Как быстро и эффективно избавиться от электризации одежды и волос

Каждый хотя бы раз в своей жизни сталкивался с торчащими в разные стороны волосами, «бьющейся током» одеждой, «искрящимся» постельным бельём, вечно ползущей вверх или прилипающей одеждой, а также прочими казусами, связанными со статическими электричеством. Приятного мало, да и вид, мягко говоря, тот ещё.
1. Причины, вызывающие статическое электричество
Существует несколько причины, вызывающих статическое электричество. \ Фото: 321zips.com.
Статическое напряжение возникает по нескольким причинам, таким как: трение, перепад температуры, соприкосновение разных по составу и текстуре поверхностей материалов между собой, проводящая среда, относительная влажность воздуха и многое другое.
• Также, к источникам, вызывающим электролизацию, можно отнести сухой воздух, обладающий достаточно высоким уровнем статического электричества, поскольку в нём отсутствует влажность.
• Сюда же добавим и ковры. Во время ходьбы по ковровым покрытиям происходит накопление зарядов, переносящих электроны, а это в свою очередь способствует появлению статического электричества в одежде человека.
• Как и в случае с сухим воздухом, повышенная влажность может стать главной причиной появления статического электричества, так как вода прекрасно проводит ток.
• Синтетика (нейлон, акрил, ПВХ, полиуретан и другие искусственные материалы) также восприимчива к электризации.
• Впрочем, шерстяные, меховые и изделия с перьями также грешат накоплением статического электричества.
• Стоит также отметить тот факт, что в помещениях с плохой вентиляцией и циркуляцией воздуха, статическое электричество накапливает в разы сильнее и больше.
2. Как убрать электризацию с тела
Есть несколько способов убрать статическое электричество с тела. \ Фото: thespruce.com.
Ни для кого не секрет, что по человеческой поверхности тела перемещается (пусть и не большое) количество электричества, из-за чего, частенько и происходит та самая зловещая электризация или битьё током при соприкосновении с дверной ручкой. Рассказываем, что нужно делать, дабы избавиться от непрошенных искр.
Заземлитесь
По возможности ходите босиком по полу или купите тапочки на специальной токопроводящей подошве. \ Фото: the-chiropractors.co.uk.
Как бы смешно это не звучало, но именно заземление помогает человеку избежать накопления электрического заряда. Для этого выбирайте обувь на кожаной, полимерной или резиновой подошве со специальными добавками, а дома, лучше всего ходить босиком. Но, если ноги всё-таки мёрзнут и при ходьбе босиком испытываете дискомфорт, то нужно подобрать комнатные тапочки по принципу уличной обучи с токопроводящей подошвой.
Увлажните кожу
Не забывайте увлажнять кожу. \ Фото: naturewellbeauty.com.
Убрать статическое электричество с тела можно с помощью увлажнения кожи. Для этого лучше всего использовать специальные косметические средства, такие как: крема, лосьоны, бальзамы, баттеры, флюиды и тому подобное.
Поменьше синтетики
Постарайтесь носить как можно меньше синтетических вещей. \ Фото: fashionweekonline.com.
Постарайтесь исключить синтетические вещи не только из гардероба, а из быта (пересмотрите полотенца, постельное бельё, накидки и так далее). Лучше всего использовать натуральные не электризующиеся ткани.
3. Как убрать электризацию с волос
Наверняка знакомый многим эффект. \ Фото: images.saymedia-content.com.
Как правило, электризация волос происходит по нескольким причинам. Во-первых, из-за контакта с одеждой. Во-вторых, из-за окружающей среды (сухость воздуха, повышенная влажность и т.д.). И, в-третьих, из-за состояния волос и неправильного ухода.
Пересмотрите уход
Используйте защитные средства для волос, а также пересомтритете свой уход. \ Фото: images.ctfassets.net.
Важно помнить, что сухие, ломкие и истощённые волосы электризуются гораздо сильнее, чем здоровые локоны. Для этого необходимо подобрать правильный уход (питательные и увлажняющие маски, бальзамы, кондиционеры, шампуни, масла и т.д.) – все эти средства помогут сделать волосы не только гладкими и блестящими, а и здоровыми на вид (однако не стоит забывать, что здоровье волос, прежде всего, зависит от питания).
Подберите правильную расчёску
Используйте расчёску с антистатическим эффектом. \ Фото: img.joomcdn.net.
Купите расчёску с антистатическим эффектом, которая не будет электризовать волосы, во время расчёсывания. Это может быть деревянный берёзовый или дубовый гребень, или же массажная щётка с натуральной щетиной или деревянными «гвоздиками». Что же касается искусственных и синтетических материалов, то многие современные производители позаботились о том, чтобы пластмассовые щётки при контакте с волосами не вызывали статическое электричество.
Не носите синтетические головные уборы
Старайтесь не носить синтетические головные уборы. \ Фото: ocdn.eu.
Не хотите, чтобы волосы торчали в разные стороны? Тогда исключите из своего гардероба синтетику, особенно – синтетические головные уборы. Но, если всё-таки жалко расставаться с любимой шапкой, возьмите щётку, капните на неё несколько капель любимого эфирного масла (также можно использовать специальные масла для волос) и пройдитесь по всей длине прядей от корней до кончиков. Это может снизить статический эффект.
Используйте специальные антистатики
Чтобы волосы не торчали в разные стороны, пользуйтесь антистатикими средтсвами. \ Фото: cdn.shopify.com.
В современном мире производитель предлагает огромное количество антистатических средств, предназначенных для волос. Зачастую, их выпускают в виде спреев, что весьма удобно – распылил небольшое количество, расчесал и пошёл.
4. Как убрать электризацию с текстиля и одежды (в том числе и домашней)
Есть несколько эффективных способов избавиться от статического электричества на вещах. \ Фото: s3.eu-1.blufs.ir.
К сожалению, большая часть вещей и предметов в квартире электризуется, но это не повод выбросить их и не пользоваться любимыми вещами. Достаточно воспользоваться парочкой полезных советов, благодаря которым статическое электричество снимет как рукой.
Используйте антистатики
Антистатические спреи - отличное и эффективное решение в борьбе с электризацией. \ Фото: image.made-in-china.com.
Самый верный и надёжный способ избавиться от электризации – прикупить пару баллонов антистатиков, продающихся в каждом магазине. Распылите средство на любую вещь или предмет с двух сторон (плед, постельное бельё, диван, диванные подушки, ковёр, накидки, текстиль, в том числе шторы и занавески).
Увлажнение
Увлажните одежду. \ Фото: gfx2.urbancity.pl.
Если под рукой нет антистатика, а вещи во всю электризуются, воспользуйтесь влажной салфеткой (предварительно смочив её в небольшом количество бальзама для волос или просто в воде) и хорошенько пройдитесь с изнаночной стороны. Также можно использовать пульверизатор, что в разы облегчит задачу. Однако важно помнить, что метод эффективен до тех пор, пока вещь остаётся влажной, как только она высохнет – статическое электричество может вернуться.
Используйте лак для волос
Лак для волос также поможет избавиться от статического эффекта. \ Фото: treehugger.com.
Ещё один весьма эффективный способ избавиться от статического электричества – использовать лак для волос. Всё, что нужно, так это распылить средство на одежду как с внутренней, так и с внешней стороны. Впрочем, сработает это метод и для вещей в квартире. «Обработать» можно текстиль, диван и другую мебель, которая «бьётся» током.
Применяйте кондиционер и ополаскиватель
Кондиционеры и ополаскиватели также весьма эффективно справляются со статическим эффектом. \ Фото: vielbad.de.
Чтобы избавиться от электризации, используйте специальные кондиционеры и ополаскиватели для белья. Они хорошо снимают статическое электричество и смягчают ткань, поэтому прекрасно подходят как для одежды, так и для стирки текстиля.
Сушите вещи на балконе или открытом воздухе
Лучше всего сушить вещи на открытом воздухе. \ Фото: thespruce.com.
Вещи, высушенные на свежем воздухе, подвергаются меньшей электризации, нежели те, что сохли в квартире при комнатной температуре или в сушильной машине.
Используйте булавку или скрепку
Прикрепите булавку на внутренний шов одежды. \ Фото: elleman.vn.
Небольшой металлический предмет, закреплённый на одежде – снижает статическое электричество. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши волосы и одежда не «трещали», прикрепите на внутренний шов вещи булавку или скрепку.
Увлажните воздух в помещении
Увлажните помещение. \ Фото: pulscms-transforms.
Чтобы снизить электризацию предметов в квартире, увлажните воздух. Для этого можно использовать увлажнитель воздуха, добавив в воду пару капель любимого эфирного масла. Или же взять обычный пульверизатор и распылить воду всему периметру комнаты, уделяя особое внимание текстилю (занавескам, шторам, накидкам).
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