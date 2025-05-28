Как быстро и эффективно избавиться от электризации одежды и волос

1. Причины, вызывающие статическое электричество

Существует несколько причины, вызывающих статическое электричество. \ Фото: 321zips.com.

2. Как убрать электризацию с тела

Есть несколько способов убрать статическое электричество с тела. \ Фото: thespruce.com.

Заземлитесь

По возможности ходите босиком по полу или купите тапочки на специальной токопроводящей подошве. \ Фото: the-chiropractors.co.uk.

Увлажните кожу

Не забывайте увлажнять кожу. \ Фото: naturewellbeauty.com.

Поменьше синтетики

Постарайтесь носить как можно меньше синтетических вещей. \ Фото: fashionweekonline.com.

3. Как убрать электризацию с волос

Наверняка знакомый многим эффект. \ Фото: images.saymedia-content.com.

Пересмотрите уход

Используйте защитные средства для волос, а также пересомтритете свой уход. \ Фото: images.ctfassets.net.

Подберите правильную расчёску

Используйте расчёску с антистатическим эффектом. \ Фото: img.joomcdn.net.

Не носите синтетические головные уборы

Старайтесь не носить синтетические головные уборы. \ Фото: ocdn.eu.

Используйте специальные антистатики

Чтобы волосы не торчали в разные стороны, пользуйтесь антистатикими средтсвами. \ Фото: cdn.shopify.com.

4. Как убрать электризацию с текстиля и одежды (в том числе и домашней)

Есть несколько эффективных способов избавиться от статического электричества на вещах. \ Фото: s3.eu-1.blufs.ir.

Используйте антистатики

Антистатические спреи - отличное и эффективное решение в борьбе с электризацией. \ Фото: image.made-in-china.com.

Увлажнение

Увлажните одежду. \ Фото: gfx2.urbancity.pl.

Используйте лак для волос

Лак для волос также поможет избавиться от статического эффекта. \ Фото: treehugger.com.

Применяйте кондиционер и ополаскиватель

Кондиционеры и ополаскиватели также весьма эффективно справляются со статическим эффектом. \ Фото: vielbad.de.

Сушите вещи на балконе или открытом воздухе

Лучше всего сушить вещи на открытом воздухе. \ Фото: thespruce.com.

Используйте булавку или скрепку

Прикрепите булавку на внутренний шов одежды. \ Фото: elleman.vn.

Увлажните воздух в помещении

Увлажните помещение. \ Фото: pulscms-transforms.