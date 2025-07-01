10 изобретений из прошлого, ставших предтечей современных высоких технологий

Голуби к аэросъёмке готовы.
1. RouteFinder - предтеча GPS(1920)
Первый в мире навигатор Routefinder.
Почти сто лет назад появился первый в мире навигатор - Routefinder. Это устройство напоминало часы и состояло из бумажных карт в свитках и двух деревянных ручек, с помощью которых можно было вручную прокручивать карту. Десять лет спустя, в 1930 году, появилось устройство Iter Avto, которое, по сути, являлось настоящим автомобильным навигатором.
Iter Avto - почти навигатор.
Карты по прежнему прокручивались, но уже не вручную - Iter Avto подключалось к механическому спидометру. Правда, было одно существенное неудобство. Если автомобилист поворачивал на дороге, то ему нужно было найти новую карту, вставить ее в девайс, после чего прокрутить карту до своего текущего местоположения.
2. Предшественник видеосвязи
Фото из журнальной статьи 1956 года. так видели телефон будущего в прошлом веке.
В 1956 году в американских журналах появилась статья о телефонах будущего, в которых будет передаваться не только звук, но и изображение собеседника. В то время подобное стало возможным с помощью приставки, подключаемой к телевизору.
Picturephone, представленный на выставке в 1964 году.
Также существовали некоторые ранние версии Skype. Компания Bell Labs разработала Picturephone, который был представлен на выставке в 1964 году.
Здание Рейхспочты.
Видеосеанс на Рейхспочте.
Впервые же видеосвясь предложила широкому кругу общественности немецкая Reichspost (Рейхспочта) в 1936 году. Просуществовала эта служба до 1940 года, закрывшись из-за начала Второй мировой войны.
3. Подводные лодки викторианской эпохи
Когда Жюль Верн писал о субмарине "Наутилус" в своем романе "20 000 лье под водой", на самом деле уже существовало несколько подводных лодок, построенных в Викторианскую эпоху.
Прототип субмарины Росса Винанса.
В Балтиморе в 1858 году американским изобретателем Россом Винансом был создан первый прототип корабля, у которого не было ни киля, ни мачт, ни такелажа, а его форма походила на обтекаемую сигару.
4. Предшественник Kindle и электронных книг
Машина для чтения Брэдли Фиске.
В 1922 году контр-адмиралом Брэдли Фиске была изобретена первая в мире "Машина для чтения". Благодаря технологии микрофотокопии обычного печатного текста адмирал смог уместить книгу Марка Твена "Простаки за границей" из 93000 символов всего на 13 страницах размером в 12 см.
Почти электронная книга Анжелы Руис Роблес.
Еще один прообраз устройства для чтения был изобретен 65 лет назад 54-летней учительницей из Испании. В 1949 году Анжела Руис Роблес создала прототип примитивной версии нынешних электронных книг. Этот девайс имел функцию увеличения конкретной области текста при помощи линзы, а также функцию прокрутки бумаги с нанесенным на нее микротекстом. Анжела подала заявку на патент, но ее просьба была отклонена. Сама же учительница не была в состоянии обеспечить достаточное для производства финансирование.
Устройство для просмотра микрофильмов
В апреле 1935 года был разработан прототип устройства для просмотра микрофильмов. Тогда предполагалось, что в скором будущем книги будут фотографировать и размещать в виде микрофильмов.
5. ATM-терминалы
Так выглядел первый платёжный терминал.
В 1939 году американский изобретатель армянского происхождения Лютер Джордж Симиян предложил идею монтируемого в стену устройства, которое бы позволило людям осуществлять платежи в автоматическом режиме. Вскоре было зарегистрировано 20 различных патентов на подобные устройства. Прошло буквально шесть месяцев, и от использования ATM-терминалов отказались, поскольку выяснилось, что терминалами пользуются только азартные игроки и женщины древнейшей профессии.
Впервые терминал, который умел принимать наличные деньги без участия оператора, был установлен в Лондоне 27 июля 1967 года.
6. Первые игровые приставки
Обложка журнала Popular Science.
В журнале Popular Science был опубликован первый прообраз игровой приставки — симулятора рыбной ловли.
7. Предшественник Google Earth
Голуби с камерами к полёту готовы.
В 1908 году д-р Юлий Нойброннер запатентовал миниатюрную камеру, которая крепилась к голубям и имела таймер для автоматической фотосьемки. Изобретение принесло ему всемирную известность после международных выставок в Дрездене, Франкфурте и Париже в 1909-1911 гг.
Юлий Нойброннер, голубь, камера.
Тогда впервые родилась идея аэрофотосъемки земной поверхности, впоследствии приведшая к созданию Google Earth.
Первая в мире аэросъёмка.
Несмотря на огромный интерес к "голубиной фотографии" со стороны военных, с развитием авиации идея оказалась невостребованной.
9. Первая магнитола в автомобиле
Известная личность уже обзавелась магнитолой.
Рассказывают, что даже Мохаммед Али любил послушать во время езды любимую виниловую пластинку. В ту пору не существовало ни магнитол, ни плееров, поэтому автокомпании начали экспериментировать с установкой фонографов в автомобилях.
Так выглядела первая автомагнитола.
Первые образцы в 1956 году были установлены на некоторых моделях Chrysler, DeSoto, Dodge и Plymouth. Единственным недостатком было то, что пластинки было невозможно слушать на ходу. Малейшая неровность на дороге приводила к тому, что игла соскальзывала с пластинки.
9. Телевизоры 1950-х с плоским экраном
Так выглядели телевизоры с плоским экраном в середине прошлого века.
Как заявил изобретатель Уильям Росс Айкен в интервью в 1996 году, телевизоры с плоским экраном могли пойти в массовое производство еще в 60-е годы. 50 лет назад все подобные предложения игнорировались.
Так выглядели первые телевизоры.
Руководство крупных заводов, которые выпускали кинескопы, считало подобную идею нецелесообразной и утверждало, что миллионы долларов, потраченные на разработку и выпуск новых ТВ, не окупятся. Также в 1963 году были изобретены первые телевизионные стерео-очки.
Телевизионные очки. 1963 год.
10. Винтажный блог
Радиотелетайп - новое слово в сфере СМИ.
В 1938 году появилось такое необычное изобретение как радиотелетайп. В начале 1930-х годов шла жесткая конкуренция между радио и газетами. Радио стало бесплатным альтернативным способом получения новостей во время депрессии. Также радио могло рассказывать о самых свежих новостях сразу после их появления, чего не могли обеспечить газеты. Поэтому издатели газет боролись против радиотехнической промышленности и в 1930-х годах пытались добиться того, чтобы на радио перестали транслировать новости.
Дети осваивают новые технологии.
Но газеты неуклонно теряли покупателей, поэтому также решили внедрять новые технологии. Так возник гибрид телетайпа и газеты под названием радиофаксимиле, с помощью которого стала возможной передача изображений и новостей по проводной связи.
Новости в каждый дом.
c
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии