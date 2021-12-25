Город Пафос, центр секс туризма Античной эпохи, снова распахивает гостеприимные двери

Храм Афродиты в Неа-Пафосе
В древности в Пафос устремлялись мужчины, чтобы встретиться со жрицами храма Афродиты. Город славился своими традициями, Gсвободным отношением к любви и своеобразным гостеприимством. Однако сегодня он превратился в обычный курортный городок с типичными отелями и сувенирными лавочками. Тем более удивительно, что Пафос в 2017 году объявлен культурной столицей Европы.
Современный курортный город Пафос в архитектурном плане малопримечательный
Когда в 1966 году местный житель нашел остатки древнего города, начались основательные раскопки. В результате, из под земли освобожден крупный греко-римский город, который в те времена носил имя Неа-Пафос, связанное с всесильной богиней (так звали дочь Афродиты и Пигмалиона). Неа-Пафос был столицей Кипра. Однако театры, крепости, дворцы - все было разрушено сильнейшим землетрясением IV века. Уцелели лишь некоторые напольные мозаики.
Миф о Дафне и Аполлоне, их кратковременной любви, запечатлен в храме Нео-Пафоса
Мозаика в храме Афродиты представляет иллюстрации к эротической древнегреческой мифологии
В небольшое поселение Коукли в древние времена весной устремлялись мужчины в поисках чувственных утех
Мозаики высоко оценили в ЮНЕСКО и внесли город в список Всемирного наследия, как и поселок Коукли, расположенный поблизости. Он известен тем, что в Античную эпоху здесь был сооружен главный храм богини любви. Именно сюда весной направлялись мужчины из самых разных городов, чтобы заняться любовью со жрицами культа Афродиты. В это время секс с незнакомцами не считался чем-то постыдным, скорее, наоборот, вызывал одобрение. Странный ритуал существовал тысячелетия, распространялся в Вавилоне, Армении, Турции. На территории Рима традиция была запрещена только в начале нашей эры императором Константином. Понятно, что после запрета обычаи продолжали существовать продолжительное время, вызывая гнев христианской церкви.
В величественных храмах происходили массовые оргии. Но время сберегло только фундамент зданий
Геродот, упоминая о древнем обычае Кипра, считал его отвратительным, особенно правило, согласно которому каждая женщина обязывалась вступить в интимные отношения с незнакомцем в стенах храма. Статус женщины значения не имел. Геродот описывал действо так: незнакомец бросает монеты, после чего женщина должна подчиниться. Правда, женщинам с непривлекательной наружностью приходилось подолгу дожидаться особого внимания приезжего.
Служительницы культа, обязанные вступить в интимные отношения с любым мужчиной, давшем денег, покрывали голову особенным платком
О развитии культа «Афродизиа» (по-гречески означает «сексуальное желание») в современном Пафосе говорить не принято. Но есть свидетельства, что традиции оказались настолько устойчивыми, что сохранились до наших дней.
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