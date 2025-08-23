Смерч и торнадо в США

Что такое смерч, что такое торнадо? Это одно и то же. Слово торнадо происходит от исп. tornar («вертеть, крутить»), а слово «смерч» происходит от древнерусского смьрчь, смърчь с первоначальным значением «облако, чёрная туча». Посмотрим, как бушуют смерчи, торнадо в США и как разносят их хлипкие домики.
По крайней мере один торнадо ворвался в центр штата Теннесси в начале этой недели, повредив и уничтожив сотни домов и убив по меньшей мере 24 человека. Силу торнадо измеряют по шкале Фудзита-Пирсона, разработанная доктором Теодором Фудзита для классификации торнадо, основывается на степени причиненного ветром ущерба. Опоры сдались и рухнули, штат Теннесси, 3 марта 2020. (Фотом Mark Humphrey): Домики в США чрезвычайно хлипкие, поэтому разлетаются сразу. (Фото Harrison McClary): Торнадо обычно возникает в грозовом облаке и тянется вниз, часто до самой поверхности земли, в виде хобота диаметром в от нескольких десятков до сотен метров. (Фото Harrison McClary): Сам смерч перемещается вместе с порождающим его облаком. Это движение может давать скорости в десятки км/ч, обычно 20—60 км/ч. По косвенным оценкам, энергия обычного смерча радиусом 1 км и средней скоростью 70 м/с сравнима с энергией эталонной атомной бомбы, подобной той, которую взорвали в США во время испытаний «Тринити» в Нью-Мексико 16 июля 1945. (Фото Mark Humphrey): Автомобиль, раздавленный деревом, 3 марта 2020. (Фото Mark Humphrey): Рекордом времени существования смерча можно считать Мэттунский смерч, который 26 мая 1917 года за 7 часов 20 минут прошёл по территории США 500 км, убив 110 человек. 3 марта 2020. (Фото Jason Kempin): Полная разруха. Штат Теннесси, 3 марта 2020. (Фото Mark Humphrey): Вот что остается от хлипких американских домиков. (Фото Harrison McClary): Более капитальное строение выстояло более достойно. (Фото Jason Kempin): Богатеи пострадали: самолеты под обломками. (Фото Harrison McClary): Здесь смерч уничтожил всё. Штат Теннесси, 3 марта 2020. (Фото Mark Humphrey): Еще одно капитальное строение. Стены целы. (Фото Harrison McClary): (Фото Jason Kempin): Из истории. Другим знаменитым случаем торнадо является смерч Трех Штатов (Tri-State tornado), который 18 марта 1925 года прошёл через штаты Миссури, Иллинойс и Индиана, проделав путь в 350 км за 3,5 часа и убив 695 человек.Диаметр его расплывчатой воронки колебался от 800 м до 1,6 км. (Фото Mark Humphrey): Разбор завалов, 3 марта 2020. (Фото Mark Humphrey): Смерч раскурочил магазин, 3 марта 2020. (Фото Jason Kempin): Владельцы остались без дома. Штат Теннесси, 3 марта 2020. (Фото Mark Humphrey): Вращение воздуха в смерчах происходит, как в циклоне, то есть в Северном полушарии против хода часовой стрелки. В Южном полушарии вращение происходит по ходу часовой стрелки. Это может быть связано с направлениями взаимных перемещений масс воздуха по сторонам от атмосферного фронта, на котором формируется смерч. Известны и случаи обратного вращения. На соседних со смерчем участках происходит опускание воздуха, в результате чего вихрь замыкается. (Фото Wade Payne):
