Как выжить после праздников: краткая инструкция





Кто-то ждет зимних праздников с нетерпением, другие — вздыхают с облегчением, когда они заканчиваются. В конце-то концов оливье имеет свойство заканчиваться! Но сейчас не об этом. Многие из нас после долгих застолий и большого количества гостей попросту устают. Приходит время, когда хочется просто расслабиться .

Как это сделать? Сегодня мы подобрали для вас несколько вариантов, которые помогут вернуть вас в реальность и все на круги своя. Начался новый год, а значит у вас должен быть прилив сил вершить новые дела!

Баллийский массаж, урок верховой езды, уик-энд в другом городе — что выберете вы?

Тотальный релакс: идем на отдых в SPA-салон

Вы предпочитаете класику? Тогда самый оптимальный вариант отдыха для вас — это нежиться на солнышке. Если в вашем случае доступный только бассейн — закройте глаза и представьте, что вы на море (на Бали — гулять так гулять!).



Баллийский массаж.



Эта уникальная индонезийская методика воздействия не только на анатомические структуры, но и на эмоциональное состояние. Процедуру выполняют с применением натуральных эфирных масел, техники шведского массажа, аюрверды и традиционной индийской медицины. После сеанса вы почувствуете ментальное наслаждение, прилив сил, бодрость и жизнерадостность. Ваши жизненные силы, которые вы потеряли в прошлом году, будут успешно восстановлены!



Лавандовое SPA



Ароматные травы благоприятно воздействуют на весь организм. Например, при помощи лавандового масла можно устранить мышечные зажимы. А водорослевое обертывание и лавандовый пилинг сделают кожу мягкой, гладкой и шелковистой. Вы наконец-то сможете расслабится, обрести покой и наслаждение. Если и начинать год — то только с таким настроением.



Choco-массаж



От этой процедуры будут в восторге все любители кофе и шоколада. И этому есть свое объяснение: начинается сеанс из распаривания в фитобочке. Когда все поры на коже будут открыты, а кожа готова впитывать в себя полезные веществ, начинается все самое приятное и вкусное: пилинг со смесью молотого кофе и обертывание натуральным белым и черным шоколадом. Вам интересно, почему после процедуры у вас будет хорошее настроение? Все просто: какао стимулирует образование “гормонов счастья” — эндорфинов.

Если не SPA, то что?

Смена деятельности — это тоже отдых. Поэтому мы рекомендуем заняться полезными делами. Например:



Прогулка на лошадях или урок верховой езды. Общение с лошадьми имеет название “иппотерапия”. Она приносит позитивные эмоции, снимает стресс и эмоциональное напряжение. Для вашей прогулки подберут спокойного и послушного коня, который не принесет вам вреда.



Экскурсия в Дом Хаски. Когда вы взаимодействуете с собаками, они словно забирают у вас плохое настроение. Сами подумайте: как можно грустить, когда возле тебя бегает пушистый комок счастья? На собачьей ферме можно покататься на упряжках, отправиться на пет-терапию и переночевать на территории.



Уик-энд в другом городе — самый простой способ сменить обстановку и отвлечься. Поезжайте во Львов, гуляйте старинными улицами, обедайте в атмосферных кафешках и пейте глинтвейн вечером на площади — почувствуйте настоящий релакс.



Выбрали для себя лучший вариант? Тогда наслаждайтесь жизнью!