Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Сейчас надо с Германией решать вопросы по недопущению возраждения производства ядерного оружия!Почему нацисты не...
  • Лидия Курзаева
    "Встряхните яйцо, если хотите проверить его на готовность"  Зачем трясти яйцо?   Можно просто покрутить  его на столе...14 лайфхаков стол...
  • Evgeni Velesik
    Берданка!Что за странная в...

Что находится внутри загадочной мусульманской святыни - Каабы



Наверняка каждый хотя бы раз в жизни видел пускай и на фотографиях или видео огромный черный камень в Мекке. Загадочный предмет называется Кааба и является одной из важнейших святынь ислама. При этом большинство людей даже не догадывается о том, что внутри святыни кое-что есть. Благо, заглянуть внутрь Каабы можно, так как это вовсе никакой не камень.

Главная святыня ислама. /Фото: funart.pro.

«Досточтимая Кааба» носит также символичное название «аль-Бэйт аль-Харам», что в переводе с арабского обозначает «Священный дом». Кааба находится в Мекке на территории Саудовской Аравии. На сегодняшний день она является главной святыней ислама. На протяжении истории Кааба несколько раз перестраивалась и реставрировалась. Кто именно возвел постройку первым – доподлинно не известно. Священные тексты говорят о том, что возведена первая Кааба была Сифом, третьи сыном Адама и Евы.
Святой дом несколько раз перестраивался. /Фото: tourpedia.ru.

Доисламскую эпоху в «Священном доме» вокруг идола главного аравийского бога, стояло еще 300 идолов младших богов. В самой Каабе приносились разнообразные жертвы. При этом место считалось священным. Сориться рядом со святыней было запрещено и уже тем более было запрещено проливать рядом с Каабой кровь. Считается, что родившийся в Мекке пророк Мухаммед повелел разрушить всех языческих идолов в Каабе. В последствии вокруг черного камня была построена заповедная мечеть.
Вокруг Каабы возведена мечеть. /Фото: selflove.ru.

Построена Кааба на мраморном фундаменте из гранита. Внешние стены покрыты кисвой – особым черным шелком, которые меняется один раз в год на новый. Габариты Каабы составляют 13.1х11.03х12.86 метра. Справедливости ради, стоит отметить, что в разное время у постройки были иные размеры. Реставрировалась Кааба в 605, 638, 693, 1629 и 1996 годах (и это только доподлинно зафиксированные случаи). Внутрь постройки ведет тяжелая дверь из тисовой древесины.
Внутри Каабы плиты, столик для масел, колонны и лестница. /Фото: tainy.net.

Внутри нет ни окон, ни освещения. Поэтому в Каабе всегда царит полумрак. Первое, что бросается в глаза внутри – это три изящные колонны, поддерживающие потолок. Между колонами обычно стоит деревянный столик для благовоний и масла. На стенах имеются надписи с именами правителей и деятелей, которые когда-либо принимали участие в ремонте и реставрации Каабы. Верхняя часть внутренних стен обтянута зеленым шелком.
Одна из напольных плит имеет красноватый цвет. Она представляет для мусульман особую ценность, так как на ней в свое время совершил молитву сам Мухаммед. Помимо всего перечисленного внутри имеется небольшая деревянная лестница, которая ведет на крышу Каабы. Выбрать туда можно через створчатый деревянный люк.
Двери Каабы. /Фото: pinterest.ru.

Наверняка многие слышали что-то о том, что в Каабе должен быть еще какой-то загадочный черный камень. Он есть, хотя из-за ошибок в трактовках, многие рассказывают о нем совсем не то и не так. Дело в том, что когда-то на месте постройки действительно был огромный черно-красный камень. Однако в цельном виде до наших дней он не сохранился. Фрагмент знаменитого камня вставлен в серебряную оправу и вмурован в восточном углу Каабы на высоте 1.5 метра.

