Оригинальные приёмы для оформления кухни

Иногда кажется, что кухня, которая совмещает в себе красоту, стиль, практичность и функциональность – это миф. Однако дизайнеры интерьеров знают, как объединить в одной комнате все эти важные характеристики.
Делимся приемами опытных специалистов, чтобы вы смогли повторить их в своей квартире.
Прием 1: Сделайте фартук в форме полукруга
Вместо прямоугольного фартука, как у всех, сделайте его округлым
Классический фартук – это практически всегда прямоугольник вдоль столешницы.
Чтобы качественно уложить плитку без зазоров, необходимо сдать в стене небольшое углубление, после чего выложить кафель в пределах созданной арки. В результате вы получите красивую и оригинальную картинку. А если хотите поиграть с геометрией, уложите плитку вертикально, а в конце повесьте на фартук горизонтальную полку.
Прием 2: Украсьте обеденную зону
В качестве украшения выберите цветочные обои или картину
Добавить кухне изящности и эстетичности очень просто – достаточно украсить ее цветами. И речь идет не о живом букете и не о комнатных растениях (хотя они тоже никогда не будут лишними). Мы говорим про элегантные обои в виде панно. Выберите полотно с деликатным цветочным сюжетом в спокойных тонах, которые будут перекликаться с основными оттенками кухни. Рекомендуем использовать обои не в качестве основного настенного покрытия, а как акцент. Это отличный способ выделить обеденную зону, сделать ее более привлекательной.
Еще один удачный вариант декора – картины и постеры. Правил по подбору изображений практически нет. Важно лишь, чтобы они вписывались по стилю. Составить композицию можно разными способами, главное – соблюдать некоторые правила.
• Если вы хотите расположить одну картину, ее размер должен быть не меньше половины длины стола. В этом случае она будет выглядеть гармонично и не выбьется из общей концепции интерьера. Но не забывайте, что в маленьких комнатах лучше не использовать слишком большие полотна – они нарушат пропорции кухни.
• Не менее удачно будут смотреться две или три картины. Расположив их горизонталью, вы добьетесь визуального расширения комнаты, а вертикально – вытяните помещение в высоту. У постеров должен быть объединяющий элемент: форма, размер, сюжет или стиль, чтобы они выглядели цельно.
Прием 3: Используйте рельефные панели
Можно повесить рифленые шкафчики или украсить кухню рельефными панелями
Последние несколько лет одним из главных трендов в интерьерах кухни являются рельефные панели. Несмотря на то, что они гораздо сложнее в уходе, чем гладкие фасады, стильный внешний вид заставляет все больше людей выбирать их в качестве материала для кухонных шкафчиков.
Если же кухня маленькая и вы не хотите визуально ее перегружать верхними шкафчиками, можно использовать рельефные панели для декора и маскировки некоторых деталей, например, вытяжки или газового котла. В результате вы сможете получить оригинальный интерьер с акцентными деталями. Чтобы композиция получилась цельной и гармоничной, рифленые панели должны присутствовать не только на маскирующем коробе, но также на стене рядом с ним. Также можно добавить несколько «полос» на стену, чтобы элементы перекликались между собой.
Прием 4: Подберите деревянные или каменные поверхности
Отлично смотрится каменная столешница и деревянная обеденная группа
Натуральные материалы находятся вне времени и трендов, поэтому если вы хотите оформить интерьер, который будет выглядеть привлекательно и долго не выйдет из моды, дополните его каменными или деревянными деталями. Если бюджет не позволяет приобрести вещи из натурального материала, подберите качественные имитации.
Например, в случае с деревом, лучше отказаться от ДСП и ЛДСП, так как они быстро придут в негодность, и отдать предпочтение керамограниту, имитирующему деревянную поверхность. Его можно уложить на пол на манер паркета – получится очень красиво и практично.
Натуральный или искусственный камень можно использовать для разных целей. Плитка актуальна в отделке пола и кухонного фартука, а из натурального камня можно сделать столешницу. Кстати, в данном случае искусственный материал будет гораздо предпочтительнее, так как он более практичный и долговечный.
Прием 5: Отдайте предпочтение металлизированным фасадам
Такие кухни смотрятся оригинально.
Необычным решением в дизайне квартиры является металлическая кухня. Обычно такой прием выбирают для общественных мест, а вот дома предпочитают использовать фасады из дерева, МДФ, ЛДСП. Однако никто вам не запрещает экспериментировать и делать в своей квартире что-то неординарное. Если вам это по душе – значит, решение удачное.
Есть несколько вариантов материалов:
• Нержавеющая сталь – это самая популярная отделка, так как серебристые поверхности выглядят красиво и стильно. Чтобы сделать поверхность более текстурной, вы можете «состарить» ее, «помять» или поцарапать в декоративных целях.
• Медь отличается романтичным розовато-золотистым оттенком, однако в иных случаях может уходить в коричнево-черный цвет с зелеными вкраплениями. Такие фасады отлично впишутся в скандинавский стиль или кантри.
• Латунь – несколько лет назад этот сплав меди и цинка роскошного золотистого цвета стал настоящим трендом, и до сих пор он не уступает свои позиции. Можно дополнить интерьер светильниками и аксессуарами из латуни, чтобы кухня выглядела гармонично.
Прием 6: Комбинируйте цветную плитку с яркими обоями
Вариант сочетания плитки и обоев
Начинающие дизайнера, а также люди, которые самостоятельно делают ремонт, предпочитают выбирать один акцент для интерьера, чтобы не переборщить. С одной стороны, это безопасно, так как вероятность того, что интерьер превратится в китч – минимальна. С другой стороны, картинка получится не такой интересной.
Предлагаем рискнуть, и скомбинировать два активных элемента. В районе обеденной зоны поклейте обои с рисунком, а для оформления фартука выберите какую-нибудь интересную плитку. Она может быть с узором, яркого цвета или просто оригинально выложена – вариантов масса. Чтобы элементы сочетались друг с другом, подберите схожую цветовую гамму. Еще один совет касается мебели и фурнитуры – остановите свой выбор на нейтральный, лаконичных изделиях, дабф не нарушить баланс в интерьере.
Прием 7: Подберите для пола и фартука один материал
Это решение смотрится необычно
Обычно, подбирая материал для фартука, стараются сделать так, чтобы он сочетался со стенами либо кухонным гарнитуром. Однако гораздо интереснее скомбинировать его с напольным покрытием. Отличный вариант – отделать рабочую зону тем же керамогранитом, что лежит на полу. Так получится убить сразу двух зайцев: во-первых, не нужно будет искать отдельный материал для облицовки кухонного фартука, а во-вторых, получится шикарная визуальная картинка.
Рекомендуем отдавать предпочтение не однотонному керамограниту, а с каким-нибудь интересным узором. В этом случае получится свежая и гармоничная композиция. Что касается оттенка, то он может либо совпадать с цветом кухонного гарнитура, либо быть контрастным – и тот, и другой вариант будет смотреться интересно.
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