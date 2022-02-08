Почему успешные и знаменитые сбегали из СССР, и как жили за границей

ВИКТОР БЕЛЕНКО

Лётчик Виктор Беленко.

Предатель жив и сегодня.

ВИКТОР СУВОРОВ

Невозвращенец Владимир Резун.

БЕЛОУСОВА и ПРОТОПОПОВ

Фигуристы Белоусова и Протопопов на льду.

Белоусова и Протопопов в наши дни.

АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ

Режиссёр Андрей Тарковский.

РУДОЛЬФ НУРИЕВ

Рудольф Нуриев.

Рудольф Нуреев.

АЛИСА РОЗЕНБАУМ

Алиса Розенбаум - талантливая писательница.

Невозвращенка Айн.

АЛЕКСАНДР АЛЕХИН

Известный шахматист, чемпион мира Александр Алехин.

Шахматист Алёхин.