Реставратор показал доступный способ, как вернуть приличный вид даже очень старой мебели

Копеечное средство-«спасатель» для деревянной мебели.

Белые пятна на мебели – это следы от непросохшей влаги.

Реставратор Джошуа Клемент знает, как даже «побитую жизнью» мебель превратить в конфетку.

Понадобится любая не гелевая зубная паста.

Нанесите на пятно, но не втирайте.

Через полминуты-минуту мягкой тканью вытирайте пасту.

Где пятно? Нет пятна!