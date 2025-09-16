Бамбуковые домики на деревьях, которые не требуют подключения к коммуникациям

Эко-курорт Playa Viva с очаровательными бамбуковыми домиками на деревьях прекрасно существует вдали от цивилизации (Мексика, Juluchuca). | Фото: globetrender.com.

Эко-курорт Playa Viva расположен среди дикой природы вдали от шума, суеты и выхлопных газов крупных городов (Juluchuca, Мексика). | Фото: decor.design.

Наслаждаться шумом прибоя и морским бризом, можно не выходя из домика на дереве (Playa Viva, Juluchuca).

Элегантные формы гигантских скатов мобула стали основополагающими для конструкции домиков на дереве.

Основным строительным материалом стали разные виды бамбука (Playa Viva, Juluchuca). | Фото: globetrender.com.

Колоритный дизайн отельных номеров Playa Viva никак не повлиял на конструкционные особенности, соответствующие климатическим условиям. | Фото: minushabensblog.blogspot.com.

Номер состоит из двух объемов, соединенных между собой (Playa Viva, Juluchuca).

Варианты дизайна интерьера главной спальни домика на дереве эко-отеля сети Playa Viva (Juluchuca, Мексика).

Открытая планировка и полупрозрачные стены позволяют стереть грань между внутренним пространством и удивительной природной зоной. | Фото: globetrender.com.

В главной спальне имеется обеденная зона, которую можно использовать в качестве офиса (если будет такая необходимость). | Фото: decor.design.

Бамбуковые домики эко-курорта Playa Viva соответствуют нормам изоляции во время пандемии (Juluchuca, Мексика). | Фото: minushabensblog.blogspot.com.