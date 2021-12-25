Город Пафос, центр секс туризма Античной эпохи, снова распахивает гостеприимные двери

Храм Афродиты в Неа-Пафосе

Современный курортный город Пафос в архитектурном плане малопримечательный

Миф о Дафне и Аполлоне, их кратковременной любви, запечатлен в храме Нео-Пафоса

Мозаика в храме Афродиты представляет иллюстрации к эротической древнегреческой мифологии

В небольшое поселение Коукли в древние времена весной устремлялись мужчины в поисках чувственных утех

В величественных храмах происходили массовые оргии. Но время сберегло только фундамент зданий

Служительницы культа, обязанные вступить в интимные отношения с любым мужчиной, давшем денег, покрывали голову особенным платком