Почему стоит отказаться от кухонного острова в пользу полуострова

Популярность больших кухонных островов, которые напоминают монолитные глыбы, постепенно сходит на нет. Да, они удобные, функциональные, хорошо зонируют пространство, однако занимают очень много места. Тяжеловесные конструкции уступают место изящным полуостровам.



Преимущества полуострова

Кто кого?

Дизайн и освещение

Ответы на популярные вопросы

Полуостров – это продолжение столешницы.Как многие могут подумать, исходя из названия, полуостров – это не обрезанная версия полноценного острова, которая будет вполовину меньше по размеру и, соответственно, по вместительности. Речь идет о логическом продолжении столешницы, которое одним торцом примыкает к стене, шкафу или основной линии гарнитура. Отсюда – главное преимущество такой конструкции: она не требует кругового обхода, а значит, вам не придется тратить полезную площадь. Экономия может достигнуть 120 см, что для небольших кухонь – огромная цифра.Полуостров поможет организовать функциональное рабочее место со всей необходимой посудой и техникой даже в компактном пространстве. При этом кухня останется удобной, и вам не придется уворачиваться от углов и мебели, чтобы пройти к холодильнику или обеденному столу. А при грамотном выборе цвета и материалов, полуостров может стать главным акцентом в комнате (в случае с кухней-гостиной – главным акцентом всей квартиры).Остров – это прекрасное решение, но только для большой комнаты. В противном случае хозяйка постоянно будет задевать бедрами углы и о нормальном перемещении по кухне не будет даже речи. Что касается полуострова, то он сможет создать четкую зону рабочего треугольника и закрыть все потребности зоны для готовки.Остров требует свободного пространства вокруг себяКроме размеров комнаты, также важно учитывать ваши привычки, потребности и образ жизни. Остров – идеален в том случае, если вы часто встречаете гостей, устраиваете вечеринки, готовите в компании друзей или родственники. В этом случае люди свободно ходят вокруг рабочей зоны, могут взять что-угодно, не толкаясь и не цепляясь. Остров создает центральный фокус, вокруг которого все крутится.Полуостров – это большее о личном пространстве, уютном семейной обстановке. Он отделяет кухню от гостиной, играя роль барной стойки. Здесь можно позавтракать, выпить кофе, а еще – спрятать грязную посуду от посторонних глаз, так как полуостров закрывает зону раковины.Кроме эстетичных моментов, следует учитывать нюансы коммуникации. В случае с установкой острова, необходимо сделать сложный подвод воды и стока в полу, а вот полуостров требует простую подводку вдоль стены. Он позволяет без проблем сохранить компактность инженерных узлов, поэтому ради такой конструкции не нужно поднимать уровень пола для прокладки труб или вносить изменения в планировку квартиры.Обратите внимание: Если вы планируете остров и хотите оборудовать там раковину, имейте в виду, что это сложно со стороны закона. В многоквартирных домах перенести мокрую зону в центр комнаты практически невозможно – такую перепланировку в БТИ не одобрят.Варианты дизайна полуостроваРаньше дизайнеры старались делать все элементы кухни максимально «выставочными»: было много глянца, стерильных цветов, практически полное отсутствие деталей. Современный дизайн направлен на создание уюта и тактильных ощущений, поэтому рамки выбора оттенков и материалов существенно расширились. Изменился подход и к функциональности: привычные распашные дверцы, которые скрывали полки с посудой и продуктами, заменили глубокие выдвижные ящики. Это существенно облегчает поиск нужных вещей: не нужно, например, доставать все корзины с крупами, чтобы найти гречку.При выборе полуострова важно уделять особое внимание покрытию столешницы. Отличный вариант – натуральный камень или кварцевый агломерат. Они стойкие, долговечные, могут прослужить не одно десятилетие без потери привлекательного внешнего вида.Повесьте светильники над полуостровомНе забывайте про освещение. Да, вы все правильно поняли – полуостров нужно подсветить отдельно. Это не только положительно скажется на процессе готовки, но и поможет создать уютную камерную атмосферу в вечернее время суток. Возможно, вы даже не подозреваете, но именно правильно подобранный свет позволяет кухне стать пространством для жизни и общения.Многие люди заказывают остров по инерции, просто потому, что так делают все и на картинке это выглядит роскошно. Однако нужно учитывать площадь комнаты. Если она не превышает 10 квадратных метров, вряд ли зажатый со всех сторон остров будет выглядеть красиво и подарит желанный комфорт.Полуостров может стать обеденным столом.• Полуостров = обеденный стол?Только если речь идет о небольшой семье из двух-трех человек. Также его удобно использовать для завтраков и coffee time. Для полноценных трапез лучше поставить традиционный обеденный стол в компании удобных стульев (если, конечно, позволяет площадь).• Можно ли установить на полуостров плиту?На полуострове может располагаться варочная панель, это не запрещено техническими нормами и довольно легко в исполнении. Однако не забывайте о том, что плита должна идти в компании мощной вытяжки. Здесь есть два варианта – модель, которая крепится к потолку либо вытяжка, встроенная в столешницу.• Нужен ли теплый пол?Если вы делаете на кухне теплый пол, можете немного сэкономить – под кухонный остров и, в целом, под стационарную мебель он не прокладывается. Если же нарушить это правило, вероятно быстрое рассыхание шкафов.