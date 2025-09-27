Почему роскошный курортный район на восточном побережье Кипра превратился в призрак

Ярким примером того, до чего доводят религиозно-этнические столкновения и недальновидность радикально настроенных группировок стал город Фамагуста, на восточном побережье острова Кипр. Точнее сказать район под названием Вароша, который буквально за одно десятилетие независимости Республики превратился во «Французскую Ривьеру Кипра» и за сутки полностью опустел., что же могло такого произойти, чтобы респектабельный курортный район вот уже почти полвека застыл во времени, превращаясь в навевающие тоску руины?
Некогда роскошный курортный район Вароша превратился в «заброшку» (Фамагуста, Кипр).
На Кипре есть прекрасный город Фамагуста (Famagusta), куда съезжаются туристы со всего мира, чтобы насладиться незабываемым отдыхом на берегу Средиземного моря, посетить уникальные достопримечательности древности, полюбоваться новыми достижениями и хоть краешком глаза посмотреть на то, что стало с некогда знаменитым курортным районом Вароша (Varosha). А по-другому и не получится, ведь вход на его территорию наглухо закрыт для туристов и даже для киприотов.
Собор Святого Николая — средневековый храм города Фамагуста, превращенный в мечеть и руины венецианского дворца губернатора острова, построенного в XVI веке (Кипр).
После религиозно-этнического конфликта часть острова вместе с городом Фамагуста стали подконтрольны турецкой Республики Северного Кипра. | Фото: pikabu.ru.
Немного истории: Первые следы человека, найденные на территории острова Кипр, датируются X тысячелетием до н.э., а вот с XI века до н.э. он стал неотъемлемой частью эллинистической цивилизации, после чего и был заселен греками.
До августа 1974 года курорт Вароша, охватывающий огромный район города, являлся самым желанным местом отдыха для тех, у кого были средства (Фамагуста, Кипр). | Фото: am555.livejournal.com.
Хотя ничего и не предвещало беды, несмотря на враждебные отношения между двумя крупными религиозными общинами, после провозглашения независимости город начал активно развивать туристическую индустрию. Этому поспособствовало местоположение, климат и тот факт, что Фамагуста многие столетия считалась одним из крупнейших портовых городов, расположенных на пересечении морских торговых путей Европы и Ближнего Востока.
Только и осталось просматривать открытки тех лет, когда курорт процветал и радовал людей (Varosha, Фамагуста).
В тот период один из прибрежных районов города стал лакомым кусочком для богатых инвесторов, которые начали активное строительство фешенебельных отелей и ресторанов. Буквально за 10 лет в Вароше было построено 109 гостиничных комплексов с благоустроенной территорией, где отдыхали обеспеченные люди со всего мира. Одновременно разрасталась и прекрасно организованная туристическая инфраструктура района.
Отдыхающим были доступны круглосуточные развлечения и незабываемые воспоминания (Varosha, Фамагуста).
Роскошные корпуса и виллы, дорогие автомобили, красивые женщины с бокалом вина на террасах вилл, золотистые пляжи с чистейшей водой, масса ночных развлечений – это все осталось лишь на картинках из прошлой жизни. Теперь здесь царит лишь матушка природа, ветер и пугающая пустота. Благодаря миротворческой миссии ООН и вмешательству турецкой армии самый дорогой курортный район превратился в призрак.
Часть зданий пострадало от артобстрелов во время наступления турецких вооруженных сил (Varosha, Кипр).
Вначале турки дали всего сутки на то, чтобы местные жители (греки) покинули территорию города, а это около 200 тыс. человек. А через 10 лет забвения Совет безопасности ООН принял резолюцию о Вароше под №550, в которой было объявлено о «недопустимости заселения любой части района кем-либо, кроме ее жителей». Это означало, что в свои дома могут вернуться лишь владельцы недвижимости и те, кто до известных событий официально проживал там.
Начиная с 1974 года фешенебельный курорт и вся прилегающая территория обнесена забором и колючей проволокой, на которых красуются предупреждающие таблички о всевозможных запретах (Varosha, Фамагуста).
Стоит отметить, что район был заселен в основном греками, которых не желает принимать турецкая сторона (хотя они и сами не очень-то рвутся туда), да и турки не могут конфисковать чужую собственность, чтобы распоряжаться ею на свое усмотрение. Поэтому на протяжении последних десятилетий Вароша остается под единоличным контролем турецких военных, исключения составляют лишь представители ООН. При этом заселение домов, как и посещение заброшенных кварталов, категорически запрещено, что еще больше подогревает интерес к «курорту-призраку». Его заброшенные урбанистические ландшафты так и манят туристов, мечтающих взглянуть на своеобразную достопримечательность Фамагусты хоть издалека.
Все здания элитного района в плачевном состоянии, а вот буйная растительность только процветает (Varosha, Фамагуста).
Путешествующим настоятельно не рекомендуют пытаться проникнуть на территорию «заброшки», поскольку военным разрешено стрелять (Varosha, Фамагуста).
Хотя в самом городе с такой удивительной историей действительно есть что посмотреть. Там еще сохранились фрагменты античных памятников архитектуры, амфитеатра, древних базилик и бань, впечатляющие величием венецианские крепости и прекрасные готические храмы. Правда, уцелевшие, за последние годы превращены турками в мечети, а остальные разрушаются, ведь новые власти не утруждают себя заботой о сохранности христианских святынь.
По непонятным причинам мародеры не разграбили некогда новенькие автомобили известной японской корпорации Тойота (Varosha, Фамагуста).
Бытовая техника, мебель и продукты питания «золотых времен» курорта Вароша (Фамагуста, Кипр).
Хотя, экстремалы и те, кого интересуют раритетные предметы мебели и быта, автомобили и вещи, смогли бы что-нибудь найти интересненькое. Тем более если учесть, что по неведомым причинам много единиц автотранспорта было брошено и не тронуто мародерами, даже новенькие Toyota так и остались ржаветь в дилерском центре. Судя по фотографиям, которые удалось сделать журналистам допущенным на закрытую территорию, можно найти еще запакованные продукты питания, детские игрушки, всякие безделицы, бывшие популярными в тот период времени. Поскольку остались заброшены не только фешенебельные отели, очень многим грекам пришлось покинуть свои квартиры, без возможности в них вернуться.
Природа и погода не щадят пустующую территорию, превращая ее в декорации для съемок фильмов-катастроф (Varosha, Фамагуста).
А пока особо оптимистичный народ надеется на счастливое окончание «мирного урегулирования конфликта», который длится уже 47 лет, специалисты сделали вывод, что большинство зданий уже не подлежит восстановлению, да и инфраструктура если и не разрушена полностью, так давно уже устарела. Вот и получается, что ждать возвращения домой, по большому счету, уже нет никакого смысла, ну разве что навести порядок на могилах предков, ведь кладбища также оказались заброшенными.
Пугающая красота запустения, которое спровоцировало «мирное урегулирование религиозно-этнического конфликта» (Varosha, Фамагуста).
Стоит ли жителям, потерявшим свои дома, надеется на счастливое возвращение? (Varosha, Фамагуста).
До недавнего времени туристы все могли увидеть часть курорта, только с помощью бинокля со смотровой площадки Культурного центра Фамагусты или с пляжа отеля Palm Beach. Хотя удовольствие такое созерцание вряд ли кому доставляло, ведь бывший курорт, зарастающий травой и превращающийся в руины, идеально подойдет лишь для съемок постапокалиптических картин. По сведениям редакции Novate.ru, в августе 2020 года северная часть района Вароша была открыта для туристов, но тоже не для всех – это связано с карантинными мерами.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии