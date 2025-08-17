Факты о мужчинах, которые женщинам сложно понять

1. Брить лицо неприятнее, чем ноги
Да, ноги длиннее лица, но на лице больше нервных окончаний, нужно пройти через все эти впадины и холмы на щеках и подбородке. И если у мужчины нет прекрасной бороды, то через день-два он становится похож на карточного шулера. Если не бреется женщина, никто не замечает!
2. Он не может просто спать на своей стороне кровати
Как минимум — без подушки или одеяла между ног. А за ночь все равно придвинется к тебе.
3. Когда бьют по мошонке — это больнее всего
Нет в жизни большей боли (хотя тебе не понять, но все же). Любой мужчина сожмется в позу эмбриона, а из глаз покатятся слезы.
4. Мужчины должны быть мужественными, и это многих раздражает
Общество диктует им быть сильными, никогда не плакать и не иметь хобби вроде готовки. Хорошо, сейчас этот прессинг уменьшается. Интересно, сколько гениальных поваров и вязальщиков умерли в безвестности, потому что стеснялись сообщить миру о своем таланте?
5. Он смотрит на других не потому, что хочет с ними встречаться
Первобытные инстинкты советуют: «Посмотри сюда, тут такая грудь!» Он слушает и поворачивает голову, но через пять секунд напрочь забывает, куда смотрел.
6. Сложно выражать эмоции, если нельзя плакать
Он, конечно, не хочет рыдать все время, но то, что ему отказывают в проявлении сильных чувств, негуманно (опять же — сейчас все уже спокойнее). Нельзя держать человека между гневом и любовью и подменять грусть разговорами.
7. Мужские движения
Им необязательно общаться друг с другом словами, порой кивок или рукопожатие заменяют целый диалог.
8. Когда он возбужден, остальное отключается
Секс на повестке дня? Значит, мысленный побег из горящего здания подождет.
9. Он не знает, почему волосы растут почти везде
И совсем не виноват в том, что они остаются в душе, хотя вроде он все смыл за собой.
10. Эрекция внезапна
Он не может ее контролировать, она приходит, когда хочет. Даже после гормонального апокалипсиса в пубертате она бывает часто: он возбужден, он читает соцсети, он смотрит в окно, он пытается не вызвать эрекцию…
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии