Утёсы из «Аватара», каменная волна и другие неземные ландшафты, которые можно увидеть на нашей плане

Такие картины создает сама природа.
При просмотре фантастических фильмов иногда кажется, что художники несколько увлеклись компьютерной графикой. Однако сама природа создает удивительные по красоте ландшафты, похожие на произведения искусства. Путешественники стремятся сюда за яркими впечатлениями и необычными фотографиями, а работники киноиндустрии подыскивают новые места для съемок очередного шедевра.
Национальный лесной парк Чжанцзяцзе, Китай
Национальный лесной парк Чжанцзяцзе, Китай. / Фото: www.nationalgeographic.com
С 2010 года это место называют «Аватар Аллилуя» и именно оно вдохновило авторов на создание фантастических летающих утёсов. Расположен парк в горах Улинъюань. Здесь кварцитовые скалы достигают 800 метров в высоту, а пик «Колонна Южное небо» взметнулся высь более чем на 3000 метров. На протяжении веков горные породы вымывались и выветривались, в результате чего и появился этот фантастический ландшафт.
Каменная волна, Аризона, США
Каменная волна, Аризона, США. / Фото: www.bbeautyworld.ru
Десятки миллионов лет понадобились природе, чтобы спрессовать песок в единый монолит, причудливо отшлифованный дождями и ветрами. Находится он в каньоне Вермилион и строго оберегается от разрушений. Для путешественников в день выдается только 20 разрешений, 10 из которых разыгрываются на сайте и ещё 10 – вживую. Узоры каменной волны напоминают психоделические рисунки. Впрочем, само воздействие этого места на туристов удивительно. Попав внутрь загадочной волны, нужно приложить затем немалые усилия, чтобы её покинуть.
Большой призматический источник, Вайоминг, США
Большой призматический источник, Вайоминг, США. / Фото: www.krasivye-mesta.com
Сверху источник похож на огромный синий глаз с причудливыми огненными ресничками. В теплое время года реснички могут менять цвет от оранжевого до красного, а вот зимой, когда температура воды опускается, их цвет меняется на зелёный. Геотермальный источник образовался в результате извержения вулкана более 60000 лет назад. Цвет воды меняется благодаря термофильным бактериям на поверхности.
Драцена киноварно-красная, остров Сокотра, Йемен
Драцена киноварно-красная, остров Сокотра, Йемен. / Фото: www.kudatotam.ru
Это причудливое дерево, напоминающее внешне перевёрнутый зонтик, растет только на острове Сокотра. У киноварно-красной драцены, в отличие от всех остальных деревьев, полностью отсутствуют годовые кольца, поэтому определить возраст отдельных экземпляров не представляется возможным, но учёные считают: самые старые деревья появились на острове почти 6000 лет назад.
Дорсентия гигантская, остров Сокотра, Йемен. / Фото: www.hqwalls.com
Есть на острове ещё одно необычное растение - дорсентия гигантская, разновидность бутылочного дерева, у которого массивный ствол заканчивается мелкими веточками.
Большая голубая дыра, Белиз
Большая голубая дыра, Белиз. / Фото: www.rei.com
В центре атолла Лайтхаус-Риф расположена огромная карстовая воронка. Она представляет особый интерес для ныряльщиков, потому что помимо внутри этой подводной пещеры находится целая система ущелий, на дне которых находятся сталактиты, расположенные под наклоном.
Сталактиты под водой. / Фото: www.chydesa-mira.ru
Первым исследователем уникальной впадины был Жак-Ив Кусто со своей командой, он же подвёл научное обоснование под теорию образования Большой голубой дыры.
Шоколадные холмы, остров Бохоль, Филиппины
Шоколадные холмы, остров Бохоль, Филиппины. / Фото: www.lj-top.ru
Эти холмы действительно напоминают шоколадные конфеты формой и цветом, особенно весной, когда они покрываются коричневой растительностью. Летом холмы становятся зелеными и сохраняют окраску почти до конца зимы. Холмы состоят из известняка, имеют высоту от 30 до 120 метров и разбросаны по территории в 50 квадратных километров.
Национальный парк Данься, Чжанъе, Китай
Национальный парк Данься, Чжанъе, Китай. / Фото: www.imgur.com
Еще одно удивительное место находится в Китае. Кажется, что какой-то художник-абстракционист разукрасил скалы мазками гигантской кисти. Уникальный ландшафт формировался, по мнению учёных, на протяжении 24 миллионов лет благодаря движению земной коры, эрозии и выветриванию, спрессовавшие песчаник в невероятный слоёный торт. Особенно красивы сказы в лучах закатного или рассветного солнца, когда их цвет постоянно меняется.
Вулкан Даллол, Эфиопия
Вулкан Даллол, Эфиопия. / Фото: www.theoutlook.com.ua
Лава, сера и андезит застыли здесь, приняв самые причудливые формы. Благодаря застывшей магме пейзаж стал напоминать поверхность Юпитера. Сам вулкан стал недействующим ещё в 1926 году, а после в его кратере образовалось фиолетово-жёлтое озеро с большим содержанием солей. Даллол считается самым низким вулканом на планете, так как уровень воды в озере на 48 метров ниже уровня моря.
Гейзер Флай, Невада, США
Гейзер Флай, Невада, США. / Фото: www.travelflights.ru
Удивительные фонтаны, выбрасывающие воду на высоту до полутора метров, бьют прямо из вершин скалистой горы. Они никогда не прекращают свою работу, что дает право говорить о Флае, скорее, как о термальном источнике. Сама гора будто переливается всеми цветами радуги, усиливая впечатление от удивительного пейзажа, будто перенесенного в пустыню из сказки. Подойти к фантастическому фонтану непросто из-за расположенных вокруг него болот и озер, однако главным препятствием служит высокий забор, выстроенный хозяевами ранчо, на территории которого находится это чудо.
Озеро Байкал, Россия
Озеро Байкал, Россия. / Фото: www.setwalls.ru
Чтобы насладиться красотой природы, далеко не всегда нужно лететь за океан. Озеро Байкал в России впечатляет своими пейзажами ничуть не меньше, особенно в зимнее время, когда покрывается уникальными ледовыми сопками высотой до 6 метров. Они полые внутри и имеют форму конуса, открытого в противоположной от берега стороне.
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