10 продуктов, которые помогут пережить зиму без простуды

Зима – непростое время, когда вирусы и простуда поджидают человека буквально на каждом углу.

Чтобы даже зимой чувствовать себя активным и добрым, нужно не только избегать сквозняков и держать ноги в тепле, но и сбалансировать питание, выбирая правильные продукты.

Учёные назвали список продуктов, которые являются действительно полезными для организма человека.

1. Чай

Чай - это полезно и правильно.

От зеленого чая до гибискуса, от белого чая до ромашки... Этот напиток насыщен флавоноидами и другими полезными веществами. Хотя большинство людей думают о чае в первую очередь, как об успокаивающем и вкусном напитке, на самом деле он очень богат антиоксидантами.

Зеленый чай может улучшить метаболизм, а чай улун может снизить уровень сахара в крови. Черный чай обладает самым высоким содержанием кофеина. Он может защитить легкие от повреждений, вызванных воздействием сигаретного дыма. Также он может снизить риск развития инсульта.

2. Мясо

Мясо - это полезно и правильно.

Белок является важной частью каждого рациона, и больше всего белка можно найти в рыбе, цыпленке и индейке (без кожи), свиной вырезке и говядине. Белок имеет решающее значение для восстановления тканей, сохранения и прироста мышц.

Белки состоят из аминокислот, некоторые из которых не могут вырабатываться в организме, поэтому их нужно включать в ежедневный рацион питания. Однако качество белковых продуктов сильно варьируется. Потребление белков помогает снизить уровень холестерина и снижает риск развития сердечных заболеваний.

3. Яблоки

Яблоки - это полезно и правильно.

Одно яблоко в день заменяет горсть самых модных витамин. Какие же именно преимущества для здоровья обеспечивают яблоки. Пектин в яблоках снижает уровень «плохого» холестерина. Люди, которые едят два яблока в день, могут снизить свой холестерин на целых 16 процентов. Также яблоки предотвращают рак легких, толстой кишки, печени и молочной железы. Они помогают при потере веса.

Флавоноид флоридзин, который содержится только в яблоках, может защитить женщин после менопаузы от остеопороза, а также может увеличить плотность костной ткани. Борон, еще один ингредиент в яблоках, укрепляет кости. Яблочный сок очень полезен для детей с астмой.

4. Оливковое масло

Оливковое масло - это полезно и правильно.

Оливковое масло получают путем измельчения целых оливок и извлечения масла механическими или химическими средствами. Оно обычно используется при приготовлении пищи, а также является отличным источником замечательных для здоровья сердца мононенасыщенных жиров, которые могут снизить уровень холестерина. Оливковое масло содержит витамин Е и антиоксиданты, поэтому очень полезно тем, кто хочет мягкую и гладкую кожу.

5. Орехи и семена

Орехи и семена - это полезно и правильно.

Каждый тип ореха или семян имеет свой собственный набор преимуществ. Миндаль, пекан и фисташки богаты белком, а грецкие орехи содержат жирные кислоты омега-3. У тех, кто употребляет орехи пять раз в неделю, риск сердечного приступа снижен примерно на 50 процентов.

Миндаль, добавленный в рацион, благоприятно влияет на уровень холестерина в крови и защищает стенки артерий от повреждений. Орехи и семена помогают сделать кости более прочными, помогают сбросить вес, а также обеспечивают надлежащее функционирование мозга и нервной системы.

6. Рыба

Рыба - это полезно и правильно.

Рыба — настоящий суперпродукт. Учитывая, что рыба очень богата витаминами, минералами и жирными кислотами омега-3, она может помочь защитить от целого ряда заболеваний, от рака до сердечных заболеваний, от депрессии до артрита.

7. Зеленые листовые овощи

Зеленые листовые овощи - это полезно и правильно.

Зелень является прекрасным источником железа, витамина А и лютеина для здоровья глаз. Исследования показали, что включение в рацион таких овощей, как шпинат или капуста, может значительно снизить риск развития диабета 2 типа.

В шпинате, кудрявой капусте, мангольде, морских водорослях и других зеленых овощах много сильных противораковых и противовирусных соединений. И, что наиболее важно, зелень богата антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление.

8. Бобовые

Бобовые - это полезно и правильно.

Бобы, горох, арахис и чечевица имеют бесценные преимущества для здоровья. Они богаты фолиевой кислотой, кальцием, железом, калием, цинком, антиоксидантами, белком и сложными углеводами. Об этом мало кто знает, но бобовые обладают анти-ВИЧ эффектами.

Согласно теории объединения белков, бобовые следует сочетать с другим источником белка, таким как зерно, чтобы сбалансировать уровни аминокислот (к примеру, фасоль с кукурузными лепешками, тофу с рисом и арахисовое масло с пшеничным хлебом).

9. Ягоды

Ягоды - это полезно и правильно.

Ягоды богаты витаминами и клетчаткой. Они являются отличным источником антиоксидантов - соединений, которые защищают организм от стресса повседневной жизни. Антиоксидант антоцианин в три раза увеличивает силу витамина С, блокирует повреждения, вызываемые раком, а также последствия многих связанных с возрастом заболеваний. Считается, что антиоксиданты в ягодах усиливают функцию мозга.

10. Финики

Финики - это полезно и правильно.

Финики содержат кальций, серу, железо, калий, фосфор, марганец, медь, витамин B6 и другие витамины, фолиевую кислоту, белки, сахара и натуральные волокна, которые способствуют здоровью. Употребление фиников облегчает боль при родах, помогает вырабатывать молоко кормящей матери, а также предотвращает потерю крови после родов.

Ежедневное употребление этих плодов может защитить от атеросклероза, основной причиной сердечных приступов и инсультов. Современная медицина показала, что финики эффективны для профилактики рака брюшной полости.

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