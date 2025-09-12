Как просто открыть банку с поворотной крышкой без помощи мужа

Каждый знает, как плотно может быть закручена банка с поворотной крышкой. Иногда все плохо настолько, что никакой силы мужских рук на коварный сосуд не хватает. Иногда можно мучаться с банкой натурально часами и не добиться нужного результата. Как раз по этой причине очень важно держать в голове арсенал советов по открытию поворотных крышек., и если не подходит одна, то с высокой долей вероятности подойдет другая. Некоторые способы можно комбинировать.
Иногда это сложно. |Фото: musely.com.
Стук-стук. Первым делом по банке следует банально постучать. Лучше всего сделать это тыльной стороной ладони, чтобы не повредить сосуд. Если крышка по какой-то причине прилипла, то несколько хороших хлопков по ее дну помогут сдвинуть дело с мертвой точки.
Смазка маслом. Можно попытаться смазать никак не поддающуюся крышку несколькими каплями масла. Само собой не моторным, а подсолнечным! Для этого переворачиваем банку и капаем под крышку на резьбу в нескольких местах. После этого придется подождать минут 20-25.
Крепкие руки не всегда помогут. |Фото: shinedrink.com.
Декомпрессия. Можно попытаться осуществить разгерметизацию банки. Для этого придется поддеть край крышки каким-нибудь инструментом вроде открывашки, ножа или любого другого острого предмета. Чтобы внутрь попал воздух, достаточно будет сделать щель в 0.5-0.6 мм. Действовать нужно аккуратно, чтобы не сделать стеклянного скола на горловине.
Нагрев. Набираем в раковину или кастрюлю теплой воды и опускаем в нее нашу банку. Сосуд ставим горловиной вниз и оставляем в воде в таком положении на 15 минут.
Есть способы. |Фото: setafi.com.
Покатать. Кладем банку на бок и катаем так, чтобы крышка не касалась поверхности. Занимаемся этим увлекательным действием несколько минут. Если повезет, то такая раскатка приведет к тому, что крышка откроется с первого же поворота.
Сцепление. Наконец, не стоит забывать о том, что при открытии любой банки будет не лишним улучшить сцепление между рукой и крышкой. Для этого настоятельно рекомендуется подкладывать под руку что-нибудь, вроде тряпочки или полотенца.
Крутить и превозмогать. |Фото: goodhouse.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии