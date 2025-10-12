3 добротные иномарки, которые остаются в строю через десятки лет

Хорошо бы взять такой автомобиль, который прослужил бы верой и правдой не один десяток лет! Сегодня сложно поверить, но такие машины действительно бывают. На рынке можно отыскать модели от популярных марок, которые славятся среди водителей исключительной надежностью и долголетием. Во всяком случае при достаточно бережном отношении к транспортному средству.
1. Audi A6
Можно сколько угодно делать «скептическое лицо» при словах «немецкое качество», однако оно действительно существует! Да, сегодня немецкие машины далеко не такие крутые и надежные, как 2-3 десятка лет назад. И именно поэтому стоит обратить свое внимание на одного «ветерана» Audi A6 от 1997 года выпуска. Несмотря на представительный возраст машина все еще традиционно попадает во всевозможные любительские и профессиональные рейтинги надежности. При этом автомобиль имеет приятный, пускай и не самый современный внешний вид, а также неплохую отделку салона. Выпускались автомобили с 2.4, 2.7 и 2.8-литровыми двигателями с мощностью от 136 до 250 л.с. В комплектации встречается как «механика», так и «автомат».
2. Honda Accord
Еще одним весьма надежным автомобилем был и остается «японец» Honda Accord. Главным образом речь идет о машинах 7 поколения. На сегодняшний день им все еще не стукнуло 20 лет, ведь на рынок упомянутая Honda Accord вышла в 2002 году. Высокое качество сборки, неплохая мультимедийная система, кожаный салон и еще многое другое однозначно порадует автомобилистов.
3. Skoda Octavia
Для тех, кто хотя бы раз покупал этот подержанный автомобиль, Skoda Octavia в лишних представлениях не нуждается. Прекрасный пример того, как чехи имеют делать машины, если очень захотят! Первое поколение выпускалось с 1997 по 2011 год. Несмотря на это, огромный ресурс и высокий уровень качества сборки позволяют находить на рынке «Октавии» в весьма неплохом состоянии. Помимо этого, Skoda Octavia обладает очень просторным салоном и вместительным багажником. Чаще всего на рынке встречаются авто с 1.6-литровым двигателем на 102 «лошадки».
