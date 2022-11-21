«Заткнись и возьми мои деньги!» или пятерка совершенно безумных товаров, которые пытались втюхать на

Быть знаменитостью и иметь под рукой армию восторженных фанатов, грезящих тобой в своих влажных ночных мечтах, это, несомненно, дело не только приятное, но еще и прибыльное. Как показывает опыт, искушению немножечко «подзаработать на стороне», втюхивая своим поклонникам всякую… всякие, скажем так, не слишком нужные товары, поддаются не только самопровозглашенные «королевы Инстаграмма», публикующие на своих страничках рекламу крема от прыщей вперемешку с фотографиями своих полуобнаженных женских прелестей, но и некоторые куда более «солидные» личности.







Причем, временами подобные тандемы знаменитостей и «продажников» дают настолько абсурдные плоды, что невольно начинаешь задумываться о том, какие именно запрещенные вещества принимал накануне вечером автор той или иной «гениальной маркетинговой идеи».







Ну что, дорогие читатели, сегодня мы подготовили для вас подборку из пяти самых безумных и неадекватных товаров, с которыми не постеснялись связать свое имя популярные личности из индустрии развлечений, чтобы наглядно показать всему миру, что наш пипл действительно хавает все, что подсунут ему в красивой «звездной» обертке.



Спрей для отпугивания вампиров

«Аромат элитной проститутки»

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