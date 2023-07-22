Принцесса Таиланда Катя Десницкая: русская девушка, ради которой принц Чакрабон отказался от многоже

17-летняя сирота Катя Десницкая училась в Петербурге на курсах сестер милосердия и мечтала поехать на фронт. Но в 1905 году на светском рауте она познакомилась с молодым человеком, который оказался принцем Чакрабоном, сыном короля Сиама (теперешнего Таиланда). Он сделал ей предложение, и молодые уехали на родину жениха. Так русская девушка стала принцессой Таиланда. Правда, там ее долгое время не признавали.











Екатерина Десницкая и принц Чакрабон







Летом 1897 года король Сиама путешествовал по Европе и решил также посетить Россию. Николай II оказал ему радушный прием в Санкт-Петербурге и предложил направить одного из сыновей на учебу в Россию. Принц Чакрабон воспользовался этим предложением, вскоре он был зачислен в императорский Пажеский корпус, где учились юноши из дворянских семей. После этого Чакрабон продолжил обучение в Академии Генерального штаба и окончил ее в звании полковника русской армии.







Принц Чакрабон с товарищем и их воспитателем во времена учебы в Пажеском корпусе



Родители Кати умерли, когда она была еще ребенком. Вдвоем с братом они переехали из Киева в Петербург. Шла русско-японская война, и девушка решила по окончании училища отправиться на фронт медсестрой. Ее решения не изменила даже судьбоносная встреча с сиамским принцем — она уехала на Дальний Восток. Каждый день принц засыпал ее письмами и умолял вернуться.







Русская девушка, покорившая сердце принца Сиама



Катерина Десницкая вернулась в Петербург с тремя наградами «за неустрашимую храбрость», в том числе с Георгиевским крестом. Но самая большая награда ждала ее по возвращении — принц Чакрабон сделал ей предложение. Бракосочетание состоялось в Константинополе — там разрешались браки между людьми разных конфессий. В Сиамское королевство принц вернулся уже с женой.







Семья Чакрабона: Рама V и Саовабха с сыновьями



Родители принца не одобрили этот союз: они считали, что он испортил королевскую кровь, женившись на неродовитой иностранке, и нарушил их древние традиции, ведь в их династии было принято заключать браки с представителями большой королевской родни. Чакрабон был лишен содержания и исключен из числа наследников престола. Он зарабатывал на жизнь самостоятельно — в качестве начальника военного училища. Несмотря на сложности, молодожены были очень счастливы и жили в любви и согласии. Ради Катерины принц отказался от многоженства — первый из королевской династии.







Дворец принца Чакрабона в Бангкоке



Со временем благодаря спокойному, покорному и кроткому нраву Катерины знатная родня Чакрабона смирилась с обстоятельствами и приняла невестку. Этому способствовало рождение их сына в 1908 году. Принц стал начальником штаба тайской армии, а затем и основателем военно-воздушных сил страны. А Катерина приняла имя принцессы На Питсанулок и стала самым желанным гостем лучших домов Бангкока. Она освоила тайский язык, свободно владела английским, французским и немецким.







Принц Чакрабон и принцесса На Питсанулок (Екатерина Десницкая)



Но безоблачное счастье продлилось недолго. В 1920 году принц Чакрабон умер. За год до этого супруги развелись — из-за открывшейся измены мужа. Екатерина Десницкая была вынуждена покинуть Таиланд. Сына ей не отдали, и она уехала одна. В Россию женщина не смогла вернуться — из-за революции и гражданской войны. Она поселилась во Франции, где и жила до самой смерти в 1960 году. А потомки русской принцессы и сиамского принца до сих пор живут в Таиланде.







Катерина Десницкая и принц Чакрабон с сыном



История любви русской девушки и тайского принца описана в нескольких литературных произведениях — в «Далеких годах» К. Паустовского, в романе Г. Востоковой «Нефритовый слоненок», в рассказе В. Шкловского «Подписи к картинкам», в книге их внучки — тайской принцессы Нариссы Чакрабон — «Катя и принц Сиама». В 2011 году по этой книге в Екатеринбургском театре оперы и балета был поставлен одноименный балет.







Екатерина Чакрабон-Десницкая с сыном







Принц Чакрабон и принцесса На Питсанулок (Екатерина Десницкая) с сыном







Екатерина Десницкая с сыном







Екатерина Десницкая и принц Чакрабон



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