Удивительные деревья-бонсай от японской художницы

С нами не соскучишься!

Японская художница Наоки Оногава (Naoki Onogawa) возвела искусство оригами на следующий уровень, и делает это по-настоящему японским способом.







Вдохновлённая легендой про 1000 журавликов и рассказом Садако Сасаки (Sadako Sasaki), она складывает сотни крошечных оригами журавлей, которые впоследствии становятся кроной изящных деревьев бонсай различных размеров и стилей.



















































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