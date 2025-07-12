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Голливудские актрисы 1930-х годов, завораживающих своей красотой и сегодня

Голливудские актрисы 1930-х годов, завораживающих своей красотой и сегодня В 1930-х Голливуд стал для миллионов людей реальной фабрикой грез. Ведь в тяжелый период Великой депрессии кино было единственным развлечением, которое они могли себе позволить. Зрители занимали места в красивых и просторных кинозалах и с первого кадра киноленты погружались в чудесный мир, забывая о своих проблемах.


Звезды Голливуда моментально становились образцом для подражания. Женщины стремились сделать прическу или пошить платье, как у любимой актрисы. А мужчины покупали эффектные открытки, на которых были изображены популярные кинодивы. Конечно, за идеальными образами с экранов стоит целая съемочная команда. Но без таланта и личного обаяния пленить сердца миллионов невозможно. Предлагаем вам 20 фотографий великолепных артисток тех лет. Голливудские актрисы 1930-х годов, завораживающих своей красотой и сегодня Джудит Баррет (1909-2000) Звезда экрана, снимавшаяся в главных женских ролях с конца 20-х и до начала 40-х годов. Еще один творческий псевдоним Джудит — Нэнси Довер (Nancy Dover). Голливудские актрисы 1930-х годов, завораживающих своей красотой и сегодня Присцилла Лэйн (1915-1995) Младшая из сестер Лейн, популярных в 1930-е годы американских киноактрис, Присцилла сделала хорошую карьеру в кино. Но в 1942-м вышла замуж, после чего ее актерской карьере пришел конец. Голливудские актрисы 1930-х годов, завораживающих своей красотой и сегодня Элис Уайт (1904-1983) Дебют этой актрисы с французскими и итальянскими корнями состоялся в 1927 году. В последующие два десятка лет актриса снялась в нескольких десятках картин, но постепенно ее карьера сошла на нет, и она вернулась к работе секретарем. Голливудские актрисы 1930-х годов, завораживающих своей красотой и сегодня Айда Лупино (1918-1995) Британская и американская актриса. Айда стала одной из первых женщин-режиссеров в истории кино.
Голливудские актрисы 1930-х годов, завораживающих своей красотой и сегодня Фрэнсис Дрейк (1912-2000) Начав карьеру танцовщицей, Фрэнсис быстро перебралась в кино, где продолжала успешно сниматься в период с 1933 по 1942 год. В феврале 1939 года Дрейк вышла замуж за лейтенанта Сесила Джона Артура Ховарда и вскоре удалилась с экрана. Голливудские актрисы 1930-х годов, завораживающих своей красотой и сегодня Эдна Каллахэн (1912-2007) Популярная голливудская киноактриса 1930-х годов. Голливудские актрисы 1930-х годов, завораживающих своей красотой и сегодня Тельма Тодд (1906-1935) Победительница конкурсов красоты, Тельма попала в большое кино. Играла в основном второстепенные роли, появившись при этом более чем в сотне фильмов. Тельма успешно перешла из немого в звуковое кино, достигнув большой популярности в начале 1930-х с серией комедийных фильмов. Утром 16 декабря 1935 года тело Тельмы Тодд было найдено в ее собственной машине. Смерть была вызвана отравлением угарным газом. Ходили слухи, что актриса была убита нью-йоркским гангстером Лаки Лучано из-за того, что отказалась с ним встречаться. Также на слуху была история, что ее бывший муж Пэт ДиСикко причастен к ее смерти. Голливудские актрисы 1930-х годов, завораживающих своей красотой и сегодня Виктория Уинтон (1912-1980) Киноактриса, получившая широкую известность в период 1932-1940 годов. Голливудские актрисы 1930-х годов, завораживающих своей красотой и сегодня Гэйл Патрик (1911-1980) Во время учебы в университете приняла участие в общенациональном отборе на студии Paramount Pictures, что в итоге и привело ее в кино. Ее дебют состоялся в 1933 году, а настоящего успеха она добилась к концу десятилетия, благодаря ролям роковых женщин, интриганок и злодеек в оппозиции главных героинь. В 1948 году, после третьего замужества, Патрик оставила съемки в кино. В 1957 году вместе с мужем Корнуэллом Джексоном она стала продюсером популярного сериала «Перри Мэйсон», выходившего на экраны по 1966 год. Голливудские актрисы 1930-х годов, завораживающих своей красотой и сегодня Элис Фэй (1915-1998) Актриса и певица, Элис Фэй дебютировала на Бродвее в 1931 году, а через три года попала в кино, когда ее мюзикл был экранизирован. Затем последовали новые успешные роли в кино, где Фэй выступала не только как актриса, но и как певица. Ее карьера продолжала успешно развиваться до 1944 года, когда после конфликта с руководством она ушла со студии Fox. После 1945 года Фэй не снималась в кино в течение 17 лет, появившись на экране только в 1962 году в небольшой роли в фильме «Государственная ярмарка». Голливудские актрисы 1930-х годов, завораживающих своей красотой и сегодня Рошелль Хадсон (1916-1972) Известная американская актриса, которая активно снималась в кино с 1930 по 1960-е годы. Пик карьеры пришелся на разгар Великой депрессии. Трижды была замужем. Голливудские актрисы 1930-х годов, завораживающих своей красотой и сегодня Сари Марица (1910-1987) Британская актриса, снимавшаяся в популярных фильмах в начале 30-х. Пыталась сделать карьеру в Голливуде, но публика ее не приняла достаточно тепло. Карьера артистки закончилась после ее замужества в 1934 году. Голливудские актрисы 1930-х годов, завораживающих своей красотой и сегодня Фэй Рэй (1907-2004) Начала сниматься в кино в 1919 году. Пик ее карьеры ознаменовался исполнением роли Энн Дэрроу в фильме «Кинг-Конг» (1933), которая сделала ее одним из культовых персонажей в истории массового кино, «девушкой Конга». Перестала сниматься в кино в 1942 году, выйдя замуж за сценариста Роберта Рискина. После смерти Рискина в 1955 году на некоторое время вернулась в кино, но окончательно рассталась с кинокарьерой в 1958 году. Голливудские актрисы 1930-х годов, завораживающих своей красотой и сегодня Карен Морли (1909-2003) Начала актерскую карьеру с театра в Пасадине и сразу добилась серьезных успехов, сыграв роли в фильмах «Мата Хари» (1931), «Лицо со шрамом» (1932) и других картинах MGM. В 1934 году покинула студию и стала меньше сниматься в главных ролях. Ее карьера окончательно рухнула в конце 1940-х, когда из-за причастности к коммунистической партии США она угодила в «Черный список Голливуда». В дальнейшем Карен Морли вернулась к съемкам лишь в середине 1970-х годов, сыграв несколько небольших ролей на телевидении. Голливудские актрисы 1930-х годов, завораживающих своей красотой и сегодня Джульетт Комптон (1899-1989) Начала свою карьеру еще в эпоху немого кино. Танцевала в шоу «Безумства Зигфилда». Снималась сначала в Британии, а потом в США. Самым знаменитым звуковым фильмом с ее участием стала картина «Леди Гамильтон» (1941). Голливудские актрисы 1930-х годов, завораживающих своей красотой и сегодня Бесс Эрхардт (1916-1975) Бесс снималась в мюзиклах и драмах и славилась своим умением кататься на коньках, в том числе и роликовых. Самым известным фильмом с ее участием стало «Ледовое безумство» (1939) о жизни фигуристов. Голливудские актрисы 1930-х годов, завораживающих своей красотой и сегодня Амо Ингрэм (1909-1983) Талантливая актриса и танцовщица, Амо снималась в кино с конца 20-х до начала 40-х годов, но в основном ей доставались небольшие роли хористок. Она никогда не была замужем и прожила остаток дней в Санта-Монике, Калифорния. Голливудские актрисы 1930-х годов, завораживающих своей красотой и сегодня Пэт Ройял Начавшая свою карьеру в 20-х годах, Патриция Ройял снималась вплоть до конца 30-х. Голливудские актрисы 1930-х годов, завораживающих своей красотой и сегодня Мюриэль Энджелус (1909-2004) Урожденная шотландка Мюриэль Энджелус начала свою сценическую карьеру в Лондоне, где прославилась благодаря своему сильному и красивому голосу. Перебравшись в США, актриса продолжила свой путь в кино и снялась в массе картин, самыми значительными из которых стали «Свет погас» (1939) и «Великий МакГинти» (1940). Покинула мир кинематографа в конце 40-х после замужества. Голливудские актрисы 1930-х годов, завораживающих своей красотой и сегодня Джоан Блонделл (1906-1979) Во время Великой депрессии Джоан была одной из самых высокооплачиваемых актрис в США. Начиная с 40-х стала сниматься уже не так часто и в основном во второстепенных ролях. Но при этом была номинирована на премию «Оскар» в 1951 году и продолжала карьеру актрисы вплоть до конца жизни.

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