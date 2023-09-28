Чем покоряют сцены из повседневной жизни на картинах художника Генри Мослера

Как мальчик из прусской семьи стал американским художником и учился у французских мастеров живописи

Генри Мослер на фотографии 1860 г. и на автопортрете 1907 г.

Г. Мослер. «После переезда». Источник: commons.wikimedia.org

Генри Мослер. «Проигранное дело». Источник: commons.wikimedia.org

Жизнь во Франции и отображение повседневности XIX века

Слева - картина Мослера «Возвращение», справа - «Уголок у камина»

Уроки прядения и шитья тоже становились сюжетом для картин художника

«Покупка приданого», картина 1880 г. Источник: commons.wikimedia.org

Картины Генри Мослера

Слева - одна из самых знаменитых картин Мослера «Приближение бури»

Генри Мослер - один из самых известных американских художников-реалистов XIX века