем моды Джорджем Браммелом. Он состоял из темного фрака, светлой рубашки, шейного платка, жилета, брюк, высоких сапог. Прямой классический пиджак появился во второй половине XIX века.
Современный пиджак появился в 19 веке. |Фото: zefirka.net.
Так вот еще в эпоху ношения мужчинами сюртука пуговицы на нем или не застегивались вообще или застегивались только верхние. Связано это было с тем, что мужчинам приходилось ездить на лошади, и плотно застегнутая верхняя часть костюма банально рисковала остаться без пары-тройки пуговиц при попытке вскочить в седло. Кроме того, даже хорошо подогнанный под человека сюртук при застегивании всех пуговиц начинал сидеть как седло на корове – образовывались многочисленные складки, что выглядело некрасиво.
Выбор зависит от покроя пиджака. ¦Фото: perfection-shoes.ru.
В конечном итоге правила сюртука остались справедливыми и для пиджака современного типа, который оказался одеждой куда более просторной и свободной, чем строгий сюртук XIX века.
