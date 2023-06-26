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Не выбрасывайте переросшую герань

Если за геранью не следить, она может довольно быстро перерасти. И вместо красивого, пышного кустика получится длинная палка с цветком наверху. Декоративности в этом, конечно же, никакой. Однако не спешите выбрасывать переросшую герань: ей ещё можно подарить вторую жизнь!

Не выбрасывайте переросшую герань

Если герань правильно обрезать, то уже через 1,5-2 месяца срез затянется, а из боковых пазух полезут молоденькие побеги. И тогда длинная палка станет пышным кустиком!

Не выбрасывайте переросшую герань

Обрезайте герань так, чтобы снизу осталось 5-6 почек. Срез ничем обрабатывать не нужно — он затянется сам.

Не выбрасывайте переросшую герань

Поскольку у переросшей герани хорошо развитая корневая система, то её можно сразу же подкормить комплексным или азотным удобрением, а, вместо воды, обязательно пролить фитоспорином, разведённым до цвета крепкой заварки.

Не выбрасывайте переросшую герань

А из обрезанной палки можно сделать черенок, который также отлично укоренится. Обрежьте его до 10 см.

Не выбрасывайте переросшую герань

Удалите все лишние листья, кроме 2-3 шт. Теперь черенок нужно оставить подсохнуть, чтобы срез немного затянулся. Надолго оставлять не надо — хватит и пары часов: как только листики немного подвянут, сразу же выживайте черенок в землю.

Не выбрасывайте переросшую герань

Высадите его в обыкновенный грунт, предварительно сделав углубление под черенок с помощью карандаша. И пролейте землю не водой, а тем же раствором фитоспорина. Оставьте растение в не слишком жарком и солнечном месте. Черенок герани хорошо укореняется и без дополнительных стимуляторов роста.

Не выбрасывайте переросшую герань
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Гераньуход

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