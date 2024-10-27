Как прорастить черенки винограда

Черенкование наиболее удобный способ размножения винограда, так как на получение саженца нужно меньше времени, чем при возне с косточкой, при этом сам маточный куст не страдает, как при отделении отводков.

Чтобы все заготовленные для высадки черенки дали стопроцентное укоренение, нужно придерживаться некоторых условий их проращивания.

Процесс укоренения виноградных черенков

черенки;нож;банка или срезанная бутылка;вода;грунт;стаканчик или горшок.Срезанная осенью лоза от перспективных сортов винограда заматывается во влажную ткань и помещается в погреб или подвал. Примерно в 20-х числах февраля лоза вынимается и нарезается на черенки по 2-3 почки.Каждый черенок срезается примерно на 15 мм ниже первой почки. Рез должен быть прямой.Первая почка удаляется, и ниже нее по черенку делаются продольные насечки ножом.Необходимо прорезать кору в 3-4 местах. По данным бороздкам в будущем прорастут корешки.Чтобы предотвратить высыхание лозы, необходимо окунуть ее верхний срез в расплавленный воск или парафин.Заготовленные черенки помещаются в банку и заливаются водой на 1 см, больше не нужно. По мере испарения вода подливается. Ровно через месяц пробьются корешки и достигнут достаточной длины для высадки саженцев в грунт. Если сначала появиться зеленый лист, нужно подождать, корешок обязательно появиться через несколько дней.Саженцы с пророщенными корнями высаживаются в стаканчики с грунтом, желательно содержащим перегной. Рассада выставляется на подоконник с южной стороны и поливается. Саженцы выращиваются в стаканчиках или горшках 2-2,5 месяца. Если на рассаде появились цветоносы, их нужно срезать.За неделю до пересадки в открытый грунт необходимо выставлять саженцы на закалку. Сначала они выносятся на улицу на 1 час, на второй день на 2 часа, и так неделю. Подготовленный таким образом саженец при высадке в открытый грунт отлично укорениться и к осени даст зрелую лозу. На следующий год из него уже получится несколько рукавов.