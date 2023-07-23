12 важных археологических открытий, которые стали настоящей сенсацией

Невероятные археологические открытия.
Археологи - люди особенные. Они месяцы проводят на раскопках в надежде отыскать какой-нибудь артефакт, который бы позволил приоткрыть завесу тайны над седой древностью. И иногда им это удаётся. В нашем обзоре 12 важных археологических открытий, которые позволили учёным совершить переворот в науке.
1. Багдадская батарейка
Багдадская батарейка.
В 1936 году в предместье Багдада был обнаружен загадочный 13-сантиметровый сосуд, через горлышко которого (залитое битумом) внутрь проведен железный прут. Внутри сосуда находился медный цилиндр, в который и заходил железный стержень. Первоначально его посчитали первой в мире батарейкой двухтысячелетней давности. Но сейчас возникло предположение, что на самом деле это был сосуд для хранения свитков.
2. Розеттский камень
Розеттский камень.
Благодаря Розеттскому камню археологи наконец-то смогли расшифровать египетские иероглифы (текст на камне был написан на трех языках: древнеегипетскими иероглифами, на демотическом и древнегреческом).
3. Человек из Гроболла
Человек из Гроболла.
Тридцатилетний мужчина, названный «Человек из Гроболла» был найден более чем через две тысячи лет после своей смерти. На удивление прекрасно сохранившийся труп был найден в торфяном болоте Дании. Как полагают ученые, мужчина был убит в 3 веке до нашей эры: горло трупа оказалось перерезанным от уха до уха.
4. Ньюгрейндж
Ньюгрейндж.
Мегалитическое культовое сооружение, которое было найдено в Ирландии, старше, чем Стоунхендж и египетские пирамиды. Оно было построено между 3000-2500 г.г. до н.э., Внутри большого круглого кургана диаметром 85 метров находится внутренняя погребальная камера, устройство которой напоминает Стоунхендж (ее основу составляют вертикальные каменные монолиты весом от 20 до 40 тонн). Над погребальной камерой расположен ступенчатый свод, покрытый сверху земляной насыпью.
5. Древний город в Гондурасе
Древний город в Гондурасе.
Недавно археологи открыли древний город в лесах Гондураса. Пока исследователи не имеют понятия, к какой цивилизации он мог принадлежать. Джунгли вокруг этого затерянного города настолько оказались настолько плотные, что ученым пришлось прибегнуть к помощи аэрофотосъемки, чтобы составить предварительную карту города и обнаружить наиболее удобные пути подступа к нему. В данный момент город оцеплен военными Гондураса, а его местоположение скрывается, чтобы предотвратить разграбление.
6. Замок Чинкай
Замок Чинкай.
В 2011 году в Юго-Западной Монголии была обнаружена ранее неизвестная крепость Чингисхана, которая предположительно была одним из форпостов при расширении империи на запад. Ее площадь примерно равно трем футбольным полям. Археологи надеются, что дальнейшие раскопки помогут узнать больше о развитии одной из крупнейших империй на Земле.
7. Саттон Ху
Саттон Ху.
Саттон-Ху – курганный некрополь в Великобритании, который произвел настоящую революцию в современном понимании культуры англосаксов. В кургане, датируемом 6-7 веками, был обнаружен погребальный корабль, заполненный артефактами. Большинство экспонатов в настоящее время выставлено в Британском музее в Лондоне.
8. Саньсиндуй
Саньсиндуй.
Об этом археологическом открытии, сделанном в Китае, известно очень мало. Археологи до сих пор недоумевают, по какой причине был покинут этот некогда великий город, возраст которого составляет от 3000 до 2800 лет. Еще в 1929 году возле городка Саньсидуй крестьянин обнаружил яму с нефритовыми изделиями. К концу 20 века удалось откопать около 2000 изделий из меди, слоновьей кости и нефрита. Также в древнем городе были найдены массивные бронзовые скульптуры. Предполагается, что город был заброшен из-за того, что после землетрясения изменилось русло реки, которая была основным источником воды в Саньсидуе.
9. Гробница Тутанхамона
Гробница Тутанхамона.
Благодаря самому известному правителю Египта были найдены бесчисленные сокровища древней цивилизации. Гробница Тутанхамона была обнаружена в 1922 году Говардом Картером. Большинство других гробниц в Долине царей были давным-давно разграблены, но по необъяснимым причинам (или простому везению) место упокоения Тутанхамона осталось нетронутым.
10. Свитки Мертвого моря
Свитки Мертвого моря.
Кумранские рукописи или «свитки Мертвого моря» были найдены молодым козопасом в пещерах возле Иерихона. Тексты на свитках описывают историю на протяжении более 500 лет (с третьего века до нашей эры до второго века нашей эры), включая рождение Иисуса Христа и возникновение христианства.
11. Пещера Альтамира
Пещера Альтамира.
В испанской пещере Альтамира впервые были обнаружены доисторические рисунки. На протяжении многих лет ученые спорили о том, не являются ли эти рисунки фальсификацией, в основном из-за того, что рисунки прекрасно сохранились. В 1902 году наскальная живопись была окончательно признана аутентичной.
12. Олдувайское ущелье
Олдувайское ущелье.
В Олдувайском ущелье, находящемся в северной Танзании, были обнаружены останки Homo habilis (человека умелого), возраст которых составляет более 2 миллионов лет. Считается, что это древнейшие предки человека. Человек прямоходящий (Homo erectus) и человек разумный (Homo sapiens) появились только около 1,2 миллионов и 17 тысяч лет назад, соответственно.
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