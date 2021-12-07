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Реставратор показал доступный способ, как вернуть приличный вид даже очень старой мебели


Копеечное средство-«спасатель» для деревянной мебели.

Копеечное средство-«спасатель» для деревянной мебели.

 

Бабушкин сундук, трюмо царской эпохи, доставшееся от троюродной тёти, или новенькой стол из IKEA – у вещей с такой разной историей и родословной наверняка найдётся нечто общее. Например, «боевые ранения» и мелкие повреждения. Всё же, дерево есть дерево: что столетнее, что свежеприобретённое. Но и раритету, и обновке вернёт приличный вид одно дешёвое средство. Оно уберёт пятна с поверхности, не навредив благородной текстуре.

Белые пятна на мебели – это следы от непросохшей влаги.

Белые пятна на мебели – это следы от непросохшей влаги.

 

На деревянной поверхности большинства предметов мебели точно найдётся хотя бы одно белое пятно. Мутные круги с размытыми очертаниями – это досадный «привет» от чашки горячего чая или мокрой вазы. Влага, проникая в микротрещины лака, вступает с ним в химическую реакцию. И без возможности высохнуть, в итоге высветляет отдельные его участки.
Реставратор Джошуа Клемент знает, как даже «побитую жизнью» мебель превратить в конфетку.

Реставратор Джошуа Клемент знает, как даже «побитую жизнью» мебель превратить в конфетку.

 

С такой проблемой по долгу службы всё время сталкивается известный в Сети плотник и реставратор Джошуа Клемент (Joshua Clement). И он же подсказал гениально простой способ, как убрать белые следы с деревянной мебели.
Понадобится любая не гелевая зубная паста.

Понадобится любая не гелевая зубная паста.

 

Джошуа просто взял тюбик обычной зубной пасты. Условие всего лишь одно: паста должна быть НЕ гелевой текстуры.
Нанесите на пятно, но не втирайте.

Нанесите на пятно, но не втирайте.

 

Парень нанёс пасту плотным слоем прямо на пятно от влаги. Не стоит её даже втирать: активные абразивы в составе и без того сделают своё дело. Нужно просто оставить пасту подсохнуть на 30 секунд – минуту, не более.
Через полминуты-минуту мягкой тканью вытирайте пасту.

Через полминуты-минуту мягкой тканью вытирайте пасту.

 

Буквально через полминуты Джошуа аккуратно полотенцем стал вытирать пасту.
Где пятно? Нет пятна!

Где пятно? Нет пятна!

 

И вот, что обнаружил на месте пятна. Точнее, ничего: от него не осталось ни следа.

Весь процесс удаления пятна от влаги мастер записал на видео. Так что теперь реанимировать старый стол или тумбочку сможет каждый. И без удара по кошельку.

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Реставратор показал доступный способ, как вернуть приличный вид даже очень старой мебели

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Реставратор показал доступный способ, как вернуть приличный вид даже очень старой мебелиПодписаться на мой Instagram
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