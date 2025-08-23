С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 563 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Семенов
    А фотографии было лень копировать или не умеете?11 малолитражных ...
  • Evgeni Velesik
    В таком виде сковоролку, что на фото чистить не надо! Просто сходи и купи новую!Как быстро и прос...
  • Evgeni Velesik
    Звание ефрейтор восстановлено в РККА СССР в 1940 году. Присваивалось за образцовое выполнение служебных обязанностей ...Почему в Советско...

Смерч и торнадо в США



Что такое смерч, что такое торнадо? Это одно и то же. Слово торнадо происходит от исп. tornar («вертеть, крутить»), а слово «смерч» происходит от древнерусского смьрчь, смърчь с первоначальным значением «облако, чёрная туча». Посмотрим, как бушуют смерчи, торнадо в США и как разносят их хлипкие домики.
Смерч и торнадо в США

По крайней мере один торнадо ворвался в центр штата Теннесси в начале этой недели, повредив и уничтожив сотни домов и убив по меньшей мере 24 человека. Силу торнадо измеряют по шкале Фудзита-Пирсона, разработанная доктором Теодором Фудзита для классификации торнадо, основывается на степени причиненного ветром ущерба. Смерч и торнадо в США Опоры сдались и рухнули, штат Теннесси, 3 марта 2020. (Фотом Mark Humphrey): Смерч и торнадо в США Домики в США чрезвычайно хлипкие, поэтому разлетаются сразу. (Фото Harrison McClary): Смерч и торнадо в США Торнадо обычно возникает в грозовом облаке и тянется вниз, часто до самой поверхности земли, в виде хобота диаметром в от нескольких десятков до сотен метров. (Фото Harrison McClary): Смерч и торнадо в США Сам смерч перемещается вместе с порождающим его облаком. Это движение может давать скорости в десятки км/ч, обычно 20—60 км/ч. По косвенным оценкам, энергия обычного смерча радиусом 1 км и средней скоростью 70 м/с сравнима с энергией эталонной атомной бомбы, подобной той, которую взорвали в США во время испытаний «Тринити» в Нью-Мексико 16 июля 1945. (Фото Mark Humphrey): Смерч и торнадо в США Автомобиль, раздавленный деревом, 3 марта 2020. (Фото Mark Humphrey): Смерч и торнадо в США Рекордом времени существования смерча можно считать Мэттунский смерч, который 26 мая 1917 года за 7 часов 20 минут прошёл по территории США 500 км, убив 110 человек. 3 марта 2020. (Фото Jason Kempin): Смерч и торнадо в США Полная разруха. Штат Теннесси, 3 марта 2020. (Фото Mark Humphrey): Смерч и торнадо в США Вот что остается от хлипких американских домиков. (Фото Harrison McClary): Смерч и торнадо в США Более капитальное строение выстояло более достойно. (Фото Jason Kempin): Смерч и торнадо в США Богатеи пострадали: самолеты под обломками. (Фото Harrison McClary): Смерч и торнадо в США Здесь смерч уничтожил всё. Штат Теннесси, 3 марта 2020. (Фото Mark Humphrey): Смерч и торнадо в США Еще одно капитальное строение. Стены целы. (Фото Harrison McClary): Смерч и торнадо в США (Фото Jason Kempin): Смерч и торнадо в США Из истории. Другим знаменитым случаем торнадо является смерч Трех Штатов (Tri-State tornado), который 18 марта 1925 года прошёл через штаты Миссури, Иллинойс и Индиана, проделав путь в 350 км за 3,5 часа и убив 695 человек.
Диаметр его расплывчатой воронки колебался от 800 м до 1,6 км. (Фото Mark Humphrey): Смерч и торнадо в США Разбор завалов, 3 марта 2020. (Фото Mark Humphrey): Смерч и торнадо в США Смерч раскурочил магазин, 3 марта 2020. (Фото Jason Kempin): Смерч и торнадо в США Владельцы остались без дома. Штат Теннесси, 3 марта 2020. (Фото Mark Humphrey): Смерч и торнадо в США Вращение воздуха в смерчах происходит, как в циклоне, то есть в Северном полушарии против хода часовой стрелки. В Южном полушарии вращение происходит по ходу часовой стрелки. Это может быть связано с направлениями взаимных перемещений масс воздуха по сторонам от атмосферного фронта, на котором формируется смерч. Известны и случаи обратного вращения. На соседних со смерчем участках происходит опускание воздуха, в результате чего вихрь замыкается. (Фото Wade Payne): Смерч и торнадо в США


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
теодор фудзита
наверх