Молодая мама отказалась от аренды жилья в пользу строительства крошечного дома

Молодая мама, оставшись без жилья, решилась на строительство крошечного дома для себя и своей дочери. | Фото: mypositiveoutlooks.com.

Дом установили на участке друзей в живописной сельской местности. | Фото: mypositiveoutlooks.com.

Фасад дома облицевали стальным профлистом.

Деревянная панель на лицевом фасаде привнесла нотку тепла. | Фото: homecrux.com.

Открытая планировка, обилие белого цвета и окон сделали пространство объемным и светлым. | Фото: livingbiginatinyhouse.com.

Зона гостиной излучает домашний уют.

В кухне достаточно места и удобств для приготовления пищи, и общения. | Фото: homecrux.com.

Барная стойка выступает в роли столовой и домашнего офиса. | Фото: fdmagichouse.com.

В хорошую погоду можно готовить и кушать на улице. | Фото: livingbiginatinyhouse.com.

В крошечном доме благоустроенная ванна-прачечная также имеется. | Фото: livingbiginatinyhouse.com.

Спальня дочери, где нашлось место и для вещей, и для игрушек, и для творчества. | Фото: fdmagichouse.com.

Спальня Кэт, окружена ленточными окнами.

Мама с дочкой несказанно рады, что имеют собственный уютный домик.