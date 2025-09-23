На что готовы пойти кореянки, чтобы быть похожими на западных женщин

В Южной Корее самый высокий уровень косметических операций на душу населения. Причем кореянки хотят быть похожими на белых женщин — и идут ради этого на большие жертвы.



Нью-йоркский фотограф Джи Йео отправилась в Южную Корею, чтобы снять женщин после операций. Она связывалась с ними на форуме, и около десяти девушек согласились на съемку.

Одна из героинь проекта за полгода перенесла 16 операций.Серия фотографий рассказывает о том, как дорого обходится следование существующим в обществе стандартам красоты.В 2010 году Джи Йео встала в трико телесного цвета на рынке в Бруклине с табличкой «Я хочу быть идеальной. Рисуйте на мне — какие мне следует сделать операции?».