Мотоцикл с двигателем от самолета люфтваффе, который так и не прижился в СССР

Помимо мотоциклов отечественного производства в Советском Союзе были и импортные модели. В первую очередь это, конечно же, чехословацкие «Чезеты» и «Явы». Были и другие импортные мотоциклы. Например, в Союзе продавалась модель IFA BK 350. Впрочем, мотоцикл так и не смог завоевать большой популярности среди советских граждан.. Что же это за модель такая была?
Мотоцикл отличный был. |Фото: j3helmets.com.
Хотя импортные IFA BK 350 продавались в Советском Союзе, слышал про данную модель даже в советские времена далеко не каждый. По ряду причин IFA BK так и не смог завоевать народной любви и признания у широких масс. Впрочем, мотоцикл все равно нашел своего покупателя, но только в ГДР. Собственно, там же его и производили. После окончания Второй мировой войны марка мотоциклов IFA стала своего рода преемником немецкой машиностроительной компании DKW. Упомянутая модель мотоциклов выпускалась с 1952 по 1958 год. Также 350-ый по лицензии выпускали на некоторых других заводах ГДР.
Хороший был мотоцикл. |Фото: veroarts.com.
Аббревиатура BK в названии мотоцикла свидетельствует о том, что он был оснащен оппозитным двигателем и использовал карданную передачу цепи. 2-тактный 2-цилиндровый двигатель мотоцикла был разработан еще в годы войны специалистами компании DKW. Интересно, что первоначально силовой агрегат предназначался отнюдь не для мототехники, а для военных самолетов! Само собой не в качестве основного двигателя, а в качестве пускового (разгонного).
Тогда его объем составлял 250 куб.см. После войны двигатель оказался не нужен, поэтому немецкие инженеры увеличили рабочий объем до 350 «кубов» и применили его в мотоциклах. Первоначально отдача двигателя составляла 15 л.с, однако в последствии его форсировании до 17 л.с. Благодаря этому 142-килограмовый мотоцикл мог развивать скорость до 120 км/ч. Работал агрегат с 3-ступенчатой коробкой передач.
Очень любили в Германии. ¦Фото: ferlosa.com.
Хотя в целом IFA BK 350 получился неплохим, как и у любой другой машины у мотоцикла были свои слабые места. Одним из таких оказался крайне капризный карбюратор. Как результат, мотоцикл требовал повышенного внимания и к себе, и качественных горюче-смазочных материалов. В том числе по этой причине, 350-ый так и не прижился в Советском Союзе. Зато его очень любили в ГДР. В общей сложности за 6 лет немцы произвели около 40 тысяч таких красавцев.
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