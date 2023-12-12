Как убираться в доме реже и перестать тратить долгие часы на уборку

Уборка для многих – это кошмарный сон. А если вы действительно любите, когда чисто, то это забирает просто прорву времени. Как же быть? Материал даст пять советов, как сделать так, чтобы не приходилось бесконечно убираться или же тратить на уборку целый день.



1. Делайте мало, но часто

2. Создайте «схему уборок» конкретно под вас

3. Делегируйте задачи

4. Организуйте средства для уборки по-умному

5. Забудьте этот чёртов перфекционизм наконец!!!

Блин, 15 минут на пол в гостиной — это же круто!!!Если вы не делали никакой работы по дому в течение месяца и у вас есть семья, скорее всего, вернуть блеск вашему дому может оказаться большой задачей! Вместо этого, как насчет того, чтобы выполнять работу по дому небольшими порциями? Вы можете установить таймер в айфоне на 15 или 30 минут в день для тех или иных задач. Выберите комнату или конкретную задачу (например, окна) и приступайте к ней. Продолжайте, пока не сработает таймер, а затем остановитесь. Короткие периоды времени кажутся гораздо более управляемыми, и их всегда можно «втиснуть» в любой наш день между другими делами.Ну круто же!!!Составьте список или какую-нибудь схему, в которой будут перечислены все комнаты в вашем доме. Пройдитесь по каждой комнате и определите, что именно нужно убирать и как часто. Убедитесь, что вы включили в вашу индивидуальную «схему уборок» всё: от плинтусов до потолочных светильников и паутины (которую вы никогда не увидите, если не посмотрите вверх – да-да, это небольшой троллинг в ваш адрес). Не забудьте за диванами и под ними — места, где собирается всё: от еды до деталей «Lego».Придумайте график обхода каждой комнаты. Подумайте, не проще ли сгруппировать похожие работы вместе, например, вытирать пыль со всех плинтусов внизу, а не так, как вы делаете это в каждой отдельной комнате. Или, может быть, мыть все туалеты в доме за один раз или по одному, когда вы приходите убирать эту конкретную комнату.Определите, как часто вам нужно выполнять каждую работу. Это еженедельно, ежемесячно или каждые шесть месяцев? Запишите всё это в вашу «схему уборок» в телефон или на бумаге под магнит на передней панели холодильника. Придерживайтесь графика, насколько это возможно, но если вы пропустите задание, не волнуйтесь. Просто наверстывайте упущенное, когда сможете, и продолжайте идти «в ногу со временем».Обязательно делегируйте задачи! Это нужно и им, и вам!Если вы не единственный, кто живёт в доме, то почему вы должны быть единственным, кто его убирает? Составьте список всех работ, которые необходимо выполнить по дому. Включите такие вещи, как мытье посуды, убирание чистого белья, помещение грязного белья в стирку, вынос мусорных ведер, кормление собаки. Придумайте график, чтобы каждый, кто живет в доме, мог помогать поддерживать его в чистоте. Дети ДОЛЖНЫ принять участие! Это научит и их ценному жизненному навыку, и вам поможет в этом процессе!Умное хранение.Соберите все чистящие средства и храните их в одном месте. Пополняйте запасы по мере необходимости и добавляйте их в свой список покупок, когда у вас что-то заканчивается. Разделите средства в незаметные зоны хранения по комнатам или типам чистящих средств, чтобы вы могли легко взять то, что вам нужно, когда убираете конкретную комнату. Заведите несколько копеечных запасных корзин или коробок («FixPrice» в помощь!), чтобы можно было положить туда вещи и носить их по дому.Хранение чистящих средств в одном месте облегчит вам возможность взять то, что вам нужно, когда вам это нужно, позволит избежать покупки вещей, которые вам не нужны, потому что вы не смогли найти то, что искали, и гарантирует, что вы действительно купите только то, что вам нужно, если в эту конкретную неделю ваши «финансы поют романсы». Храните некоторые чистящие средства в комнате, для которой они используются. Тогда не нужно будет тратить время на то, чтобы пойти в кухню за тем, что нужно для уборки в гостиной!Педанты, это нормально! Честно! Не врём! Там живут миллионы!Ваш дом никогда не станет выставочным залом, особенно если у вас есть семья. Нам жаль… Но нет… Никогда не станет… Ваш дом предназначен для того, чтобы в нём жить, и если вы удерживаете себя от каких-либо действий только потому, что не хотите портить свой дом, возможно, стоит пересмотреть эти приоритеты! Даже если вы любите очень чистый, опрятный и организованный дом, всегда можно найти способ баланса, если с вами в нём проживает кто-то другой. А очень часто это муж, дети. Если не убирать круглосуточно, но при этом разрешить вашим детям и мужу разуваться в поддон «Икеа», дом всё равно будет достаточно чистым. Просто поверьте! А поймёте потом!