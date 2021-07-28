7 недорогих натуральных продуктов питания для красоты кожи

Кожа – это смесь жиров и белков, а состояние данного органа напрямую зависит от того, какие продукты наблюдаются у нас в ежедневном рационе. Ни дорогие процедуры в косметических салонах, ни крема и сыворотки в привлекательных упаковках не омолодят нашу кожу, если не заняться улучшением ее состояния изнутри.
Сохранить красоту кожи на долгие годы поможет правильное питание. Однако бытует мнение, что правильные продукты – это непременно дорогостоящая экзотическая пища, наподобие ягод годжи, миндаля, авокадо, красной рыбы и устриц. Тем не менее есть вполне доступные по цене съестные припасы, которые при включении их в свой рацион быстро дадут положительные результаты.
Пшено
Пшенная крупа – питательный продукт, который можно встретить во многих диетах, благодаря наличию большого количества витаминов и микроэлементов.
Калорийность пшена составляет примерно 334 ккал на 100 грамм, что практически сходно с энергетической ценностью любых круп (риса, гречки и т.д.). Важным аспектом является наличие в пшенной крупе большого количества растительного белка (до 11 г на 100 г продукта), а ведь именно протеины отвечают за состояние кожного покрова. Количество углеводов на 100 г продукта составляет от 65 до 67 грамм. Углеводы играют роль источника энергии для мозга, при этом не повышая резко уровень глюкозы в крови. Гликемический индекс пшенной крупы примерно 50 единиц (в зависимости от способа приготовления).
Пшенная крупа – источник витаминов группы В (В1, В2, В6, В9), витамина РР, а также минералов (калий, магний, железо, медь, натрий и др.).
Пшено способно выводить из организма ионы тяжелых металлов, и даже антибиотики, согласно недавним исследованиям ученых, а также очищать сосуды от холестерина. Крупа не вызывает аллергических реакций, желательна к употреблению людям с атеросклерозом, сахарным диабетом, панкреатитом. Осторожно следует употреблять пшенные каши при недостатке йода в организме (гипотериозе), колите и пониженной кислотности желудка.
Сметана
Сметана – кисломолочный продукт, богатый жирами и микроэлементами. Для улучшения жирового баланса кожи следует остановиться на сметане, где количество жира не превышает 15%, ведь избыток жирных кислот негативно влияет не только на стройность фигуры, но и на кровеносные сосуды (за счет холестерина).
Калорийность сметаны с 15% жирностью составляет приблизительно 160 ккал на 100 г. На данное количество калорий в значительно меньшей степени после жиров влияет содержание углеводов (до 4 г на 100 г) и белков (около 2,5-2,7 г). Животные молочные жиры оказывают благотворное влияние на кожные покровы, а также на репродуктивную систему. Гликемический индекс сметаны составляет 50 единиц.
В сметане наблюдается достаточное количество минеральных веществ (кальций, магний, цинк, калий), а также витамин А.
Если вы обожаете салаты с заправкой, то замените майонез на сметану небольшой жирности, и ваши блюда станут не только вкусными, но и полезными не только для кожи, но и для состояния организма в целом. Однако употребление сметаны в больших количествах чревато болезнями желчного пузыря и печени.
Перловая крупа
Перловая крупа – зерна ячменя, прошедшие обработку, в результате чего стали напоминать «перлы». Многие обходят стороной эту недорогую крупу и очень зря. Перловка отлично чистит организм от шлаков и делает кожу бархатистой на ощупь.
Калорийность перловой крупы составляет 320 ккал на 100 г. Энергетическая ценность продукта обусловлена сложными углеводами (около 67 грамм) и растительными белками (10 грамм). Перловая крупа богата клетчаткой, благодаря чему регулярное употребление «жемчужной каши» очистит и оздоровит ваш кишечник. Гликемический индекс перловки – 30 ед.
Перловая крупа – идеальный диабетический продукт. Содержит целый арсенал микроэлементов (цинк, железо, медь, йод, марганец, калий, кальций, фосфор и др.) и витаминов группы В, витамины А,РР и Е. «Перлы» активно борются с заболеваниями кожи (грибками различной природы).
Регулярное употребление перловой крупы гарантирует красоту и молодость кожи, укрепление иммунных сил организма, нормализацию работы желудка и кишечника.
Белокочанная капуста
Белокочанная капуста – полезный овощ, который можно приобрести в магазине в любое время года по доступной цене и есть, не задумываясь о лишних калориях, ведь калорийность данного продукта составляет всего лишь 26 ккал на 100 грамм. Состоит капуста в основном из воды, незначительного количества углеводов и белков, и огромного количества клетчатки. Гликемический индекс белокочанной капусты составляет 15 единиц.
Капуста содержит в себе большое количество витамина С и витаминов группы В. Минеральные вещества в капусте: железо, калий, натрий, молибден и многие другие.
Белокочанная капуста избавляет от высыпаний на коже, улучшает моторику кишечника, препятствует зашлакованности организма, предотвращает развитие раковых опухолей.
Существует огромное количество блюд с капустой, ее можно употреблять как в свежем, так и в тушеном или квашеном виде.
Морковь
Морковь – оранжевый плод наших огородов. Яркой окраской корнеплод обязан высокому содержанию в нем каротина, который синтезируется в витамин А.
Морковь – сладкое лакомство, которое обладает минимальной калорийностью (примерно 35 ккал). Гликемический индекс моркови достигает всего лишь 20 единиц, но если плод подвергать варке, то он повысится до 50.
В моркови содержится целый спектр витаминов (группа В, А, С, Е, РР) и минералов (калий, железо, магний, кальций, фосфор). Регулярное употребление моркови замедляет процессы старения кожи, чистит кишечник, улучшает зрение, снижает повышенное давление, уменьшает риски развития рака.
Важный совет – употребляйте морковные блюда с незначительным количеством жира для их усвоения. Это могут быть как растительные масла (оливковое, подсолнечное), так и животные (сметана).
Грецкие орехи
Грецкий орех – это средоточие целебных растительных масел и протеинов. Такой орех содержит массу витаминов (А, группа В, Е, С, К) и минеральных веществ (калий, фосфор, магний, кальций и др.).
Калорийность очищенных от скорлупы орехов высока за счет жиров и составляет 650 ккал на 100 грамм. Однако бояться этого жира не стоит – это растительные эфирные масла, которые, в отличие от животных, снижают уровень холестерина в крови, борются с нарушениями перистальтики кишечника, обладают антиоксидантными свойствами и, конечно же, питают нашу кожу.
Гликемический индекс грецких орехов достигает отметки 15, поэтому их можно смело рекомендовать людям с диабетом.
Орехи можно использовать в качестве полезного и питательного перекуса на работе/учебе. Употребляя примерно 25-30 грамм орехов ежедневно, вы нормализуете липидно-белковый обмен в организме. Кроме того, такие орешки улучшают деятельность мозга.
Зубатка
Зубатка – крупная (до 1,5 метров в длину) морская рыба семейства окунеобразных, которая заслужила такое название из-за огромной пасти с острыми зубами. Существует несколько видов рыбы в зависимости от места ее обитания (пятнистая, угревидная, дальневосточная, синяя).
В некоторых странах зубатка считается дорогим деликатесом, а в странах СНГ ее стоимость в замороженном виде довольно невелика. Рыба славится нежным белым мясом с внушительным составом из микроэлементов (магний, марганец, калий, хлор, натрий, кальций, цинк, никель), витаминов (А, В, С, D), жирных кислот.
Калорийность зубатки составляет 126 ккал на 100 грамм, а пятую часть занимают протеины.
Чтобы зубатка принесла максимум пользы, лучше отваривать ее или готовить на пару со специями.
Правильное питание доступно каждому, кто хочет иметь идеальную кожу и здоровое стройное тело, и для этого необязательно оставлять в супермаркетах внушительную часть своей зарплаты каждый месяц. Достаточно лишь знать о существовании недорогих и не менее полезных продуктов питания.
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