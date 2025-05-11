Как быстро удалить пень при помощи деревянных клиньев

Пни на участке у дома или на даче портят ландшафт, мешают благоустройству территории и более эффективно ее использовать. Для их выкорчевки обычно привлекают специальную технику, аренда которой стоит немалых денег.

Удаление пней простым распиливанием займет много времени и потребует значительных физических усилий.

Процесс удаления пней на участке с помощью деревянных клиньев

Используя обыкновенные клинья из твердых пород дерева, эту трудоемкую работу можно заметно облегчить и сократить по времени.пни для выкорчевки;клинья из твердой древесины;бензопила;ручная дисковая пила;приспособления для копки земли;кувалда;ручной корчеватель или лом и пр.Первое, что надо сделать – это постараться отрезать надземную часть пня, как можно ниже к грунту. В идеале – на уровне с ним.Далее раскапываем землю вокруг пня, во-первых, для того, чтобы была возможность безопасно и без повреждений поработать бензопилой, во-вторых, обнаружить основные корневые ответвления, которых обычно бывает 4 или 5.Именно, отделив пень от этих основных корневых ответвлений, мы выполним поставленную задачу. Но некоторые из ответвлений настолько мощные, что их придется отрезать от пня.Теперь со всеми возможными предосторожностями разрезаем пень на бензопилой четыре части с помощью двух поперечных пропилов, проходящих через середину удаляемого пня. Причем, чем глубже нам удастся сделать пропилы (в идеале до стержневого корня), тем легче будет протекать дальнейшая работа.Приступаем к изготовлению клиньев из твердого дерева, разных по угловым (острые и тупые) и линейным (маленькие и большие) размерам.Комбинируя клинья, вбиваем их между двумя четвертинками пня до тех пор, пока одна из них или даже две не сломаются и не отделятся от основного или боковых корней. Мы это поймем по характерному треску, свойственному перелому волокон древесины.Поддавшуюся четвертинку вытаскиваем из земли с помощью ручного корчевателя или простого лома. Эта работа может занять какое-то время и потребовать некоторых физических усилий из-за того, что часть пня не полностью отсоединилась от корней.Точно также поступаем с тремя оставшимися четвертинками. Некоторые проблемы могут возникнуть при удалении последней четвертинки, поскольку здесь некуда вбивать клинья. В этом случае ее также разрезаем на две части и либо используем клинья, либо – корчеватель или лом.Оставшуюся часть просто отламываем с помощью ударов кувалдой в одну или другую сторону.Так организовывается борьба со старыми пнями. Пни от свежеспиленных деревьев труднее расклинить из-за их дополнительной гибкости и упругости свежих древесных волокон. Придется использовать больше клиньев в сочетании с избирательной подрезкой бензопилой.И последнее. Вместо самодельных деревянных клиньев можно воспользоваться стальными, которые используют профессиональные корчеватели пней. Дела с ними могут пойти быстрее и легче. Не стоит также забывать об экипировке для защиты рук, ног и лица.