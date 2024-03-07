Японская художница Наоки Оногава (Naoki Onogawa) возвела искусство оригами на следующий уровень, и делает это по-настоящему японским способом.
Вдохновлённая легендой про 1000 журавликов и рассказом Садако Сасаки (Sadako Sasaki), она складывает сотни крошечных оригами журавлей, которые впоследствии становятся кроной изящных деревьев бонсай различных размеров и стилей.
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Удивительные деревья-бонсай от японской художницы
Японская художница Наоки Оногава (Naoki Onogawa) возвела искусство оригами на следующий уровень, и делает это по-настоящему японским способом.
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