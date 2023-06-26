Не выбрасывайте переросшую герань

Если за геранью не следить, она может довольно быстро перерасти. И вместо красивого, пышного кустика получится длинная палка с цветком наверху. Декоративности в этом, конечно же, никакой. Однако не спешите выбрасывать переросшую герань: ей ещё можно подарить вторую жизнь!







Если герань правильно обрезать, то уже через 1,5-2 месяца срез затянется, а из боковых пазух полезут молоденькие побеги. И тогда длинная палка станет пышным кустиком!







Обрезайте герань так, чтобы снизу осталось 5-6 почек. Срез ничем обрабатывать не нужно — он затянется сам.







Поскольку у переросшей герани хорошо развитая корневая система, то её можно сразу же подкормить комплексным или азотным удобрением, а, вместо воды, обязательно пролить фитоспорином, разведённым до цвета крепкой заварки.







А из обрезанной палки можно сделать черенок, который также отлично укоренится. Обрежьте его до 10 см.







Удалите все лишние листья, кроме 2-3 шт. Теперь черенок нужно оставить подсохнуть, чтобы срез немного затянулся. Надолго оставлять не надо — хватит и пары часов: как только листики немного подвянут, сразу же выживайте черенок в землю.







Высадите его в обыкновенный грунт, предварительно сделав углубление под черенок с помощью карандаша. И пролейте землю не водой, а тем же раствором фитоспорина. Оставьте растение в не слишком жарком и солнечном месте. Черенок герани хорошо укореняется и без дополнительных стимуляторов роста.





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