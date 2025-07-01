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10 изобретений из прошлого, ставших предтечей современных высоких технологий


Голуби к аэросъёмке готовы.

Голуби к аэросъёмке готовы.

В современном мире цифровых технологий и беспроводной связи кажется, что удивить чем-то человека сложно, а все современные разработки – достижения XXI века. Но на самом деле аналоги большинства современных девайсов появились ещё несколько десятилетий (а то и столетий) тому назад.
Но в то время мир был не готов к этим идеям. В нашем обзоре 10-ка изобретений, ставших предтечей современных высоких технологий.


1. RouteFinder - предтеча GPS(1920)



Первый в мире навигатор Routefinder.

Первый в мире навигатор Routefinder.



Почти сто лет назад появился первый в мире навигатор - Routefinder. Это устройство напоминало часы и состояло из бумажных карт в свитках и двух деревянных ручек, с помощью которых можно было вручную прокручивать карту. Десять лет спустя, в 1930 году, появилось устройство Iter Avto, которое, по сути, являлось настоящим автомобильным навигатором.


Iter Avto - почти навигатор.

Iter Avto - почти навигатор.



Карты по прежнему прокручивались, но уже не вручную - Iter Avto подключалось к механическому спидометру. Правда, было одно существенное неудобство. Если автомобилист поворачивал на дороге, то ему нужно было найти новую карту, вставить ее в девайс, после чего прокрутить карту до своего текущего местоположения.

2. Предшественник видеосвязи



Фото из журнальной статьи 1956 года. так видели телефон будущего в прошлом веке.

Фото из журнальной статьи 1956 года. так видели телефон будущего в прошлом веке.



В 1956 году в американских журналах появилась статья о телефонах будущего, в которых будет передаваться не только звук, но и изображение собеседника. В то время подобное стало возможным с помощью приставки, подключаемой к телевизору.



Picturephone, представленный на выставке в 1964 году.

Picturephone, представленный на выставке в 1964 году.



Также существовали некоторые ранние версии Skype. Компания Bell Labs разработала Picturephone, который был представлен на выставке в 1964 году.


Здание Рейхспочты.

Здание Рейхспочты.

 


Видеосеанс на Рейхспочте.

Видеосеанс на Рейхспочте.



Впервые же видеосвясь предложила широкому кругу общественности немецкая Reichspost (Рейхспочта) в 1936 году. Просуществовала эта служба до 1940 года, закрывшись из-за начала Второй мировой войны.

3. Подводные лодки викторианской эпохи


Когда Жюль Верн писал о субмарине "Наутилус" в своем романе "20 000 лье под водой", на самом деле уже существовало несколько подводных лодок, построенных в Викторианскую эпоху.


Прототип субмарины Росса Винанса.

Прототип субмарины Росса Винанса.



В Балтиморе в 1858 году американским изобретателем Россом Винансом был создан первый прототип корабля, у которого не было ни киля, ни мачт, ни такелажа, а его форма походила на обтекаемую сигару.

4. Предшественник Kindle и электронных книг



Машина для чтения Брэдли Фиске.

Машина для чтения Брэдли Фиске.



В 1922 году контр-адмиралом Брэдли Фиске была изобретена первая в мире "Машина для чтения". Благодаря технологии микрофотокопии обычного печатного текста адмирал смог уместить книгу Марка Твена "Простаки за границей" из 93000 символов всего на 13 страницах размером в 12 см.


Почти электронная книга Анжелы Руис Роблес.

Почти электронная книга Анжелы Руис Роблес.



Еще один прообраз устройства для чтения был изобретен 65 лет назад 54-летней учительницей из Испании. В 1949 году Анжела Руис Роблес создала прототип примитивной версии нынешних электронных книг. Этот девайс имел функцию увеличения конкретной области текста при помощи линзы, а также функцию прокрутки бумаги с нанесенным на нее микротекстом. Анжела подала заявку на патент, но ее просьба была отклонена. Сама же учительница не была в состоянии обеспечить достаточное для производства финансирование.


Устройство для просмотра микрофильмов

Устройство для просмотра микрофильмов



В апреле 1935 года был разработан прототип устройства для просмотра микрофильмов. Тогда предполагалось, что в скором будущем книги будут фотографировать и размещать в виде микрофильмов.

5. ATM-терминалы



Так выглядел первый платёжный терминал.

Так выглядел первый платёжный терминал.



В 1939 году американский изобретатель армянского происхождения Лютер Джордж Симиян предложил идею монтируемого в стену устройства, которое бы позволило людям осуществлять платежи в автоматическом режиме. Вскоре было зарегистрировано 20 различных патентов на подобные устройства. Прошло буквально шесть месяцев, и от использования ATM-терминалов отказались, поскольку выяснилось, что терминалами пользуются только азартные игроки и женщины древнейшей профессии.

Впервые терминал, который умел принимать наличные деньги без участия оператора, был установлен в Лондоне 27 июля 1967 года.

6. Первые игровые приставки



Обложка журнала Popular Science.

Обложка журнала Popular Science.



В журнале Popular Science был опубликован первый прообраз игровой приставки — симулятора рыбной ловли.

7. Предшественник Google Earth



Голуби с камерами к полёту готовы.

Голуби с камерами к полёту готовы.



В 1908 году д-р Юлий Нойброннер запатентовал миниатюрную камеру, которая крепилась к голубям и имела таймер для автоматической фотосьемки. Изобретение принесло ему всемирную известность после международных выставок в Дрездене, Франкфурте и Париже в 1909-1911 гг.


Юлий Нойброннер, голубь, камера.

Юлий Нойброннер, голубь, камера.



Тогда впервые родилась идея аэрофотосъемки земной поверхности, впоследствии приведшая к созданию Google Earth.


Первая в мире аэросъёмка.

Первая в мире аэросъёмка.



Несмотря на огромный интерес к "голубиной фотографии" со стороны военных, с развитием авиации идея оказалась невостребованной.

9. Первая магнитола в автомобиле



Известная личность уже обзавелась магнитолой.

Известная личность уже обзавелась магнитолой.



Рассказывают, что даже Мохаммед Али любил послушать во время езды любимую виниловую пластинку. В ту пору не существовало ни магнитол, ни плееров, поэтому автокомпании начали экспериментировать с установкой фонографов в автомобилях.


Так выглядела первая автомагнитола.

Так выглядела первая автомагнитола.



Первые образцы в 1956 году были установлены на некоторых моделях Chrysler, DeSoto, Dodge и Plymouth. Единственным недостатком было то, что пластинки было невозможно слушать на ходу. Малейшая неровность на дороге приводила к тому, что игла соскальзывала с пластинки.

9. Телевизоры 1950-х с плоским экраном



Так выглядели телевизоры с плоским экраном в середине прошлого века.

Так выглядели телевизоры с плоским экраном в середине прошлого века.



Как заявил изобретатель Уильям Росс Айкен в интервью в 1996 году, телевизоры с плоским экраном могли пойти в массовое производство еще в 60-е годы. 50 лет назад все подобные предложения игнорировались.


Так выглядели первые телевизоры.

Так выглядели первые телевизоры.



Руководство крупных заводов, которые выпускали кинескопы, считало подобную идею нецелесообразной и утверждало, что миллионы долларов, потраченные на разработку и выпуск новых ТВ, не окупятся. Также в 1963 году были изобретены первые телевизионные стерео-очки.


Телевизионные очки. 1963 год.

Телевизионные очки. 1963 год.

 

10. Винтажный блог



Радиотелетайп - новое слово в сфере СМИ.

Радиотелетайп - новое слово в сфере СМИ.



В 1938 году появилось такое необычное изобретение как радиотелетайп. В начале 1930-х годов шла жесткая конкуренция между радио и газетами. Радио стало бесплатным альтернативным способом получения новостей во время депрессии. Также радио могло рассказывать о самых свежих новостях сразу после их появления, чего не могли обеспечить газеты. Поэтому издатели газет боролись против радиотехнической промышленности и в 1930-х годах пытались добиться того, чтобы на радио перестали транслировать новости.


Дети осваивают новые технологии.

Дети осваивают новые технологии.



Но газеты неуклонно теряли покупателей, поэтому также решили внедрять новые технологии. Так возник гибрид телетайпа и газеты под названием радиофаксимиле, с помощью которого стала возможной передача изображений и новостей по проводной связи.


Новости в каждый дом.

Новости в каждый дом.



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