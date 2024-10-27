Как прорастить черенки винограда

Черенкование наиболее удобный способ размножения винограда, так как на получение саженца нужно меньше времени, чем при возне с косточкой, при этом сам маточный куст не страдает, как при отделении отводков.
Чтобы все заготовленные для высадки черенки дали стопроцентное укоренение, нужно придерживаться некоторых условий их проращивания.
Что потребуется:
черенки;
нож;
банка или срезанная бутылка;
вода;
грунт;
стаканчик или горшок.
Процесс укоренения виноградных черенков
Срезанная осенью лоза от перспективных сортов винограда заматывается во влажную ткань и помещается в погреб или подвал. Примерно в 20-х числах февраля лоза вынимается и нарезается на черенки по 2-3 почки.
Каждый черенок срезается примерно на 15 мм ниже первой почки. Рез должен быть прямой.
Первая почка удаляется, и ниже нее по черенку делаются продольные насечки ножом.
Необходимо прорезать кору в 3-4 местах. По данным бороздкам в будущем прорастут корешки.
Чтобы предотвратить высыхание лозы, необходимо окунуть ее верхний срез в расплавленный воск или парафин.
Заготовленные черенки помещаются в банку и заливаются водой на 1 см, больше не нужно. По мере испарения вода подливается. Ровно через месяц пробьются корешки и достигнут достаточной длины для высадки саженцев в грунт. Если сначала появиться зеленый лист, нужно подождать, корешок обязательно появиться через несколько дней.
Саженцы с пророщенными корнями высаживаются в стаканчики с грунтом, желательно содержащим перегной. Рассада выставляется на подоконник с южной стороны и поливается. Саженцы выращиваются в стаканчиках или горшках 2-2,5 месяца. Если на рассаде появились цветоносы, их нужно срезать.
За неделю до пересадки в открытый грунт необходимо выставлять саженцы на закалку. Сначала они выносятся на улицу на 1 час, на второй день на 2 часа, и так неделю. Подготовленный таким образом саженец при высадке в открытый грунт отлично укорениться и к осени даст зрелую лозу. На следующий год из него уже получится несколько рукавов.
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