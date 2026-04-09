Что находится внутри загадочной мусульманской святыни - Каабы

Наверняка каждый хотя бы раз в жизни видел пускай и на фотографиях или видео огромный черный камень в Мекке. Загадочный предмет называется Кааба и является одной из важнейших святынь ислама. При этом большинство людей даже не догадывается о том, что внутри святыни кое-что есть. Благо, заглянуть внутрь Каабы можно, так как это вовсе никакой не камень.
Главная святыня ислама. /Фото: funart.pro.
«Досточтимая Кааба» носит также символичное название «аль-Бэйт аль-Харам», что в переводе с арабского обозначает «Священный дом». Кааба находится в Мекке на территории Саудовской Аравии. На сегодняшний день она является главной святыней ислама. На протяжении истории Кааба несколько раз перестраивалась и реставрировалась. Кто именно возвел постройку первым – доподлинно не известно. Священные тексты говорят о том, что возведена первая Кааба была Сифом, третьи сыном Адама и Евы.
Святой дом несколько раз перестраивался. /Фото: tourpedia.ru.
Доисламскую эпоху в «Священном доме» вокруг идола главного аравийского бога, стояло еще 300 идолов младших богов. В самой Каабе приносились разнообразные жертвы. При этом место считалось священным. Сориться рядом со святыней было запрещено и уже тем более было запрещено проливать рядом с Каабой кровь. Считается, что родившийся в Мекке пророк Мухаммед повелел разрушить всех языческих идолов в Каабе. В последствии вокруг черного камня была построена заповедная мечеть.
Вокруг Каабы возведена мечеть. /Фото: selflove.ru.
Построена Кааба на мраморном фундаменте из гранита. Внешние стены покрыты кисвой – особым черным шелком, которые меняется один раз в год на новый. Габариты Каабы составляют 13.1х11.03х12.86 метра. Справедливости ради, стоит отметить, что в разное время у постройки были иные размеры. Реставрировалась Кааба в 605, 638, 693, 1629 и 1996 годах (и это только доподлинно зафиксированные случаи). Внутрь постройки ведет тяжелая дверь из тисовой древесины.
Внутри Каабы плиты, столик для масел, колонны и лестница. /Фото: tainy.net.
Внутри нет ни окон, ни освещения. Поэтому в Каабе всегда царит полумрак. Первое, что бросается в глаза внутри – это три изящные колонны, поддерживающие потолок. Между колонами обычно стоит деревянный столик для благовоний и масла. На стенах имеются надписи с именами правителей и деятелей, которые когда-либо принимали участие в ремонте и реставрации Каабы. Верхняя часть внутренних стен обтянута зеленым шелком.
Двери Каабы. /Фото: pinterest.ru.
Наверняка многие слышали что-то о том, что в Каабе должен быть еще какой-то загадочный черный камень. Он есть, хотя из-за ошибок в трактовках, многие рассказывают о нем совсем не то и не так. Дело в том, что когда-то на месте постройки действительно был огромный черно-красный камень. Однако в цельном виде до наших дней он не сохранился. Фрагмент знаменитого камня вставлен в серебряную оправу и вмурован в восточном углу Каабы на высоте 1.5 метра.
