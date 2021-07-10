Благоприятные дни для работы в саду и огороде по лунному календарю в июле 2021 года

Работа в саду и огороде сейчас в самом разгаре. Жаркое лето уже тут, пора лакомиться сочной черешней, сладкой клубникой и полезной зеленью.

Но не спеши расслабляться и уматывать в теплые края. Совестливые труженики знают, что лето — отличное время для внесения различных удобрений, полива и борьбы с вредителями. Мы расскажем, какие пункты из этого списка нужно выполнить обязательно, чтобы осенью получить щедрый урожай.







РАБОТА В САДУ И ОГОРОДЕ

Поливаем и подкармливаем растения

Достойный отпор вредителям

Работа в саду и огороде летом

Собираем урожай еще раз

Многие дачники и огородники не любят прополку участка и считают этот процесс самым утомительным и трудозатратным. Определенная доля правды в таком утверждении имеется, но гораздо разумнее сыграть на опережение. Например, замульчировать нужную часть участка при помощи толстого слоя коры или опилок.Если же этого сделано не было, то старайся не работать в то время, когда солнце особенно активное. Лучше всего работать с утра или после того, как жара спадет. Подумать нужно и о своей коже. Накинь легкую рубашку сверху или намажь открытые участки тела солнцезащитным кремом, если знаешь, что можешь сильно загореть. Даже если работаешь в тени или в облачную погоду.Жаркое лето требует качественного полива для тех растений, которые без воды могут вырасти слишком мелкими и невзрачными.Можно заморочиться и обустроить капельную систему полива. Эксперты считают, что такая инвестиция точно окупится в ближайшее время. Если же ты планируешь поливать растения вручную, то можно соединить этот процесс с внесением удобрений.Для органических удобрений отлично подойдут скошенные травы, зола, куриный помет или коровяк. Всё это в определенных пропорциях нужно смешать с водой и подкормить помидоры, огурцы, арбузы, дыни или морковь.Работа в саду и огороде летом предусматривает уничтожение различных насекомых и болезней. Достаточно активно развиваются угрозы для картофеля, помидоров, баклажанов, перца. Крайне опасный вредитель — колорадский жук, а болезнь — фитофтороз. Следи за тем, чтобы эти овощи были вовремя обработаны специальной химией. Иначе от них вполне могут остаться рожки да ножки.Другие овощи тоже подвержены риску со стороны различных клещей, мух, червей. Садоводы и огородники советуют позаботиться о своем урожае заранее и высадить где-нибудь на территории лаванду, горчицу, мяту или мелиссу. Эти растения не только отпугнут вредителей, но и добавят эстетики.Более того, развернуть полномасштабное сопротивление помогут некоторые птицы и насекомые-хищники. Это поможет уменьшить количество вредителей без применения различных химикатов. Но будь внимателен. Такие методы не смогут полностью избавить участок от нехороших букашек. К тому же нужно поддерживать разумный баланс между вредителями и пернатыми или хищниками, которые будут их уничтожать.Чтобы привлечь на свой участок птиц, можно развесить кормушки на деревья или посадить рябину где-то неподалеку. Однако не теряй бдительность. Воробьи, например, не откажут себе в удовольствии полакомиться черешней с твоего же дерева.Для привлечения хищных насекомых (божья коровка, журчалка) можно высадить в саду побольше цветов желтого и оранжевого оттенка. Заинтересовать их также могут зонтичные соцветия моркови или фенхеля. Эти растения и цветы нужно расположить неподалеку от того, что ты хочешь оградить от вредителей.Летняя пора подразумевает не только тяжелый труд в виде прополки грядок или частого и обильного их полива. Более того, в это время нужно постепенно готовить место, где будет храниться собранный урожай. Погреб, кладовая, подвал. Старые овощи, фрукты, банки с соленьями нужно выбросить, если они уже испорчены. Место для новых овощей убрать, территорию полностью очистить и подготовить к будущим запасам.Некоторые садово-огородные культуры растут особенно быстро и летом их можно высаживать по несколько раз. К примеру, укроп, кресс-салат, горох, шпинат или рукола. Они созреют буквально за несколько недель, а у тебя на протяжении всего лета будет свежая, ароматная и полезная зелень на столе.