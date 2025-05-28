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Как быстро и эффективно избавиться от электризации одежды и волос



Каждый хотя бы раз в своей жизни сталкивался с торчащими в разные стороны волосами, «бьющейся током» одеждой, «искрящимся» постельным бельём, вечно ползущей вверх или прилипающей одеждой, а также прочими казусами, связанными со статическими электричеством. Приятного мало, да и вид, мягко говоря, тот ещё.
Чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций, рассказываем, как бороться с электризацией вещей, волос и различных предметов.


1. Причины, вызывающие статическое электричество


Существует несколько причины, вызывающих статическое электричество. \ Фото: 321zips.com.

Существует несколько причины, вызывающих статическое электричество. \ Фото: 321zips.com.

 

Статическое напряжение возникает по нескольким причинам, таким как: трение, перепад температуры, соприкосновение разных по составу и текстуре поверхностей материалов между собой, проводящая среда, относительная влажность воздуха и многое другое.

• Также, к источникам, вызывающим электролизацию, можно отнести сухой воздух, обладающий достаточно высоким уровнем статического электричества, поскольку в нём отсутствует влажность.
• Сюда же добавим и ковры. Во время ходьбы по ковровым покрытиям происходит накопление зарядов, переносящих электроны, а это в свою очередь способствует появлению статического электричества в одежде человека.
• Как и в случае с сухим воздухом, повышенная влажность может стать главной причиной появления статического электричества, так как вода прекрасно проводит ток.
• Синтетика (нейлон, акрил, ПВХ, полиуретан и другие искусственные материалы) также восприимчива к электризации.
• Впрочем, шерстяные, меховые и изделия с перьями также грешат накоплением статического электричества.

• Стоит также отметить тот факт, что в помещениях с плохой вентиляцией и циркуляцией воздуха, статическое электричество накапливает в разы сильнее и больше.

2. Как убрать электризацию с тела


Есть несколько способов убрать статическое электричество с тела. \ Фото: thespruce.com.

Есть несколько способов убрать статическое электричество с тела. \ Фото: thespruce.com.

 

Ни для кого не секрет, что по человеческой поверхности тела перемещается (пусть и не большое) количество электричества, из-за чего, частенько и происходит та самая зловещая электризация или битьё током при соприкосновении с дверной ручкой. Рассказываем, что нужно делать, дабы избавиться от непрошенных искр.

Заземлитесь


По возможности ходите босиком по полу или купите тапочки на специальной токопроводящей подошве. \ Фото: the-chiropractors.co.uk.

По возможности ходите босиком по полу или купите тапочки на специальной токопроводящей подошве. \ Фото: the-chiropractors.co.uk.

 

Как бы смешно это не звучало, но именно заземление помогает человеку избежать накопления электрического заряда. Для этого выбирайте обувь на кожаной, полимерной или резиновой подошве со специальными добавками, а дома, лучше всего ходить босиком. Но, если ноги всё-таки мёрзнут и при ходьбе босиком испытываете дискомфорт, то нужно подобрать комнатные тапочки по принципу уличной обучи с токопроводящей подошвой.

Увлажните кожу


Не забывайте увлажнять кожу. \ Фото: naturewellbeauty.com.

Не забывайте увлажнять кожу. \ Фото: naturewellbeauty.com.

 

Убрать статическое электричество с тела можно с помощью увлажнения кожи. Для этого лучше всего использовать специальные косметические средства, такие как: крема, лосьоны, бальзамы, баттеры, флюиды и тому подобное.

Поменьше синтетики


Постарайтесь носить как можно меньше синтетических вещей. \ Фото: fashionweekonline.com.

Постарайтесь носить как можно меньше синтетических вещей. \ Фото: fashionweekonline.com.

 

Постарайтесь исключить синтетические вещи не только из гардероба, а из быта (пересмотрите полотенца, постельное бельё, накидки и так далее). Лучше всего использовать натуральные не электризующиеся ткани.

3. Как убрать электризацию с волос


Наверняка знакомый многим эффект. \ Фото: images.saymedia-content.com.

Наверняка знакомый многим эффект. \ Фото: images.saymedia-content.com.

 

Как правило, электризация волос происходит по нескольким причинам. Во-первых, из-за контакта с одеждой. Во-вторых, из-за окружающей среды (сухость воздуха, повышенная влажность и т.д.). И, в-третьих, из-за состояния волос и неправильного ухода.

Пересмотрите уход


Используйте защитные средства для волос, а также пересомтритете свой уход. \ Фото: images.ctfassets.net.

Используйте защитные средства для волос, а также пересомтритете свой уход. \ Фото: images.ctfassets.net.

 

Важно помнить, что сухие, ломкие и истощённые волосы электризуются гораздо сильнее, чем здоровые локоны. Для этого необходимо подобрать правильный уход (питательные и увлажняющие маски, бальзамы, кондиционеры, шампуни, масла и т.д.) – все эти средства помогут сделать волосы не только гладкими и блестящими, а и здоровыми на вид (однако не стоит забывать, что здоровье волос, прежде всего, зависит от питания).

Подберите правильную расчёску


Используйте расчёску с антистатическим эффектом. \ Фото: img.joomcdn.net.

Используйте расчёску с антистатическим эффектом. \ Фото: img.joomcdn.net.

 

Купите расчёску с антистатическим эффектом, которая не будет электризовать волосы, во время расчёсывания. Это может быть деревянный берёзовый или дубовый гребень, или же массажная щётка с натуральной щетиной или деревянными «гвоздиками». Что же касается искусственных и синтетических материалов, то многие современные производители позаботились о том, чтобы пластмассовые щётки при контакте с волосами не вызывали статическое электричество.

Не носите синтетические головные уборы


Старайтесь не носить синтетические головные уборы. \ Фото: ocdn.eu.

Старайтесь не носить синтетические головные уборы. \ Фото: ocdn.eu.

 

Не хотите, чтобы волосы торчали в разные стороны? Тогда исключите из своего гардероба синтетику, особенно – синтетические головные уборы. Но, если всё-таки жалко расставаться с любимой шапкой, возьмите щётку, капните на неё несколько капель любимого эфирного масла (также можно использовать специальные масла для волос) и пройдитесь по всей длине прядей от корней до кончиков. Это может снизить статический эффект.

Используйте специальные антистатики


Чтобы волосы не торчали в разные стороны, пользуйтесь антистатикими средтсвами. \ Фото: cdn.shopify.com.

Чтобы волосы не торчали в разные стороны, пользуйтесь антистатикими средтсвами. \ Фото: cdn.shopify.com.

 

В современном мире производитель предлагает огромное количество антистатических средств, предназначенных для волос. Зачастую, их выпускают в виде спреев, что весьма удобно – распылил небольшое количество, расчесал и пошёл.

4. Как убрать электризацию с текстиля и одежды (в том числе и домашней)


Есть несколько эффективных способов избавиться от статического электричества на вещах. \ Фото: s3.eu-1.blufs.ir.

Есть несколько эффективных способов избавиться от статического электричества на вещах. \ Фото: s3.eu-1.blufs.ir.

 

К сожалению, большая часть вещей и предметов в квартире электризуется, но это не повод выбросить их и не пользоваться любимыми вещами. Достаточно воспользоваться парочкой полезных советов, благодаря которым статическое электричество снимет как рукой.

Используйте антистатики


Антистатические спреи - отличное и эффективное решение в борьбе с электризацией. \ Фото: image.made-in-china.com.

Антистатические спреи - отличное и эффективное решение в борьбе с электризацией. \ Фото: image.made-in-china.com.

 

Самый верный и надёжный способ избавиться от электризации – прикупить пару баллонов антистатиков, продающихся в каждом магазине. Распылите средство на любую вещь или предмет с двух сторон (плед, постельное бельё, диван, диванные подушки, ковёр, накидки, текстиль, в том числе шторы и занавески).

Увлажнение


Увлажните одежду. \ Фото: gfx2.urbancity.pl.

Увлажните одежду. \ Фото: gfx2.urbancity.pl.

 

Если под рукой нет антистатика, а вещи во всю электризуются, воспользуйтесь влажной салфеткой (предварительно смочив её в небольшом количество бальзама для волос или просто в воде) и хорошенько пройдитесь с изнаночной стороны. Также можно использовать пульверизатор, что в разы облегчит задачу. Однако важно помнить, что метод эффективен до тех пор, пока вещь остаётся влажной, как только она высохнет – статическое электричество может вернуться.

Используйте лак для волос


Лак для волос также поможет избавиться от статического эффекта. \ Фото: treehugger.com.

Лак для волос также поможет избавиться от статического эффекта. \ Фото: treehugger.com.

 

Ещё один весьма эффективный способ избавиться от статического электричества – использовать лак для волос. Всё, что нужно, так это распылить средство на одежду как с внутренней, так и с внешней стороны. Впрочем, сработает это метод и для вещей в квартире. «Обработать» можно текстиль, диван и другую мебель, которая «бьётся» током.

Применяйте кондиционер и ополаскиватель


Кондиционеры и ополаскиватели также весьма эффективно справляются со статическим эффектом. \ Фото: vielbad.de.

Кондиционеры и ополаскиватели также весьма эффективно справляются со статическим эффектом. \ Фото: vielbad.de.

 

Чтобы избавиться от электризации, используйте специальные кондиционеры и ополаскиватели для белья. Они хорошо снимают статическое электричество и смягчают ткань, поэтому прекрасно подходят как для одежды, так и для стирки текстиля.

Сушите вещи на балконе или открытом воздухе


Лучше всего сушить вещи на открытом воздухе. \ Фото: thespruce.com.

Лучше всего сушить вещи на открытом воздухе. \ Фото: thespruce.com.

 

Вещи, высушенные на свежем воздухе, подвергаются меньшей электризации, нежели те, что сохли в квартире при комнатной температуре или в сушильной машине.

Используйте булавку или скрепку


Прикрепите булавку на внутренний шов одежды. \ Фото: elleman.vn.

Прикрепите булавку на внутренний шов одежды. \ Фото: elleman.vn.

 

Небольшой металлический предмет, закреплённый на одежде – снижает статическое электричество. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши волосы и одежда не «трещали», прикрепите на внутренний шов вещи булавку или скрепку.

Увлажните воздух в помещении


Увлажните помещение. \ Фото: pulscms-transforms.

Увлажните помещение. \ Фото: pulscms-transforms.

 

Чтобы снизить электризацию предметов в квартире, увлажните воздух. Для этого можно использовать увлажнитель воздуха, добавив в воду пару капель любимого эфирного масла. Или же взять обычный пульверизатор и распылить воду всему периметру комнаты, уделяя особое внимание текстилю (занавескам, шторам, накидкам).

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