«Заткнись и возьми мои деньги!» или пятерка совершенно безумных товаров, которые пытались втюхать на

Быть знаменитостью и иметь под рукой армию восторженных фанатов, грезящих тобой в своих влажных ночных мечтах, это, несомненно, дело не только приятное, но еще и прибыльное. Как показывает опыт, искушению немножечко «подзаработать на стороне», втюхивая своим поклонникам всякую… всякие, скажем так, не слишком нужные товары, поддаются не только самопровозглашенные «королевы Инстаграмма», публикующие на своих страничках рекламу крема от прыщей вперемешку с фотографиями своих полуобнаженных женских прелестей, но и некоторые куда более «солидные» личности.
Причем, временами подобные тандемы знаменитостей и «продажников» дают настолько абсурдные плоды, что невольно начинаешь задумываться о том, какие именно запрещенные вещества принимал накануне вечером автор той или иной «гениальной маркетинговой идеи».
Ну что, дорогие читатели, сегодня мы подготовили для вас подборку из пяти самых безумных и неадекватных товаров, с которыми не постеснялись связать свое имя популярные личности из индустрии развлечений, чтобы наглядно показать всему миру, что наш пипл действительно хавает все, что подсунут ему в красивой «звездной» обертке.
Спрей для отпугивания вампиров
А скажите нам, добрые люди, вы тоже столкнулись с этой неприятной проблемой, когда вместо комаров окна вашей квартиры летними вечерами осаждают жаждущие кровушки вампиры в черных плащах? В общем, если что, у популярной актрисы и певицы Гвинет Пэлтроу найдется для вас решение.
В 2008 году девушка запустила свой собственный Интернет-магазин, где начала литрами сбывать своим поклонникам всевозможные настоечки, отварчики и прочую дурь на натуральных травках, включая гвоздь нашей сегодняшней программы – спрей-репеллент для отпугивания вампиров, правда, не простых, а еще и энергетических. Стоит это чудо природы всего около 30 долларов за пузырек и, если верить описанию, «нейтрализует неблагоприятные астральные вибрации и отпугивает энергетических вампиров».
Неизвестно, помогает ли чудо-настоечка от злых бывших и идиотов-начальников, но поскольку вампиры-телепаты, так и норовящие пнуть какого-нибудь добропорядочного гражданина в ауру, встречаются на улицах наших городов куда реже бритоголовых молодых людей в спортивных костюмах, можно смело сделать вывод о том, что «Раптор» для кровососов от красотки Гвин работает куда эффективнее нашей системы охраны правопорядка и уголовного правосудия.
«Аромат элитной проститутки»
Ожидать чего-нибудь более-менее адекватного от дамочки, которая в свое время любила разгуливать в платье из мяса, было бы, по меньшей мере, глупо и наивно, так что тут уже встает вопрос не о том, как Леди Гага додумалась выпустить духи «с ароматом элитной проститутки», а о том, нужно ли все-таки изолировать от общества тех, кто это покупает, или можно обойтись простым амбулаторным лечением в ПНД.
И да, если вам кажется, что «аромат элитной проститутки» – это такой себе рекламный слоган и творческое преувеличение, то спешим вас разочаровать, флакончик за несколько сотен баксов таки действительно будет с сюрпризом. Сюрприз заключается в том, что в состав духов входит кровь самой их изобретательницы и семя некого «мужчины-донора, который пожелал остаться неизвестным». В общем, такая вот своеобразная «ответочка» на культового знаменитого «Парфюмера».
Шампанское в жестянках
Есть вино в бутылках, которое мы все знаем и любим. Есть «шмурдяк» в пакетах, который подавляющее большинство из нас считают адской бурдой, но для граждан без определенного места жительства и подростковых тусовок вполне покатит. А потом Пэрис Хилтон решила, что обмазать свои прелести золотой краской, сняться в рекламе и выпустить на рынок шампанское в жестяных банках будет просто гениальной идеей. Французские виноделы в тот же вечер совершили массовое самоубийство, лишь бы не видеть всего этого позора.
Чизбургеры от Халка
В какой-то момент рестлеру Халку Хогану удалось завоевать столько любви и обожания от многомиллионного населения Америки, что предприимчивый Халк решил, что деньги не пахнут, и принялся продавать под своим именем практически все, что только можно себе представить. Апофеозом маркетинговых потуг рестлера стали чизбургеры для микроволновки, обернувшиеся полным провалом.
Действительно, сложно догадаться, почему люди не захотели покупать замороженные бутерброды с чем-то, отдаленно напоминающим по вкусу позавчерашнюю котлету, у усатого парня в обтягивающем трико. Загадка на миллион долларов.
Протеиновый пудинг от Сильвестра Сталлоне
Давайте-ка, мы попробуем угадать. Вот выходишь ты, дорогой читатель, из качалочки, и первое, о чем ты мечтаешь, это не какой-то там сладкий химический энергетик, не гора углеводов, а баночка вкуснейшего протеинового пудинга от Сильвестра Сталлоне. Почему протеиновый, понятно без всяких вопросов, а вот почему именно пудинг, не знает, наверное, даже сам Сталлоне. Такие дела.
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