Бамбуковые домики на деревьях, которые не требуют подключения к коммуникациям

Голландская дизайнерская студия разработала серию колоритных бамбуковых домиков на деревьях, которые станут основой мексиканского эко-курорта, построенного по всем правилам устойчивого развития «зеленой» архитектуры. Для организации современных условий отдыха прямо на берегу Тихого океана не понадобятся центральные коммуникации, поскольку автономное существование курорта обеспечат инновационные технологии ориентированные на возобновляемую энергетику, систему очистки и рекуперации дождевой воды.
Эко-курорт Playa Viva с очаровательными бамбуковыми домиками на деревьях прекрасно существует вдали от цивилизации (Мексика, Juluchuca). | Фото: globetrender.com.
Благодаря стараниям дизайнеров голландской студии Atelier Nomadic, прославившейся проектами ориентированным на биофильную архитектуру и устойчивое строительство, на территории мексиканского эко-курорта, относящегося к сети Playa Viva, появились очаровательные бамбуковые домики на дереве. Они являются благоустроенными отельными номерами, которые ничем не уступают роскошным апартаментам фешенебельных гостиничных комплексов.
Эко-курорт Playa Viva расположен среди дикой природы вдали от шума, суеты и выхлопных газов крупных городов (Juluchuca, Мексика). | Фото: decor.design.
Нетронутый клочок земли, расположенный на побережье Тихого океана в окружении экзотической природы, диктует свои правила организации структур, нацеленных на туризм и строительство отельных/курортных комплексов. Чтобы не испортить первозданную природу, отельеры нашли правильное решение – строительство экологически чистых объектов, которые станут эффектным дополнением к нетронутому ландшафту.
Наслаждаться шумом прибоя и морским бризом, можно не выходя из домика на дереве (Playa Viva, Juluchuca).
За помощью в проектировании владельцы курорта, являющиеся совладельцами туристической компании Regenerative Travel, обратились к голландским специалистам, имеющим немалый опыт в проектировании объектов, соответствующих всем нормам устойчивого строительства. Голландцы в своих разработках отдают предпочтение биофильному дизайну (стиль био-тек), нацеленному на создание экологически чистых объектов, повторяющих формы живых существ. При этом архитекторы особое внимание уделяют гармоничной интеграции в ландшафт и повышению связи между людьми и живой природой.
Элегантные формы гигантских скатов мобула стали основополагающими для конструкции домиков на дереве.
Примечательно: Создавая необычную конструкцию домиков на дереве, дизайнеры Atelier Nomadic вдохновлялись формами гигантских «летающих» скатов мобула (Mobula), которые обитают в водах океана. Они стали символом курорта Playa Viva, организаторы которого принимают активное участие в мероприятиях, направленных на сохранение окружающей среды и морских обитателей. Особое пристрастие устроители питают к защите и сохранности численности черепах в заповеднике La Tortuga Viva.
Основным строительным материалом стали разные виды бамбука (Playa Viva, Juluchuca). | Фото: globetrender.com.
Поскольку форма домиков повторяет очертания «летающего» ската, пришлось выбирать материал, которому можно придать изогнутую форму. Лучше всего для этих целей подошел бамбук гуадуа (Guadua), для работы с которым был приглашен высококлассный эксперт, знающий толк в разных видах самого быстрорастущего, а значит и возобновляемого строительного материала в мире. Им оказался Йорг Штамм, он, впоследствии, руководил возведением домиков на дереве и мастерами, которых сам ввел в команду строителей.
Колоритный дизайн отельных номеров Playa Viva никак не повлиял на конструкционные особенности, соответствующие климатическим условиям. | Фото: minushabensblog.blogspot.com.
Стоит отметить, что для основной конструкции крыши гиперболической и параболоидной формы, а также жалюзи и потолка использовался особо прочный бамбук сорта Guadua, а для стен и фасадных панелей – Phyllostachis Aurea. В качестве напольного покрытия была выбрана древесина кумару.
Номер состоит из двух объемов, соединенных между собой (Playa Viva, Juluchuca).
Новый кластер курорта предусматривал строительство сразу шесть бамбуковых домиков на деревьях. Они разбросаны по мексиканскому побережью и располагаются на кокосовых пальмах в непосредственной близости к водам океана. Каждый номер состоит сразу из двух спальных комнат, одна находится в центре домика, откуда открывается умопомрачительный вид на водную гладь, а вторая – обустроена в пристройке на нижнем уровне. Также в домике на дереве имеется благоустроенная ванная и зона гостиной-столовой, организованная возле главной спальни.
Варианты дизайна интерьера главной спальни домика на дереве эко-отеля сети Playa Viva (Juluchuca, Мексика).
Открытая планировка и полупрозрачные стены позволяют стереть грань между внутренним пространством и удивительной природной зоной. | Фото: globetrender.com.
Стоит отметить, что дома установлены в строгом соответствии с принципами биоклиматического дизайна и природной средой. Выступающие карнизы крыши, например, выступают в роли большого зонтика, обеспечивающего тень от ярких лучей солнца с южной стороны домика, заодно защищая от проливных дождей. При этом само строение имеет традиционную для местности конструкцию, предусматривающую не глухие фасады, а решетчатые стены, обеспечивающие естественную перекрестную вентиляцию, которая позволяет наслаждаться свежим морским бризом, не вставая с постели.
В главной спальне имеется обеденная зона, которую можно использовать в качестве офиса (если будет такая необходимость). | Фото: decor.design.
Если говорить об энергетической независимости эко-курорта, то дома на деревьях Playa Viva являются отличным примером устойчивой архитектуры. Они демонстрируют безграничные возможности в дизайне, использовании натуральных строительных материалов и полную независимость от центральных коммуникаций. Чтобы обеспечить отдыхающих всеми благами цивилизации, предусмотрены солнечные панели и сопутствующее оборудование, а также инновационная система сбора, очистки и рекуперации воды. 100% независимость гарантирует и максимальную экологичность самого объекта для окружающей среды, ведь он расположен среди нетронутой красоты мексиканского побережья.
Бамбуковые домики эко-курорта Playa Viva соответствуют нормам изоляции во время пандемии (Juluchuca, Мексика). | Фото: minushabensblog.blogspot.com.
По сведениям авторов Novate.ru, домики на дереве в этом райском месте уже доступны к бронированию. Сутки пребывания в колоритных номерах с видом на безбрежный океан обойдутся в 300 дол.
