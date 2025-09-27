Почему роскошный курортный район на восточном побережье Кипра превратился в призрак

Некогда роскошный курортный район Вароша превратился в «заброшку» (Фамагуста, Кипр).

Собор Святого Николая — средневековый храм города Фамагуста, превращенный в мечеть и руины венецианского дворца губернатора острова, построенного в XVI веке (Кипр).

После религиозно-этнического конфликта часть острова вместе с городом Фамагуста стали подконтрольны турецкой Республики Северного Кипра. | Фото: pikabu.ru.

До августа 1974 года курорт Вароша, охватывающий огромный район города, являлся самым желанным местом отдыха для тех, у кого были средства (Фамагуста, Кипр). | Фото: am555.livejournal.com.

Только и осталось просматривать открытки тех лет, когда курорт процветал и радовал людей (Varosha, Фамагуста).

Отдыхающим были доступны круглосуточные развлечения и незабываемые воспоминания (Varosha, Фамагуста).

Часть зданий пострадало от артобстрелов во время наступления турецких вооруженных сил (Varosha, Кипр).

Начиная с 1974 года фешенебельный курорт и вся прилегающая территория обнесена забором и колючей проволокой, на которых красуются предупреждающие таблички о всевозможных запретах (Varosha, Фамагуста).

Все здания элитного района в плачевном состоянии, а вот буйная растительность только процветает (Varosha, Фамагуста).

Путешествующим настоятельно не рекомендуют пытаться проникнуть на территорию «заброшки», поскольку военным разрешено стрелять (Varosha, Фамагуста).

По непонятным причинам мародеры не разграбили некогда новенькие автомобили известной японской корпорации Тойота (Varosha , Фамагуста).

Бытовая техника, мебель и продукты питания «золотых времен» курорта Вароша (Фамагуста, Кипр).

Природа и погода не щадят пустующую территорию, превращая ее в декорации для съемок фильмов-катастроф (Varosha, Фамагуста).

Пугающая красота запустения, которое спровоцировало «мирное урегулирование религиозно-этнического конфликта» (Varosha, Фамагуста) .

Стоит ли жителям, потерявшим свои дома, надеется на счастливое возвращение? (Varosha, Фамагуста).