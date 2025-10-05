Мелочи, из-за которых дом выглядит неухоженным

Эти оплошности допускают даже лучшие хозяйки.







Даже если вы трепетно и щепетильно относитесь к порядку и делаете все, чтобы ваш дом был уютным, досадные мелочи могут испортить впечатление о нем, создав беспорядок там, где только что провели уборку.



Гладильная доска и сушилка

Пыль на розетках и выключателях

Провода и переходники

Испорченная мебель

Открытые ящики и полки

Неприятный запах

Бытовые мелочи

Если для них нет отдельного помещения, то старайтесь сразу после использования убирать эти предметы в шкаф или на балкон.Они мешают воспринимать интерьер помещения цельным, отвлекают внимание и создают визуальный шум.Даже самая рачительная хозяйка иногда забывает протереть эти места, на них пыль накапливается довольно быстро, а изменившие цвет выключатели привлекают внимание гостей. Старайтесь протирать все электронные приборы во время уборки, особое внимание уделяя удлинителям: отключите их от питания, протрите влажной салфеткой и дайте высохнуть.Кстати, об удлинителях: провода на виду создают неопрятный вид помещения, словно жильцы так и не смогли до конца продумать интерьер. Сейчас в магазинах множество приспособлений для того, чтобы спрятать провода. Можно воспользоваться специальными контейнерами или прищепками, убрать провода под плинтус. Для зарядок, блоков питания и прочей электроники тоже постарайтесь найти место, чтобы они не лежали на виду.Если кот привык точить когти о диван или кресло, вскоре оно потеряет аккуратный вид. Чтобы предотвратить это, приобретите для домашнего любимца специальную когтеточку. А если диван уже испорчен, то замените обшивку на антивандальную, чтобы шерстяной друг потерял интерес к мебели.Если они не служат для декора и создания акцентов в интерьере, а используются для хранения вещей, то создают ощущение беспорядка.Часто это относится к пространству под телевизором, полкам на кухне. Чтобы устранить визуальный шум, используйте на открытых полках и поверхностях непрозрачные корзинки или системы хранения. Их можно подобрать в цвет основной мебели или сделать контрастными.Он может возникать от недостаточного проветривания комнат, застоявшейся канализации, влажности. Любую из этих проблем можно устранить: начните проветривать квартиру даже в холодное время года, чаще используйте средства для прочистки труб, а если в комнатах слишком влажно, приобретите осушитель. После устранения неприятного запаха можно добавить аромат, который вам по душе, воспользовавшись диффузорами или благовониями.Веник, совок, швабра и ведро — все это то и дело пригождается в быту, однако полезные предметы не стоит хранить на виду. Выделите для них отдельный шкафчик или угол на балконе, так предметы останутся в доступности, но не будут постоянно мозолить глаза.