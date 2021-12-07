Реставратор показал доступный способ, как вернуть приличный вид даже очень старой мебели

Копеечное средство-«спасатель» для деревянной мебели.
Бабушкин сундук, трюмо царской эпохи, доставшееся от троюродной тёти, или новенькой стол из IKEA – у вещей с такой разной историей и родословной наверняка найдётся нечто общее. Например, «боевые ранения» и мелкие повреждения. Всё же, дерево есть дерево: что столетнее, что свежеприобретённое. Но и раритету, и обновке вернёт приличный вид одно дешёвое средство. Оно уберёт пятна с поверхности, не навредив благородной текстуре.
Белые пятна на мебели – это следы от непросохшей влаги.
На деревянной поверхности большинства предметов мебели точно найдётся хотя бы одно белое пятно. Мутные круги с размытыми очертаниями – это досадный «привет» от чашки горячего чая или мокрой вазы. Влага, проникая в микротрещины лака, вступает с ним в химическую реакцию. И без возможности высохнуть, в итоге высветляет отдельные его участки.
Реставратор Джошуа Клемент знает, как даже «побитую жизнью» мебель превратить в конфетку.
С такой проблемой по долгу службы всё время сталкивается известный в Сети плотник и реставратор Джошуа Клемент (Joshua Clement). И он же подсказал гениально простой способ, как убрать белые следы с деревянной мебели.
Понадобится любая не гелевая зубная паста.
Джошуа просто взял тюбик обычной зубной пасты. Условие всего лишь одно: паста должна быть НЕ гелевой текстуры.
Нанесите на пятно, но не втирайте.
Парень нанёс пасту плотным слоем прямо на пятно от влаги. Не стоит её даже втирать: активные абразивы в составе и без того сделают своё дело. Нужно просто оставить пасту подсохнуть на 30 секунд – минуту, не более.
Через полминуты-минуту мягкой тканью вытирайте пасту.
Буквально через полминуты Джошуа аккуратно полотенцем стал вытирать пасту.
Где пятно? Нет пятна!
И вот, что обнаружил на месте пятна. Точнее, ничего: от него не осталось ни следа.
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