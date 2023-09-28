Чем покоряют сцены из повседневной жизни на картинах художника Генри Мослера

Повседневность может вдохновлять художника, а сцены из обычной жизни простых людей заслуживают того, чтобы быть воспроизведенными на холсте, – вот, наверное, та основная идея, которая вложена в работы американского живописца XIX века Генри Мослера. Это был один из ведущих мастеров Нового Света, и прославился он не замысловатыми сюжетами из древней мифологии и не массивными и яркими историческими полотнами, а камерными, спокойными, но бесконечно выразительными картинами, которые отражали просто жизнь, с ее буднями и праздниками, полную деталей, эмоций, скрытого драматизма.
Как мальчик из прусской семьи стал американским художником и учился у французских мастеров живописи
Биография Генри Мослера тоже не лишена некоторой драмы. Родился он в 1841 году в Пруссии, в Силезии (сейчас это территория Польши). Генри не исполнилось и девяти, как его отец, Густав Мослер, принял решение перевезти всю семью за океан – то было время массовой эмиграции немецких евреев из Европы в Америку. Мослеры поселились сначала в Нью-Йорке, потом осели в Цинциннати, Огайо, где спустя некоторое время заняли довольно высокое место внутри еврейской общины. Отец занимался бизнесом, а Мослер-младший посвятил себя рисованию.
Генри Мослер на фотографии 1860 г. и на автопортрете 1907 г.
Г. Мослер. «После переезда». Источник: commons.wikimedia.org
Среди учителей, которые обучали Генри Мослера, были пейзажист Джордж Керр, портретист Джеймс Бирд. В 1861 году началась Гражданская война в США, и молодой художник делал зарисовки для газеты, а кроме того, написал несколько портретов генералов. В 1863 году 22-летний Мослер отправился в Европу, сначала в Дюссельдорф, потом в Париж. Там в течение нескольких лет он продолжал свое обучение, после чего вернулся в Цинциннати. Мослер пользовался успехом на своей новой родине – получал много заказов на портреты. А еще он создал картину, которая была высоко оценена современниками – «Проигранное дело», о войне, об одной из судеб, о разрушенном прошлом и настоящем.
Генри Мослер. «Проигранное дело». Источник: commons.wikimedia.org
Жизнь во Франции и отображение повседневности XIX века
В 1869 году Мослер женился на девушке из Цинциннати по имени Сара. В следующем году у супругов родился первый ребенок. Вскоре Мослер с семьей снова уехал в Европу, теперь уже надолго. Он много путешествовал, и эти поездки находили свое отражение в работах художника, которые получали высокие оценки и покупателей, и академиков. Картины Генри Мослера получали серебряные и золотые медали на парижских салонах, а работа под названием Le Retour («Возвращение») стала первой «американской» картиной, что была приобретена для Люксембургского дворца в Париже.
Слева - картина Мослера «Возвращение», справа - «Уголок у камина»
Уроки прядения и шитья тоже становились сюжетом для картин художника
Те картины, что принесли Генри Мослеру мировую славу, были написаны главным образом в Бретани, где обосновалась семья художника. Там он воссоздавал на холсте повседневную жизнь тех, кто его окружал: крестьян, рыбаков, их семьи, их праздники, их быт. Генри Мослеру было свойственно особое внимание к деталям, которые теперь, по прошествии многих десятилетий, ценны не только с художественной, но и с исторической точки зрения. Будучи одним из самых значительных художников-реалистов своего времени, он «документировал» жизнь по обе стороны океана.
«Покупка приданого», картина 1880 г. Источник: commons.wikimedia.org
Картины Генри Мослера
Несмотря на то, что значительная часть жизни художника прошла в Европе, все же с Америкой и особенно с Нью-Йорком его соединили наиболее крепкие связи. В 1894 году он уже снова жил там со своей семьей, работал в Национальной академии дизайна, открыл собственную студию в Карнеги-холле. Множество работ Генри Мослера остались и в американских музеях, включая «Метрополитан», и в частных коллекциях. Генри Мослер прожил долгую жизнь – он скончался в 78 лет от сердечной недостаточности. Его дети, внуки, правнуки составили важную часть культурной жизни страны, занимаясь в том числе и поддержкой искусства и художников.
Слева - одна из самых знаменитых картин Мослера «Приближение бури»
Генри Мослер - один из самых известных американских художников-реалистов XIX века
Сейчас многие сюжеты картин Генри Мослера кажутся трогательно устаревшими, например, «Приближение бури» – произведение, никак не связанное с погодой, а повествующее о встрече девушки и молодого человека, за которой следит беспокоящаяся за дочь мать. Или «Покупка свадебного приданого», отражающая старинный и уже ушедший в прошлое ритуал подготовки к замужней жизни. Интересно в таких картинах все – и общая атмосфера, и мелкие подробности, описывающие жизнь в те ушедшие в прошлое времена, и оттенки мимики, которые можно уловить на лицах персонажей: иногда в них скрыто больше драмы, чем в самом выразительном историческом полотне.
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