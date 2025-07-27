10 изобретений из прошлого, ставших предтечей современных высоких технологий





Голуби к аэросъёмке готовы.



В современном мире цифровых технологий и беспроводной связи кажется, что удивить чем-то человека сложно, а все современные разработки – достижения XXI века. Но на самом деле аналоги большинства современных девайсов появились ещё несколько десятилетий (а то и столетий) тому назад.Но в то время мир был не готов к этим идеям. В нашем обзоре 10-ка изобретений, ставших предтечей современных высоких технологий.