Оригинальные приёмы для оформления кухни

Иногда кажется, что кухня, которая совмещает в себе красоту, стиль, практичность и функциональность – это миф. Однако дизайнеры интерьеров знают, как объединить в одной комнате все эти важные характеристики.







Делимся приемами опытных специалистов, чтобы вы смогли повторить их в своей квартире.



Прием 1: Сделайте фартук в форме полукруга

Прием 2: Украсьте обеденную зону

Прием 3: Используйте рельефные панели

Прием 4: Подберите деревянные или каменные поверхности

Прием 5: Отдайте предпочтение металлизированным фасадам

Прием 6: Комбинируйте цветную плитку с яркими обоями

Прием 7: Подберите для пола и фартука один материал

Вместо прямоугольного фартука, как у всех, сделайте его округлымКлассический фартук – это практически всегда прямоугольник вдоль столешницы.Такое решение является удобным и функциональным, однако не единственно возможным. Если вы хотите добавить интерьеру кухни изюминку, попробуйте сделать фартук полукругом. Он будет не менее практичным, чем традиционный вариант, так как по краям находятся не самые загрязняемые участки стены.Чтобы качественно уложить плитку без зазоров, необходимо сдать в стене небольшое углубление, после чего выложить кафель в пределах созданной арки. В результате вы получите красивую и оригинальную картинку. А если хотите поиграть с геометрией, уложите плитку вертикально, а в конце повесьте на фартук горизонтальную полку.В качестве украшения выберите цветочные обои или картинуДобавить кухне изящности и эстетичности очень просто – достаточно украсить ее цветами. И речь идет не о живом букете и не о комнатных растениях (хотя они тоже никогда не будут лишними). Мы говорим про элегантные обои в виде панно. Выберите полотно с деликатным цветочным сюжетом в спокойных тонах, которые будут перекликаться с основными оттенками кухни. Рекомендуем использовать обои не в качестве основного настенного покрытия, а как акцент. Это отличный способ выделить обеденную зону, сделать ее более привлекательной.Еще один удачный вариант декора – картины и постеры. Правил по подбору изображений практически нет. Важно лишь, чтобы они вписывались по стилю. Составить композицию можно разными способами, главное – соблюдать некоторые правила.• Если вы хотите расположить одну картину, ее размер должен быть не меньше половины длины стола. В этом случае она будет выглядеть гармонично и не выбьется из общей концепции интерьера. Но не забывайте, что в маленьких комнатах лучше не использовать слишком большие полотна – они нарушат пропорции кухни.• Не менее удачно будут смотреться две или три картины. Расположив их горизонталью, вы добьетесь визуального расширения комнаты, а вертикально – вытяните помещение в высоту. У постеров должен быть объединяющий элемент: форма, размер, сюжет или стиль, чтобы они выглядели цельно.Можно повесить рифленые шкафчики или украсить кухню рельефными панелямиПоследние несколько лет одним из главных трендов в интерьерах кухни являются рельефные панели. Несмотря на то, что они гораздо сложнее в уходе, чем гладкие фасады, стильный внешний вид заставляет все больше людей выбирать их в качестве материала для кухонных шкафчиков.Если же кухня маленькая и вы не хотите визуально ее перегружать верхними шкафчиками, можно использовать рельефные панели для декора и маскировки некоторых деталей, например, вытяжки или газового котла. В результате вы сможете получить оригинальный интерьер с акцентными деталями. Чтобы композиция получилась цельной и гармоничной, рифленые панели должны присутствовать не только на маскирующем коробе, но также на стене рядом с ним. Также можно добавить несколько «полос» на стену, чтобы элементы перекликались между собой.Отлично смотрится каменная столешница и деревянная обеденная группаНатуральные материалы находятся вне времени и трендов, поэтому если вы хотите оформить интерьер, который будет выглядеть привлекательно и долго не выйдет из моды, дополните его каменными или деревянными деталями. Если бюджет не позволяет приобрести вещи из натурального материала, подберите качественные имитации.Например, в случае с деревом, лучше отказаться от ДСП и ЛДСП, так как они быстро придут в негодность, и отдать предпочтение керамограниту, имитирующему деревянную поверхность. Его можно уложить на пол на манер паркета – получится очень красиво и практично.Натуральный или искусственный камень можно использовать для разных целей. Плитка актуальна в отделке пола и кухонного фартука, а из натурального камня можно сделать столешницу. Кстати, в данном случае искусственный материал будет гораздо предпочтительнее, так как он более практичный и долговечный.Такие кухни смотрятся оригинально.Необычным решением в дизайне квартиры является металлическая кухня. Обычно такой прием выбирают для общественных мест, а вот дома предпочитают использовать фасады из дерева, МДФ, ЛДСП. Однако никто вам не запрещает экспериментировать и делать в своей квартире что-то неординарное. Если вам это по душе – значит, решение удачное.• Нержавеющая сталь – это самая популярная отделка, так как серебристые поверхности выглядят красиво и стильно. Чтобы сделать поверхность более текстурной, вы можете «состарить» ее, «помять» или поцарапать в декоративных целях.• Медь отличается романтичным розовато-золотистым оттенком, однако в иных случаях может уходить в коричнево-черный цвет с зелеными вкраплениями. Такие фасады отлично впишутся в скандинавский стиль или кантри.• Латунь – несколько лет назад этот сплав меди и цинка роскошного золотистого цвета стал настоящим трендом, и до сих пор он не уступает свои позиции. Можно дополнить интерьер светильниками и аксессуарами из латуни, чтобы кухня выглядела гармонично.Вариант сочетания плитки и обоевНачинающие дизайнера, а также люди, которые самостоятельно делают ремонт, предпочитают выбирать один акцент для интерьера, чтобы не переборщить. С одной стороны, это безопасно, так как вероятность того, что интерьер превратится в китч – минимальна. С другой стороны, картинка получится не такой интересной.Предлагаем рискнуть, и скомбинировать два активных элемента. В районе обеденной зоны поклейте обои с рисунком, а для оформления фартука выберите какую-нибудь интересную плитку. Она может быть с узором, яркого цвета или просто оригинально выложена – вариантов масса. Чтобы элементы сочетались друг с другом, подберите схожую цветовую гамму. Еще один совет касается мебели и фурнитуры – остановите свой выбор на нейтральный, лаконичных изделиях, дабф не нарушить баланс в интерьере.Это решение смотрится необычноОбычно, подбирая материал для фартука, стараются сделать так, чтобы он сочетался со стенами либо кухонным гарнитуром. Однако гораздо интереснее скомбинировать его с напольным покрытием. Отличный вариант – отделать рабочую зону тем же керамогранитом, что лежит на полу. Так получится убить сразу двух зайцев: во-первых, не нужно будет искать отдельный материал для облицовки кухонного фартука, а во-вторых, получится шикарная визуальная картинка.Рекомендуем отдавать предпочтение не однотонному керамограниту, а с каким-нибудь интересным узором. В этом случае получится свежая и гармоничная композиция. Что касается оттенка, то он может либо совпадать с цветом кухонного гарнитура, либо быть контрастным – и тот, и другой вариант будет смотреться интересно.