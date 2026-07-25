5 проверенных автомобилей, что станут отличным выбором для водителя в возрасте



Лучшие авто для людей в возрасте. /Фото: kolesa.ru. Лучшие авто для людей в возрасте. /Фото: kolesa.ru.

Покупка автомобиля для человека в возрасте – задача не из простых. Хотя бы потому, что в этом вопросе откровенно недостаточно соотнести желания и возможности. Уровень комфорта, обзорность, безопасность – все эти и ещё многие другие качества автомобиля приобретают гораздо больше значения, когда речь заходит о пенсионерах-водителях. Покупка автомобиля для человека в возрасте – задача не из простых. Хотя бы потому, что в этом вопросе откровенно недостаточно соотнести желания и возможности. Уровень комфорта, обзорность, безопасность – все эти и ещё многие другие качества автомобиля приобретают гораздо больше значения, когда речь заходит о пенсионерах-водителях.К счастью, подходящие варианты за разумные суммы сегодня можно найти как на первичном, так и на вторичном рынках.

1. Какой автомобиль нужен человеку в возрасте?



Какое авто надо пенсионеру? /Фото: resizer.mail.ru. Какое авто надо пенсионеру? /Фото: resizer.mail.ru.

При выборе автомобиля для человека в возрасте следует обратить внимание на несколько важных моментов. По возможности такая машина должна иметь широкие двери, хорошую обзорность, как можно более простое и понятное управление, хорошую видимость всех приборов, высокую посадку. Приветствуется наличие у «пенсионерского» автомобиля мягкой подвески и автоматической коробки передач. Иначе говоря, автомобиль должен быть таким, чтобы жизнь пожилого человека была максимально упрощена. Наконец, автомобиль должен обладать повышенной безопасностью и надёжностью. А потому приветствуется наличие камер заднего вида, системы экстренного торможения, датчиков слепых зон и качественных подушек безопасности.

Главной проблемой при выборе автомобиля для пенсионера будет не столько ассортимент, сколько отношение желаний и финансовых возможностей. Впрочем, даже сегодня на рынке всё ещё можно отыскать что-нибудь компромиссное в соотношении цена-качество-безопасность. При выборе автомобиля для пожилого человека настоятельно рекомендуется провести продолжительный тест-драйв, чтобы сам перспективный хозяин смог оценить удобство посадки и управления, обзорность, доступность рычагов и заметность всех индикаторов.

2. Renault Logan



Проверенный годами вариант. /Фото: drive.ru Проверенный годами вариант. /Фото: drive.ru

Автомобиль II поколения этой модели – весьма популярный вариант не только среди пенсионеров. Среди других автомобилей B-класса Logan традиционно ценят за относительно невысокий расход горючего, достаточную надежность, приемлемую безопасность. Единственный минус «второго» в том, что искать его придётся на вторичном рынке. Ибо конкретно это поколение выпускалось до 2020 года. Впрочем, всегда можно рассмотреть и более современные варианты. Из неоспоримых плюсов Logan стоит выделить так же наличие автомобилей с автоматической коробкой переключения передач, высокий дорожный просвет и вместительный 510-литровый багажник. Относительно свежие авто стоят до 1.2 млн рублей. Машины постарше можно приобрести за 350-400 тысяч. Авто от 2017 года будет стоить около 500-700 тысяч рублей.

3. Lada Granta



Популярная опция по сей день. /Фото: wikimedia.org. Популярная опция по сей день. /Фото: wikimedia.org.

Ещё один проверенный годами и вполне доступный вариант автомобиля для граждан в возрасте. Базовая версия автомобиля на первичном рынке на сегодняшний день стоит порядка 800-850 тысяч рублей. Машины с пробегом могут быть заметно дешевле, а вот основательно «фаршированный» дополнительными функциями вариант, вполне закономерном будет гораздо дороже. Верхняя планка в этом случае стремиться к отметке в 1.1-1.3 млн рублей. При этом важно отметить, что некоторые дополнительные функции будут особенно полезны и приятны именно для автомобилистов-пенсионеров. Например, можно оснастить Granta кондиционером. Есть так же варианты оснащённые ABS, что поможет ещё больше повысить безопасность автомобиля.

4. Lada Niva



Есть из чего выбрать. /Фото: minsk-lada.by. Есть из чего выбрать. /Фото: minsk-lada.by.

Следующий автомобиль, что достаточно часто встречается в среде автомобилистов в возрасте. А всё потому, что вне зависимости от конкретной комплектации, старая-добрая «Нива» обладает целым рядом серьёзных преимуществ. В их числе: тёплый салон, техническая простота, высокая ремонтопригодность, отличная проходимость и что немаловажно – компактность. При этом в современных версиях «Нивы» есть множество полезных функций, делающих жизнь автомобилиста ещё приятней. Так, например, водителю может быть доступен кондиционер. Есть и возможность установить подогрев сидений и зеркал. Из недостатков – отсутствие автоматической коробки. Что касается цены вопроса, то «классическую» Niva Legend сегодня можно приобрести за 1.1-1.25 млн рублей. В свою очередь стоимость продвинутой Niva Travel начинается от 1.4 млн рублей.

5. Renault Duster



Можно брать. /Фото: auto.ru. Можно брать. /Фото: auto.ru.

Другой вариант от Renault, что достоин внимания при выборе автомобиля для человека в возрасте. С точки зрения водителя-пенсионера, Duster можно смело хвалить за те же самые качества, что и уже упомянутую «Ниву». Хорошая проходимость, техническая простота, при регулярном уходе стабильная надёжность, максимум практичности. Автомобиль одинаково хорошо подходит как для загородных, так и для городских поездок. При этом в отличие от всё той же «Нивы», Renault Duster ещё и вариант с автоматической коробкой передач имеет. Единственная проблема – цена. Купить новый Duster, особенно актуального поколения, будет непросто. А вот на вторичном рынке вполне можно найти автомобиль за 1.3-1.8 млн рублей. При этом авто 2010-х годов будут ещё дешевле.

6. Skoda Octavia



Есть отличные варианты. /Фото: iat.ru Есть отличные варианты. /Фото: iat.ru

Наконец, приемлемым вариантом для пожилого человека может стать Skoda Octavia. Автомобиль качественно выделяется хорошей обзорностью, практичностью и универсальностью, чрезвычайно удобной посадкой. Так же Octavia может предложить полный привод и достаточно высокий клиренс. При желании можно так же найти вариант с АКПП, правда последняя встречается далеко не во всех парах двигатель-коробка. Приобретать лучше что-нибудь из старых поколений вроде А4 или А5. Цена на такие авто колеблется от 350 тысяч до 1.8 млн в зависимости от возраста и пробега конкретного образца.