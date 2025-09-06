10 продуктов, которые ошибочно считают полезными и включают в ПП-рацион

В СССР свято верили, что нет ничего полезнее, чем суп (потому что жидкий и горячий, ведь «без горячего желудку нельзя»), даже если в нём смешаны мясо, картошка, макароны и овощи. Результат такой привязанности - гастрит, язва желудка. А Британцы так обожают овсянку, что выбились в антитоп по заболеваемости суставов из-за переизбытка глютена.
1. Изотоники
Может ли этот цвет символизировать ЗОЖ? / Фото: kuzmichnatali.ru
Магазинные спортивные напитки в достаточной степени вредны. Почему? А посмотрите на их оттенки. Природа может создать нечто подобное? Конечно же, нет. Их причисляют к здоровым продуктам лишь потому, что они немного полезнее сладкой газировки и колы. Но в этих кислотного цвета бутылочках столько сахара, красителей и консервантов, что многие из них запретили в Европе и Японии. Хотите восстановить силы после тренировки — готовьте изотоники самостоятельно.
2. Протеиновые батончики
Маркетинг, сытость, высокий сахар в крови, но не ЗОЖ. / Фото: mj-sport.ru
Энергетические батончики чаще всего можно найти в специальных отделах магазинов с диетической и ЗОЖ-едой. Тем не менее диетическими их назвать никак нельзя. Пользу в них найти трудно, они даже могут быть вреднее конфет. Дело в том, что энергетические батончики в основном заставляют ваш организм откладывать жир и запасать калории, которых в одном батончике может быть до 500, а столько мы должны съедать на обед.полакомиться батончиком, вспомните об этих цифрах.
3. Суши
Масс-маркеты не делают это полезным. / Фото: ofssvs1.ru
Суши являются ярчайшим примером того, как полезная еда превращается во вредную, если употреблять её регулярно, полагая, что это во сто крат полезнее фаст-фуда. Суши мало подвергаются термической обработке, поэтому их причисляют к здоровой пище. Но суши в ресторанах часто готовят из рыбы с высоким содержанием ртути. А если съесть слишком много ртути, можно получить симптомы отравления. А сколько соли содержится в рыбе? Отёки, обезвоживание... Более того, в супермаркетах суши делают из обычного белого риса, что ведёт к запорам. Много калорий, мало пользы.
4. Рисовые хлебцы
Согласно упаковке - просто зожный ЗОЖ! / Фото: palladi.ru
Диетологи всего мира рекомендуют отказаться от употребления рисовых хлебцев. Из-за большого содержания простых углеводов у них высокий гликемический индекс. Это значит, что насыщение наступает быстро, но не надолго: через час чувство голода вернется.
5. Соевое молоко
Спорный продукт. / Фото: m.nn.ru
Латте с культовым альтернативным соевым молоком стоит бешеных денег в кофейнях. Вот только вредным оно оказалось. «Оно имитирует гормон эстроген и активирует его рецепторы в организме», — объяснили исследователи. Но при избытке эстрогена могут возникать проблемы со здоровьем, например, расстраивается менструальный цикл. Существует много других альтернатив молоку, например, кокосовое или миндальное.
6. Хлопья
Тысячу раз нет! / Фото: kubnews.ru
Бесконечные рекламные ролики со счастливыми семьями, уплетающими вкусные хлопья, заставляют задуматься о реальной пользе этого продукта. А кто источник данного стереотипа? США - самая толстая нация в мире. Диетологи уверены, что не стоит превращать хлопья в постоянный завтрак, особенно для детей. Все дело в том, что в них содержится углеводов в ста граммах продукта слишком много, А вот клетчатки, которая важна с утра, в них вообще отсутствует.
7. Злаковый хлеб
Лучше разобраться сначала... / Фото: fb.ru
Конечно, такой хлеб полезнее обычного хлеба из пшеничной муки высшего сорта, но всё же следует помнить, что некоторые виды хлеба не содержат настоящего зерна. Часто в хлебе содержится очищенное зерно, которое совершенно бесполезно с точки зрения питательности для нашего организма, а светит нам лишь лишними калориями и набором веса.
8. Йогурт с сахаром
Сахарные бомбы. / Фото: vladivostok.bezformata.com
В девяностые нам внедряли в мозги, - что йогурт - это невообразимо полезная амброзия. Причем многие выбирают именно низкокалорийный продукт. На самом деле, такой йогурт практически ничем не отличается от обычного йогурта со стандартным содержанием жиров. Можно согласиться с тем, что сахара в таких йогуртах меньше, однако усилителей вкуса больше в разы, а это, как мы знаем, не такие уж полезные для организма компоненты.
9. Фреши
Очень вкусно, но много фруктозы и ноль клетчатки. / Фото: likes.ru
Несколько лет назад фреши были невероятно популярны. Обычный сок из пакетов содержит слишком много сахара, но кто сказал, что фреш лишён этого компонента? Фруктоза распадается в организме до глюкозе в точности так же, как и сахароза. После отжима в таком якобы ЗОЖ-соке не остаётся клетчатки от слова совсем, а вот сахарозы много. Если вы следите за количеством углеводов, следует как можно аккуратнее относиться к фрешам, они могут нанести гораздо больше вреда, чем пользы.
10. Замороженные готовые обеды
Упс, а клетчатка где? / Фото: сытняшкино.рф
Замороженные готовые обеды есть спасение для занятых людей, которые не могут готовить каждый день. Но есть один нюанс, который делает полуфабрикаты вредными: они очень солёные. Обработанная пища теряет вкус, и производители решают проблему, добавляя в продукты соль, сахар и жиры. В готовых обедах много соли, но мало питательных веществ. И очень редко в таких наборах встречаются цельные зёрна и клетчатка как таковая.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии