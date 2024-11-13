Молодая мама отказалась от аренды жилья в пользу строительства крошечного дома

Переход к минимализму и устойчивости не у всех происходит по идейным соображениям. Большинство попросту сталкиваются со сложными жизненными ситуациями, оставаясь в прямом смысле слова на улице. Если эти обстоятельства коснулись семей или одиноких родителей с детьми, то процесс трансформации сознания происходит молниеносно.
Молодая мама, оставшись без жилья, решилась на строительство крошечного дома для себя и своей дочери. | Фото: mypositiveoutlooks.com.
Живя в одном из самых крупных городов Австралии, Кэт даже представить не могла, что окажется в такой ситуации, когда придется выбирать между жизнью на улице и строительством крошечного дома. Это произошло из-за арендатора, который продал квартиру, где она жила вместе с маленькой дочкой. Молодой маме, конечно же, дали время на поиски подходящего жилья, но Кэт решила, что больше никаких арендованных квартир не будет, она попросту возьмется за строительство крошечного дома, о котором она не раз думала. Тем более, что к этому времени у нее уже были друзья, которым удалось реализовать свою мечту – обрести свободу от долговых обязательств по кредиту/ипотеки или от страха остаться в любой момент на улице, если арендатор передумает сдавать квартиру, а то и вовсе ее продаст.
Дом установили на участке друзей в живописной сельской местности. | Фото: mypositiveoutlooks.com.
Озвучив свою проблему, друзья, живущие в сельской местности Квинсленда, предложили поселиться у них, пока будет вестись строительство, ведь два месяца, данные на поиски жилища – очень мало для реализации плана. Кэт не задумываясь оставила городскую жизнь, перебравшись подальше от суеты. Она сразу же взялась за самостоятельное проектирование собственного дома, где она с дочерью получила бы ту самую финансовую свободу, безопасность и образ жизни, о котором она мечтала.
Фасад дома облицевали стальным профлистом.
По сведениям авторов Novate.ru, для обустройства жилища друзья выделили клочок земли, граничащий с лесной зоной, так что свежим воздухом и тишиной будущее домовладение было точно обеспечено. Изготовление же самого домика происходила в мастерской хозяев, где Кэт постигала премудрости работы с электроинструментов, научилась работать на станке, который помогал резать древесину, ставшую основой конструкции и внутренней отделки дома. А вот с проектированием не возникло проблем, поскольку будущая хозяйка по образованию графический дизайнер и имеет достаточно опыта, чтобы справиться с этой задачей.
Особенности конструкции: Размер крошечного дома составляет: длина – 8,4 м, 2,8 м – ширина и 4,3 м – высота. Достаточная высота и наличие открытой планировки позволяет эффективно использовать пространство без ощущения тесноты. Дом имеет модульную структуру, что дает возможность его перемещать и транспортировать целиком, используя погрузочную технику и прицеп. На участке он установлен на подготовленную заранее бетонную платформу.
Деревянная панель на лицевом фасаде привнесла нотку тепла. | Фото: homecrux.com.
Для облицовки фасада энтузиастка выбрала профильную сталь, которую решила покрасить в цвет листьев молодого эвкалипта, чтобы их крошечный дом максимально гармонировал с роскошной природной зеленью. Акцентом на металлической оболочке стала деревянная панель на переднем фасаде, которая добавляет нотку тепла и разбивает цветовую гамму. А вот цокольная часть обшита искусственными фасадными панелями, которые не дают проникать влаге и холоду внутрь помещения, при этом предохраняют деревянную конструкцию от разрушений.
Открытая планировка, обилие белого цвета и окон сделали пространство объемным и светлым. | Фото: livingbiginatinyhouse.com.
Чтобы сделать внутреннее пространство более просторным и объемным, молодая мама не поскупилась на установку окон в каждой предполагаемой жилой зоне, на раздвижные стеклянные двери, а также выбрала белый цвет для оформления интерьера. Это делает интерьер крошечного домика Кэт более просторным, солнечным и привлекательным. А такие элементы, как винтажные часы, низко висящие светильники, переходной мостик со стеклянными перилами, высокий потолок и жалюзи на чердаке, добавляют ощущение уютного и безопасного дома, в котором приятно и комфортно жить. Как признается сама домовладелица, она старалась делать пространство более открытым, чтобы не «чувствовать себя загнанной в рамки».
Зона гостиной излучает домашний уют.
Если говорить о планировке крошечного жилища, спроектированного и построенного своими руками, то сразу за входной дверью находится гостиная, встречающая удобным диваном со скрытыми ящиками для хранения игрушек дочери Реми, которая была не согласна расставаться со своими любимыми куклами, их домиками, плюшевыми мишками, собачками и т.д. Кстати, диван может стать пристанищем и для гостя, поскольку при необходимости он превращается в односпальную кровать. Рядом с диваном можно увидеть интересный объект, который Кэт также придумала самостоятельно. Речь идет о металлической корзине-клетке со столешницей из массива дерева, выполняющей роль приставного столика, внутри которого помещается вся их с дочерью сезонная обувь. Пространство гостиной получилось самым объемным, поскольку над ним нет мезонинов.
В кухне достаточно места и удобств для приготовления пищи, и общения. | Фото: homecrux.com.
Барная стойка выступает в роли столовой и домашнего офиса. | Фото: fdmagichouse.com.
В хорошую погоду можно готовить и кушать на улице. | Фото: livingbiginatinyhouse.com.
Рядом с гостиной находится Г-образная кухня, которая занимает большую часть площади первого этажа. Она получилась просторной, за счет грамотно спроектированного кухонного гарнитура, в котором предпочтение отдано вместительным напольным тумбам и полноразмерной столешницы, переходящей в барную стойку для завтрака, расположенную перед большим окном. Она же служит рабочим местом для Кэт. В компактной кухне нет подвесных полок, все хранится в нижней части, что делает ее более открытой и воздушной, без ущерба для вместительности и функциональности. Молодая мама, предпочитающая готовить самостоятельно, просчитала установку большой мойки, варочной панели, холодильника, микроволновая печи. Нашлось место и для переносных гаджетов, которые можно использовать для приготовления пищи на улице, где Кэт это делает регулярно, только в хорошую погоду.
В крошечном доме благоустроенная ванна-прачечная также имеется. | Фото: livingbiginatinyhouse.com.
Учитывая, что жить в доме планировалось на постоянной основе, будущая хозяйка выделила место и для обустройства полноценной ванной комнаты. Здесь имеется: душ, закрывающийся шторами, раковина с тумбой для хранения всех необходимых моющих и косметических средств, комбинированная стиральная машина, со встроенной функцией сушки, а также компостный туалет. Белый цвет панелей и керамической плитки, разбавленный зеленью вьющегося комнатного растения, наличие небольших окон, участвующих в естественном проветривании и большое зеркало делают небольшое пространство более просторным и воздушным, что немаловажно на столь миниатюрной площади.
Спальня дочери, где нашлось место и для вещей, и для игрушек, и для творчества. | Фото: fdmagichouse.com.
Кэт намеренно увечила высоту своего домика, чтоб обеспечить себя и дочь собственными спальными комнатами, которые занимают лофтовый уровень. Они находятся в двух концах жилой структуры, но подняться на них можно только со стороны ванной комнаты. С правой стороны находится комната Реми с ортопедическим матрасом и большим количеством места для ее игрушек. В ее спальне установлен открытый шкаф для всего гардероба девочки, а также выделено достаточно места, чтобы двигаться и играть. Для безопасности комната огорожена деревянными панелями в стиле жалюзи, что позволяет ей оставаться на связи с матерью, обеспечивая при этом уединение.
Спальня Кэт, окружена ленточными окнами.
Второй лофт – это уютная спальня для Кэти с двуспальным ортопедическим матрасом и окнами, позволяющими впустить свежий воздух и природу в ее уединенное пространство. Здесь нет беспорядка благодаря вместительному шкафу и полкам, которые она мастерски интегрировала в комнату. При этом ее комната также огорожена жалюзи, а для большего уединения предусмотрена дверь. Стоит отметить, что спальные комнаты матери и дочери соединены проходом, таким себе воздушным мостиком, защищенным стеклянными перилами.
Мама с дочкой несказанно рады, что имеют собственный уютный домик.
В заключение стоит отметить, Кэт очень грамотно спроектировала свой дом, чтобы он стал уютным и безопасным местом для нее, Реми и их очаровательной собаки. Учитывая, что большинство процессов она выполняла самостоятельно и старалась использовать возобновленный материал и тот, что продается по цене отходов, строительство и полное обустройство (включая встроенную мебель и бытовую технику нужных размеров) обошлось в 55 тыс. дол. Это отличная цена за прекрасное убежище, которое наконец-то освободило ее маленькую семью от постоянного беспокойства о выплате арендной платы или ипотеки.
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