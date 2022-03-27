5 способов использования при стирке пищевой соды,которая в одиночку заменит немало дорогущих средств

5 способов использования пищевой соды, которые сделают стирку идеальной/
Обычная пищевая сода (бикарбонат натрия) есть на каждой кухне. Хозяйки используют её самыми разнообразными способами – от кулинарии до уборки. Но при этом мало кто знает о ещё одном чудесном свойстве пищевой соды – она может статьи идеальным помощником при стирке, даже когда стираешь в машине-автомат. В этом обзоре 5 простых способов использования соды, которые позволят повысить эффективности стирки.
1. Устранение запаха одежды
Только свежие запахи!
Неприятные запахи тела на одежде и белье вызываются бактериями. Эти бактерии обычно устраняются при стирке, когда молекулы моющего средства разрушают их клетки на ткани. Однако менее дорогостоящие моющие средства, которые не содержат твердых ферментов для борьбы с бактериями, нуждаются в повышении эффективности их работы.
Пищевая сода помогает регулировать уровень pH (кислотности) в воде стиральной машины, не позволяя ей быть слишком кислой или щелочной. Если добавлять полстакана пищевой соды при каждой загрузке белья, моющие средства могут работать более эффективно и сильнее уменьшать количество бактерий.
В случае проблем с сильно въевшимся в одежду запахом, таким как пот на подмышках или сигаретный дым, стоит использовать соду и воду для предварительного замачивания. Нужно растворить 1 или 2 стакана пищевой соды в некотором количестве теплой воды. Затем необходимо заполнить таз или большую раковину холодной водой и добавить в нее растворенную пищевую соду, после чего поместить в нее одежду и оставить так на ночь отмокать. Вуаля — можно стирать, как обычно.
Если есть предметы одежды, которые нуждаются в освежении, и их нельзя стирать, нужно поместить их в герметичный контейнер, внутри которого оставить открытую пачку пищевой соды. Так одежду нужно оставить как минимум на 24 часа, чтобы устранить запахи.
2. Повышение эффективности отбеливателя и моющих средств
Идеальный рецепт белизны.
Хлорный отбеливатель часто используется, чтобы помочь устранить запахи и грязь в прачечной или ванной после стирки. Если вода является слишком кислой или щелочной, отбеливатель нуждается в повышении эффективности работы. Если улучшить чистящие свойства отбеливателя, то можно использовать меньшее его количество отбеливателя для достижения тех же результатов, экономя деньги и уменьшая влияние отбеливателя на окружающую среду.
Итак, нужно добавлять 1/2 стакана пищевой соды вместе с каждыми 1/2 чашки отбеливателя, чтобы регулировать уровень pH в воде. После этого отбеливатель будет работать более эффективно, уменьшая количество бактерий и ослабляя связь молекул грязи с одеждой.
Даже если кто-то не использует хлорный отбеливатель, те же самые 1/2 стакана пищевой соды повысят производительность любого моющего средства. Это особенно важно, если у кого-то дома жесткая вода или он использует дешевое моющее средство. Сухую пищевую соду следует добавлять в пустую емкость для стиральной машины, прежде чем загружать в нее грязное белье. Не нужно класть пищевую соду в автоматические дозаторы стиральной машины.
3. Натуральный смягчитель ткани
Из соды можно сделать натуральный смягчитель ткани
Пищевая сода помогает регулировать уровень рН в промывочной воде стиральной машины, предотвращая ее излишнюю кислоту или щелочность. Добавление 1/2 чашки пищевой соды к каждому циклу полоскания действует как баланс между химическим составом моющих средств и минеральных отложений в воде, которые могут привести к тому, что выстиранная одежда станет жесткой.
Будучи природным натуральным веществом, пищевая сода менее суровая по отношению к окружающей среде, чем синтетические смягчители ткани с духами, которые маскируют запахи. Это также делает ее хорошим выбором для тех, у кого чувствительная кожа или аллергия. В отличие от синтетических смягчителей ткани, сода безопасна даже для детской одежды.
4. Очиститель для утюга
Пищевая сода - естественный мягкий абразив.
Чтобы удалить застывшие отложения крахмала и нагара с подошвы утюга, нужно смешать пасту из пищевой соды и воды. Используя белую ткань, затем нужно протереть этой пастой поверхность утюга. Если отложений слишком много, нужно протирать так до тех пор, пока отложения не исчезнут. После этого утюг необходимо протереть тканью, смоченной дистиллированным белым уксусом.
5. Контроль пены в стиральных машинах
Противопенное средство.
Выливающаяся из стиральной машины пена выглядит смешно по телевизору, но это не очень весело, когда подобное происходит дома в ванной. Для того, чтобы подобного не происходило, нужно использовать специальные моющие средства для стирки.
Если же по ошибке (или из-за нежелания переплачивать) был загружен обычный порошок, то можно добавить в него обычную соду, чтобы в процессе стирки не образовывалась обильная пена.
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